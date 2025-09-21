Besülni látszanak az ellenzéki kritikák – egyelőre nem hozott ingatlanpiaci árrobbanást az Otthon Start Program

ez messze elmarad a tavaly ősszel mért 2,7 és az év elején tapasztalt 3 százalékos emelkedéstől.

Pécsen 886 ezerről 898 ezerre, azaz köezl 1,4 szzalékkal emelkedett a lakások négyzetmétere, a családi házak ára 645 ezerről 646 ezer forintra emelkedett, ez 0,15 százalékot jelent, azaz szinte stagnált a piac, amelyen az előző hónapban 3 százalékos, az év első felét tekintve pedig több lépcsőben 13 százalékos drágulást mértek. Szegeden az elmúlt év végi, idén év eleji áremelkedéshez hasonló, 1,94 százalékos emelkedést regisztráltak a lakáspiacon, egy négyzetméterért jelenleg átlagosan 967948 forintot kérnek.

A szegedi családi házak ára kedvezőbb, jelenleg egy négyzetmétert 826 436 forintért kínálnak az eladók, 0,8 százalékkal drágábban mint egy hónappal korábban.

Zalaegerszegen 689 ezerről 691 ezer forintra nőtt a lakások négyzetméterára, ez 0,3 százalékos drágulás, a családi házakat viszont 1,7 százalékkal drágábban kínálják mint júliusban, itt egy négyzetméter 557 507 forint. Mindkettő ingatlantípus esetében igaz ugyanakkor, hogy idén év elején és májusban is jóval nagyobb mértékben nőttek az árak, mint az Otthon Start Program bejelentése után.

Szombathely az egyetlen város, ahol valóban komoly árnövekedés tapasztalható. A családi házak a nyugat-magyarországi városban 3, a lakásoké viszont 5,8 százalékkal emelkedett, ám még ez a drágulás sem tér el drasztikusan az elmúlt egy évben látottaktól. Kecskeméten a lakások piacán 827 ezer forint egy négyzetméter, 1,67 százalékkal drágább mint egy hónappal korábban, a családi házak ára 1,3 százalékkal nőtt.

Az árnövekedési trendben érdemi gyorsulás itt sem tapasztalható.

Sopronban a lakások négyzetméterét augusztusban 889 ezer forintért árulták, azaz 1,8 százalékkal drágultak július óta.

A soproni családi házak ára viszont gyakorlatilag nem változott, egy hónap alatt mindössze 82 forinttal lett drágább egy négyzetméter, amely így a nyár végén 814 571 forint volt a piacon.

Egerben a családi házak 0,9, a lakások 1,57 százalékkal kerültek többen mint júliusban, és az éves növekedési ütemhez lassult ebben az időszakban. Összességében elmondható, hogy az eddigi piaci trendhez képest egyértelműen nem eredményezett érdemi változást az ingatlanok árait tekintve az Otthon Start Program, sőt a legtöbb vizsgált városban lassult a növekedés üteme. Az egyes politikusok által bedobott 10 százaléknak még az egyharmadát sem érte el az árnövekedés.

Persze ezek az adatok a bejelentés és a program indulása közötti időszakból valók, ám az előrevetített árrobbanás egyelőre nem történt meg. Tény ugyanakkor, hogy a nyár az ingatlanpiacon nem a legintenzívebb időszak, tehát valószínű, hogy a szeptemberi statisztikák nagyobb növekedést jeleznek. Kérdés, hogy mennyivel nagyobbat – mert ha az elmúlt években tapasztalt árnövekedés üteme nem gyorsul nagy mértékben, nem lesz igazuk azoknak a kritikusoknak.