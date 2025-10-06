Berobbant a hír: váratlan húzásra szánta el magát a kormány

Hétfőtől hét termék egységesen 3 százalékos fix kamattal érhető el a hazai vállalkozások számára a Széchenyi Kártya Program keretében – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) az MTI-vel hétfőn.

A kormány mindent megtesz a magyar családok és vállalkozások támogatása érdekében. Orbán Viktor miniszterelnök bejelentésének értelmében – a szeptembertől elindított 3 százalékos lakáshitelprogramot és a 3 gyermekes anyák számára október 1-től biztosított teljes szja-mentességet követően –

a hazai kkv-k támogatása is új fokozatra kapcsol.

A közlemény szerint a KAVOSZ már közzétette a módosított üzletszabályzatokat, az új fix 3 százalékos KKV Vállalkozói termékcsomag kapcsán. Ezzel párhuzamosan minden résztvevő banknál elstartolt a kamatcsökkentés, így a CIB, Erste, Gránit, K&H, MagNet, MBH, OTP, Raiffeisen, Unicredit és Oberbanknál is. A kamatcsökkentés egy 100 millió forintos hitel esetében akár 1,5 millió forint megtakarítást jelenthet.