Skandináv NATO-csatlakozástól a Béketanácsig: ezek voltak az elmúlt négy év legfontosabb kormányzati döntései

Közel egy év telt el az orosz-ukrán háború kirobbanása óta, amikor a magyar Országgyűlés 2023. március végén megszavazta Finnország csatlakozását a NATO-hoz, mellyel a skandináv ország a szomszédjában zajló konfliktus árnyékában kapott védelmet az Észak-atlanti szövetség friss tagjaként, ami az alkotmányjogász szerint a ciklus egyik jelentős külpolitikai döntése volt.

A kormány támogatását a finnek mellet Svédország is nehezen nyerte el, a két észak-európai ország ugyanis – miként Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője akkor fogalmazott – durván, alaptalanul és közönségesen sértegették Magyarországot, A svédek NATO-csatlakozását a magyar Országgyűlés végül egy évvel később, 2024. februárjában fogadta el.

Fókuszban a nemzeti szuverenitás

A 2022-es országgyűlési választások előtt a hazai ellenzéki összefogás kampányára több mint négymilliárd forint érkezett az Action for Democracy nevű amerikai szervezeten és egy svájci alapítványon keresztül, annak érdekében, hogy az érintett külföldi megbízók politikai befolyást szerezhessenek és a magyar választói akaratot befolyásolják, ami nemcsak a politikai korrupció fogalmát meríti ki, hanem egyúttal Magyarország szuverenitását is sérti, veszélyezteti.