Európa Lengyelország Magyarország Oroszország Donald Trump Csehország Orbán Viktor Szlovákia

Német lap: Magyarország vitája „megterheli Európa biztonságát"

2025. szeptember 20. 19:57

A visegrádi négyek kettészakadtak, az egyik oldalon találhatóak a lengyelek, valamint a csehek, a másikon a magyarok és a szlovákok.

2025. szeptember 20. 19:57
null

Európa biztonságát is megterheli az a vita, amely Magyarország és Lengyelország között folyik az Oroszországhoz fűződő viszonyuk miatt – írja a Neue Zürcher Zeitung. Ulrich Speck, a cikk szerzője úgy véli, Európa keleti részén Moszkva-barát tömb jött létre, és emiatt nehezebb védelmi frontot kialakítani az orosz imperializmussal szemben.

 A visegrádi négyek kettészakadtak, az egyik oldalon találhatóak a lengyelek, valamint a csehek 

(kiegészülve a csoporthoz nem tartozó baltiakkal), velük szemben áll Magyarország és Szlovákia. A cikk hozzáteszi, hogy a jövő hónapban Csehországban parlamenti választás lesz, és ha Babis kerül kormányra, akkor erre a térfélre kerülnek a csehek is.

Orbán Viktor nem szakította meg a kapcsolatot Moszkvával, szerinte szükség van a párbeszédre, a bírálói viszont úgy vélik, a magyar miniszterelnök behódolt az oroszoknak. Az Egyesült Államok támogatja a magyar álláspontot, részben éppen ezzel függ össze, hogy Magyarország nem szigetelődött el. Donald Trump is helyre akarja állítani az együttműködést Putyinnal.

Ily módon Orbán igazolva láthatja azt az álláspontját, hogy egyszerre lehet orosz- és Amerika-párti. 

Ez pedig az egész kontinens számára gondot jelent, mert így nem egyszerű új védelmi rendszert kiépíteni, valamint az elrettentésre alapozni – állítja Speck.

Nyitóképünkön Robert Fico és Orbán Viktor: AFP/Joe Klamar

***

 

