Brüsszel támad: kereskedelmi háború fenyegeti Magyarországot és Szlovákiát

Az Európai Bizottság kereskedelmi lépéseket tervez Magyarország és Szlovákia ellen, mert a két ország nem mutat hajlandóságot arra, hogy hiteles menetrendet nyújtson be az orosz kőolajról való leválásról – írja a Bloomberg névtelen uniós forrásokra hivatkozva.

A tervezett intézkedések függetlenek a készülő 19. szankciós csomagtól, és elemzők szerint összefügghetnek Donald Trump növekvő nyomásával, amelynek célja, hogy Európa teljesen megszakítsa energiafüggőségét Vlagyimir Putyin rendszerétől.

A kiszivárgott információk alapján Brüsszel egyik eszköze az lehet, hogy büntetővámot vet ki az orosz kőolajimportra, különösen a Barátság kőolajvezetéken keresztül érkező szállításokra.

A konkrét részletek azonban még nem ismertek.

Az ügy politikai érzékenységét növeli, hogy míg az újabb szankciókhoz minden tagállam egyhangú támogatása szükséges, a kereskedelmi lépésekhez elegendő a többségi döntés. Ez lehetővé tenné, hogy az Európai Bizottság kikerülje a magyar vagy a szlovák vétó fenyegetését.