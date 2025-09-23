Durva büntetés jöhet Brüsszeltől: különadóval vágnák meg Magyarországot és Szlovákiát

Az infrastruktúra sem áll rendelkezésre, azaz további beruházásokra lenne szükség. Kérdés: milyen irányba?

A Magyar Nemzet felidézi: a tervezett lépés nem képezi a pénteken ismertetett 19. Oroszország elleni szankciós javaslatcsomag részét. Ez azért lényeges, mert a szankciókkal ellentétben erről többségi szavazással lehet dönteni, vagyis hazánk nem vétózhatna.

Az egyelőre nem világos, hogy pontosan milyen intézkedést fontolgatnak, de akár az orosz kőolajimportra kivetendő büntetővámról is szó lehet egyes találgatások szerint.

Amennyiben ez az extra költség kellően magas, úgy a két országnak már nem érné meg az orosz olaj behozatala, és kénytelen volna más beszállítók után nézni – szólhat az érvelés. Ennek mentén pedig felvetődhet: mennyire célszerű két uniós tagállamot olyan helyzetbe kényszeríteni, amelyben olyan költségeket kell elviselniük, amelyeket egyébként nem kellene.

Főleg, hogy ezt különadókkal is meg akarják fejelni, ami nem más, mint ismét egy nyomásgyakorlás a magyar kormánnyal szemben.