A magyar chipsadó mintájára, csak sokkal durvábban adóztatna az EU

Átlépte a vörös vonalat az Európai Unió: Szijjártó egyértelmű üzenetet küldött Brüsszelbe
Betelt a pohár a külügyminiszternél.
Brüsszel a szívbetegségek elleni küzdelem jegyében minden eddiginél keményebb korlátozásokat készít elő. A tervezet szerint uniós szintű adó sújtaná az ultrafeldolgozott élelmiszereket és az alkoholos üdítőket. A javaslat 2026-ban léphet életbe, jelentette az Euractiv.
A készülő uniós szív- és érrendszeri egészségügyi terv leglátványosabb eleme az a brüsszeli elképzelés, amely szerint a következő években összeurópai adó terhelhetné az egészségtelennek minősített termékeket. Az ultrafeldolgozott, zsíros, cukros és sós élelmiszerek, valamint az alkoholos üdítők külön csomagban szerepelnek az Európai Bizottság terveiben, amelyek első változatát az Euractiv szerezte meg.
A tervezetet Várhelyi Olivér egészségügyi biztos három pillérre építené: megelőzés, korai felismerés, valamint kezelés és gondozás. A dokumentum szerint a megelőzés maradt eddig a legelhanyagoltabb terület, noha az alkohol, a dohány és az ultrafeldolgozott élelmiszerek a visszatérő kockázati tényezők között szerepelnek.
A Bizottság ezért azt célozza, hogy uniós szintű terheket vetnének ki a nagyon feldolgozott, magas zsírtartalmú, cukros és sós élelmiszerekre, valamint az alkoholos üdítőkre 2026-ban
A testület a következő években a dohányzás visszaszorítására is új hangsúlyt fektetne. 2027-re a dohányzás-szabályozás felülvizsgálata is terítékre kerülne, azzal a céllal, hogy 2040-re 5 százalék alá csökkenjen a felnőttek dohányzási aránya.
A tervezet a megelőzés mellett a szűrések megerősítését és az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentését tűzi ki célul.
A 2035-ig megfogalmazott célok között szerepel a szív- és érrendszeri halálozás 20 százalékos mérséklése, valamint a magas vérnyomás, a cukorbetegség és az elhízás felismerési és kontrollszintjeinek emelése.
Az uniós Bizottság az „Az EU törődik a szíveddel” programmal személyre szabott, digitálisan támogatott egészségügyi rendszert céloz meg, amelyhez 2027-ig a tagállamok is külön nemzeti terveket dolgozhatnak ki. A testület a mesterséges intelligencia és az adatvezérelt rendszerek bővítésére is forrásokat biztosítana.
A szűrések hatékonyabbá tételéhez 2026-ban új ajánlásokat terveznek, emellett uniós szinten is létrejöhet a szív- és érrendszeri betegségek kezelésére specializálódott központok hálózata.
A Bizottság egy 20 millió eurós innovációs inkubátort is felállítana, ahol a korai felismerést támogató AI-eszközöket tesztelnék. A kutatásra szánt források között szerepel egy új CVD-kutatási és innovációs ütemterv, kétmilliós külön kerettel, valamint további 65 millió euró az egészségügyi innovációra és 12 millió az egészséges étrend előmozdítására. A Bizottság egy új, átfogó élelmiszer-feldolgozási értékelési rendszert is indítana, amelyhez tanulmány készül az erősen feldolgozott élelmiszerekről.
