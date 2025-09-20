Német lap: Magyarország vitája „megterheli Európa biztonságát”

Európa biztonságát is megterheli az a vita, amely Magyarország és Lengyelország között folyik az Oroszországhoz fűződő viszonyuk miatt – írja a Neue Zürcher Zeitung. Ulrich Speck, a cikk szerzője úgy véli, Európa keleti részén Moszkva-barát tömb jött létre, és emiatt nehezebb védelmi frontot kialakítani az orosz imperializmussal szemben.

A visegrádi négyek kettészakadtak, az egyik oldalon találhatóak a lengyelek, valamint a csehek

(kiegészülve a csoporthoz nem tartozó baltiakkal), velük szemben áll Magyarország és Szlovákia. A cikk hozzáteszi, hogy a jövő hónapban Csehországban parlamenti választás lesz, és ha Babis kerül kormányra, akkor erre a térfélre kerülnek a csehek is.