A magyar chipsadó mintájára, csak sokkal durvábban adóztatna az EU

A készülő uniós szív- és érrendszeri egészségügyi terv leglátványosabb eleme az a brüsszeli elképzelés, amely szerint a következő években összeurópai adó terhelhetné az egészségtelennek minősített termékeket. Az ultrafeldolgozott, zsíros, cukros és sós élelmiszerek, valamint az alkoholos üdítők külön csomagban szerepelnek az Európai Bizottság terveiben, amelyek első változatát az Euractiv szerezte meg.

Az EU szív- és érrendszeri tervének részeként új adó sújthatja az ultrafeldolgozott, zsíros, cukros és sós élelmiszereket. Jelentős szigorítás jönne.

Forrás: Nicolas TUCAT / AFP

Uniós adóval fegyelmeznék az élelmiszerpiacot

A tervezetet Várhelyi Olivér egészségügyi biztos három pillérre építené: megelőzés, korai felismerés, valamint kezelés és gondozás. A dokumentum szerint a megelőzés maradt eddig a legelhanyagoltabb terület, noha az alkohol, a dohány és az ultrafeldolgozott élelmiszerek a visszatérő kockázati tényezők között szerepelnek.