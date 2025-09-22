Ft
Magyarország stratégia Szlovákia

Brüsszel támad: kereskedelmi háború fenyegeti Magyarországot és Szlovákiát

2025. szeptember 22. 09:10

Büntetővámot és kereskedelmi lépéseket fontolgat az Európai Bizottság, hogy rákényszerítse Magyarországot és Szlovákiát az orosz olaj elhagyására.

2025. szeptember 22. 09:10
null

Az Európai Bizottság kereskedelmi lépéseket tervez Magyarország és Szlovákia ellen, mert a két ország nem mutat hajlandóságot arra, hogy hiteles menetrendet nyújtson be az orosz kőolajról való leválásról – írja a Bloomberg névtelen uniós forrásokra hivatkozva.

A tervezett intézkedések függetlenek a készülő 19. szankciós csomagtól, és elemzők szerint összefügghetnek Donald Trump növekvő nyomásával, amelynek célja, hogy Európa teljesen megszakítsa energiafüggőségét Vlagyimir Putyin rendszerétől.

A kiszivárgott információk alapján Brüsszel egyik eszköze az lehet, hogy büntetővámot vet ki az orosz kőolajimportra, különösen a Barátság kőolajvezetéken keresztül érkező szállításokra.

 A konkrét részletek azonban még nem ismertek.

Az ügy politikai érzékenységét növeli, hogy míg az újabb szankciókhoz minden tagállam egyhangú támogatása szükséges, a kereskedelmi lépésekhez elegendő a többségi döntés. Ez lehetővé tenné, hogy az Európai Bizottság kikerülje a magyar vagy a szlovák vétó fenyegetését.

Dan Jorgensen energiaügyekért felelős uniós biztos májusban kijelentette: 

2027 végéig minden tagországnak teljesen le kell állítania az orosz kőolaj és földgáz importját. 

Ehhez minden nemzetnek saját tervet kell kidolgoznia – ám Magyarország és Szlovákia eddig nem tett le hiteles stratégiát Brüsszel asztalára.

A kérdés most az, hogy a kereskedelmi nyomásgyakorlás elég erős lesz-e ahhoz, hogy Budapest és Pozsony változtasson álláspontján, vagy újabb konfliktus bontakozik ki az uniós intézmények és a két tagállam között.

Nyitókép: Ibrahim Ozcan / AFP

