gazdaság Magyarország Mol Európai Bizottság Szlovákia költség

Durva büntetés jöhet Brüsszeltől: különadóval vágnák meg Magyarországot és Szlovákiát

2025. szeptember 23. 07:26

Több milliárd forintot róhat ki Magyarországra az Európai Bizottság.

2025. szeptember 23. 07:26
Súlyos büntetést szabna ki Magyarországra és Szlovákiára az Európai Bizottság az orosz olajimport végleges elvágása érdekében. Mint arról a Mandiner is beszámolt: a Bloomberg című lap értesülései szerint amennyiben nem állítanánk le a Barátság-kőolajevezetéken érkező szállítmányokat, akkor különadót vezetnének be. 

Magyarország és Szlovákia évek óta elzárkózik az orosz olajról való leválástól, hiszen az rendkívül nehéz helyzetbe hozná a gazdaságunkat: 

ha ki is lehetne váltani a pótlást – ez egyébként erősen kérdéses, hogy az Adria vezeték elegendő lenne hozzá –, csak rendkívül drágán történhetne meg mindez. 

Egyrészt drágábban vásárolna olajat hazánk, másrészt komoly átalakításokra lenne szükség a Mol két finomítójában, hogy a könnyebb olajat fel tudják dolgozni. Ez további tízmilliárdokat emésztene fel, becslések szerint félmilliárd dollárba fájna. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter összesen 800 milliárd forintra becsülte a többletterhet, amit a teljes leválás okozna hazánknak. 

Az infrastruktúra sem áll rendelkezésre, azaz további beruházásokra lenne szükség. Kérdés: milyen irányba?

A Magyar Nemzet felidézi: a tervezett lépés nem képezi a pénteken ismertetett 19. Oroszország elleni szankciós javaslatcsomag részét. Ez azért lényeges, mert a szankciókkal ellentétben erről többségi szavazással lehet dönteni, vagyis hazánk nem vétózhatna. 

Az egyelőre nem világos, hogy pontosan milyen intézkedést fontolgatnak, de akár az orosz kőolajimportra kivetendő büntetővámról is szó lehet egyes találgatások szerint.

Amennyiben ez az extra költség kellően magas, úgy a két országnak már nem érné meg az orosz olaj behozatala, és kénytelen volna más beszállítók után nézni – szólhat az érvelés. Ennek mentén pedig felvetődhet: mennyire célszerű két uniós tagállamot olyan helyzetbe kényszeríteni, amelyben olyan költségeket kell elviselniük, amelyeket egyébként nem kellene. 

Főleg, hogy ezt különadókkal is meg akarják fejelni, ami nem más, mint ismét egy nyomásgyakorlás a magyar kormánnyal szemben. 

Nyitókép: Szigetváry Zsolt/MTI

