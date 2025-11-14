Ft
11. 14.
péntek
dohányzás egészségtelenség Brüsszel adó élelmiszer

A magyar chipsadó mintájára, csak sokkal durvábban adóztatna az EU

2025. november 14. 21:39

Brüsszel a szívbetegségek elleni küzdelem jegyében minden eddiginél keményebb korlátozásokat készít elő. A tervezet szerint uniós szintű adó sújtaná az ultrafeldolgozott élelmiszereket és az alkoholos üdítőket. A javaslat 2026-ban léphet életbe, jelentette az Euractiv.

2025. november 14. 21:39
A készülő uniós szív- és érrendszeri egészségügyi terv leglátványosabb eleme az a brüsszeli elképzelés, amely szerint a következő években összeurópai adó terhelhetné az egészségtelennek minősített termékeket. Az ultrafeldolgozott, zsíros, cukros és sós élelmiszerek, valamint az alkoholos üdítők külön csomagban szerepelnek az Európai Bizottság terveiben, amelyek első változatát az Euractiv szerezte meg.

Az EU szív- és érrendszeri tervének részeként új adó sújthatja az ultrafeldolgozott, zsíros, cukros és sós élelmiszereket. Jelentős szigorítás jönne.
Forrás: Nicolas TUCAT / AFP

Uniós adóval fegyelmeznék az élelmiszerpiacot

A tervezetet Várhelyi Olivér egészségügyi biztos három pillérre építené: megelőzés, korai felismerés, valamint kezelés és gondozás. A dokumentum szerint a megelőzés maradt eddig a legelhanyagoltabb terület, noha az alkohol, a dohány és az ultrafeldolgozott élelmiszerek a visszatérő kockázati tényezők között szerepelnek. 

A Bizottság ezért azt célozza, hogy uniós szintű terheket vetnének ki a nagyon feldolgozott, magas zsírtartalmú, cukros és sós élelmiszerekre, valamint az alkoholos üdítőkre 2026-ban

A testület a következő években a dohányzás visszaszorítására is új hangsúlyt fektetne. 2027-re a dohányzás-szabályozás felülvizsgálata is terítékre kerülne, azzal a céllal, hogy 2040-re 5 százalék alá csökkenjen a felnőttek dohányzási aránya.

A tervezet a megelőzés mellett a szűrések megerősítését és az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentését tűzi ki célul. 

A 2035-ig megfogalmazott célok között szerepel a szív- és érrendszeri halálozás 20 százalékos mérséklése, valamint a magas vérnyomás, a cukorbetegség és az elhízás felismerési és kontrollszintjeinek emelése.

Digitális, AI-vezérelt egészségügyi fordulatot terveznek

Az uniós Bizottság az „Az EU törődik a szíveddel” programmal személyre szabott, digitálisan támogatott egészségügyi rendszert céloz meg, amelyhez 2027-ig a tagállamok is külön nemzeti terveket dolgozhatnak ki. A testület a mesterséges intelligencia és az adatvezérelt rendszerek bővítésére is forrásokat biztosítana.

A szűrések hatékonyabbá tételéhez 2026-ban új ajánlásokat terveznek, emellett uniós szinten is létrejöhet a szív- és érrendszeri betegségek kezelésére specializálódott központok hálózata. 

A Bizottság egy 20 millió eurós innovációs inkubátort is felállítana, ahol a korai felismerést támogató AI-eszközöket tesztelnék. A kutatásra szánt források között szerepel egy új CVD-kutatási és innovációs ütemterv, kétmilliós külön kerettel, valamint további 65 millió euró az egészségügyi innovációra és 12 millió az egészséges étrend előmozdítására. A Bizottság egy új, átfogó élelmiszer-feldolgozási értékelési rendszert is indítana, amelyhez tanulmány készül az erősen feldolgozott élelmiszerekről.

Nyitókép: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Szuperszig
2025. november 14. 22:42
Ezek megint azok a pénzek, amelyekből nekünk semmi se jön vissza???
Toma78
2025. november 14. 22:23
Unió foglalkozik a szíveddel?! Hogy nem szakad rátok a mennyezet basszátok meg... Ez megint nem szól másról csak a pénztől, hogy Ursula kedvenc ukrán vibrátora új aranyozott klotyót csináltathasson... Illetve a fiókba mindig legyen friss csoki fütyi ..👎
kalyibagaliba
2025. november 14. 22:12
Az ukrán "vegyszeres" termékek meg már a múlté.
lenyegtelen
2025. november 14. 21:55
A gmo-s szarok meg a szöcske gondolom csak valami fatális "véletlen" miatt maradtak le a listáról...
