10. 06.
hétfő
gazdaság Nemzetgazdasági Minisztérium Magyarország Széchenyi Kártya Program

Berobbant a hír: váratlan húzásra szánta el magát a kormány

2025. október 06. 16:49

Új fokozatra kapcsolhatnak a hazai vállalkozások – közölte az NGM.

2025. október 06. 16:49
null

Hétfőtől hét termék egységesen 3 százalékos fix kamattal érhető el a hazai vállalkozások számára a Széchenyi Kártya Program keretében – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) az MTI-vel hétfőn.

A kormány mindent megtesz a magyar családok és vállalkozások támogatása érdekében. Orbán Viktor miniszterelnök bejelentésének értelmében – a szeptembertől elindított 3 százalékos lakáshitelprogramot és a 3 gyermekes anyák számára október 1-től biztosított teljes szja-mentességet követően –

a hazai kkv-k támogatása is új fokozatra kapcsol.

Hétfőtől hét termék egységesen 3 százalékos fix kamattal érhető el a vállalkozások számára a Széchenyi Kártya Program (SZKP) keretében – írták.

A közlemény szerint a KAVOSZ már közzétette a módosított üzletszabályzatokat, az új fix 3 százalékos KKV Vállalkozói termékcsomag kapcsán. Ezzel párhuzamosan minden résztvevő banknál elstartolt a kamatcsökkentés, így a CIB, Erste, Gránit, K&H, MagNet, MBH, OTP, Raiffeisen, Unicredit és Oberbanknál is. A kamatcsökkentés egy 100 millió forintos hitel esetében akár 1,5 millió forint megtakarítást jelenthet.

A kormány célja változatlanul a kkv-k pénzügyi stabilitásának megőrzése, beruházásaik támogatása, ezáltal termelékenységük és versenyképességük növelése

– írták. A tárca felidézte: a kormány a hazai vállalkozások támogatása érdekében 2024 novembere óta több lépcsőben csökkentette az SZKP termékek kamatait, így 2024 novemberében az újonnan igényelt beruházási hitelek kamata 5 százalékról 3,5 százalékra, majd 2025 februárjától 3 százalékra mérséklődött. 2025 februárjában a likviditási típusú hitelek kamata is 5 százalékról 4,5 százalékra csökkent. Az elmúlt hónapokban a kamatcsökkentések óriási érdeklődést váltottak ki, így több százmilliárd forintnyi forrás jutott el a magyar vállalkozásokhoz. A hétfőtől induló kamatcsökkentéssel beérett a kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara együttműködésének gyümölcse.

Közölték, hogy a kormány döntése értelmében hétfőtől az SZKP összes konstrukciója — tehát a likviditási és a beruházási hitelek is — 3 százalékos fix kamattal érhetők el. A Széchenyi Kártya Program MAX+ hiteleinek célja a hazai vállalkozások pénzügyi stabilitásának és versenyképességének erősítése. A konstrukciók az NGM támogatásával, a KAVOSZ Zrt., a területi kereskedelmi és iparkamarák, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, valamint a kereskedelmi bankok közreműködésével érhetők el az ország teljes területén.

A tájékoztató szerint a vállalkozások a program keretében hét finanszírozási forma közül választhatják ki az igényeikhez leginkább illőt.

A likviditási típusú konstrukciók közé tartozik a Széchenyi Turisztikai Kártya MAX+, a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel MAX+, valamint a Széchenyi Likviditási Hitel MAX+. Ezek a hitelek szabad felhasználásúak, így a vállalkozások szabadon dönthetnek arról, mire fordítják az így biztosított forrást. Mindhárom konstrukció esetében a kamat fix 3 százalékra csökkent október 6-tól, az igényelhető összeg pedig 1 és 250 millió forint között mozog – írták.

A Széchenyi Mikrohitel MAX+ konstrukció a korábbinál kedvezőbb feltételekkel, megemelt, akár 150 millió forintos maximális hitelösszeggel segíti az 50 fő alatti vállalkozásokat. A további beruházási célú finanszírozások körében a Széchenyi Beruházási Hitel MAX+, a Széchenyi Lízing MAX+, valamint az Agrár Széchenyi Beruházási Hitel MAX+ biztosít lehetőséget fejlesztések megvalósítására, 1 és 500 millió forint közötti összegben, 2025 februárjától szintén 3 százalékos fix kamat mellett.

(MTI)

A nyitókép illusztráció. Fotó: Ludovic MARIN / AFP

llnnhegyi
2025. október 06. 18:24
Ezerrel hasít a NER!
Picnic Niki
2025. október 06. 17:48
a vagyon értéke feltűnően nagyobb, mint a tulajdonos legális jövedelme, nincs életszerű magyarázat a forrásra, a személy kapcsolatban áll bűnszervezetekkel, a vagyon megtalálásának módja is gyanús, vagy a bűnözés modus operandija rendszeres, haszonszerzésre berendezkedett.
Picnic Niki
•••
2025. október 06. 17:42 Szerkesztve
Ha a vagyon értéke feltűnően nagyobb, mint a tulajdonos legális jövedelme, és nincs életszerű magyarázat a forrásra, akkor akár jogerős ítélet nélkül is elkobozható lehet a felhalmozott magánvagyon. A kormányzat hozzányúl a vagyonvisszaszerzés és elkobzás szabályrendszeréhez. Felkerült a kormány honlapjára az igazságügyi tárca tervezete a büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról. Bár a magyar módosításból nem derül ki, hogy mikor kobozhatják el ezután az „ismeretlen eredetű” vagyont, az Európai Unió hivatkozott szabályai világos keretet adnak annak, mikor és hogyan lehet visszaszerezni a bűncselekményekből származó vagyont, még akkor is, ha a konkrét bűnt nem sikerült teljes bizonyossággal rábizonyítani a gyanúsítottra. Így próbálnák megakadályozni, hogy a szervezett bűnözés ne profitálhasson a „szürke zónában maradt” pénzekből. Ha MP javasolta volna, akkor ez is szerepelne a nemzeti konzultáció kérdései közt, és a Fidesz ellene kampányolna :D
karcos-2
2025. október 06. 17:01
Szabadságot Berobbant Hírnek!
