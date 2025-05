Nem rejtegethetik tovább a vagyonukat az EP-képviselők

Megjelent a Magyar Közlönyben a törvény, amely új jogszabályi keretet teremt az Európai Parlament magyar képviselőinek jogállására vonatkozóan. A törvény különös hangsúlyt helyez a vagyonnyilatkozati kötelezettségekre, amelyek célja a közéleti átláthatóság növelése és a korrupció megelőzése – összegezte a Magyar Nemzet.

A jogszabály szerint a magyar EP-képviselőknek – hasonlóan az Országgyűlés tagjaihoz – évente vagyonnyilatkozatot kell tenniük.

A dokumentumnak tartalmaznia kell a képviselő

nevét,

vagyonát,

jövedelmi viszonyait,

gazdasági érdekeltségeit

és egyéb vagyoni jellegű érdekeit.

A törvény rögzíti azt is, hogy a vagyonnyilatkozatokat az Országgyűlés Hivatala tartja nyilván, és azok nyilvánosan elérhetők lesznek.

Az új szabályozás célja, hogy lehetővé váljon az európai parlamenti munka során felmerülő összeférhetetlenségek kiszűrését, valamint megelőzze a visszaéléseket.

A törvény rögzíti azt is, hogy a vagyonnyilatkozatok ellenőrzése az Országgyűlés mentelmi bizottságának hatáskörébe tartozik, amely a beérkezett dokumentumokat vizsgálva ha kell, intézkedhet. Amennyiben az európai képviselők nem tesznek eleget nyilatkozattételi kötelezettségüknek, vagy hiányosan nyújtják be a dokumentumokat, akár a mandátumuk elvételéről is dönthet a Nemzeti Választási Bizottság.

Jelenleg az Európai Parlament közel sem követel meg akkora átláthatóságot, mint amekkorát a magyar törvények.

A szabályozás szerint abban az esetben kell nyilatkozniuk a brüsszeli politikusoknak, ha mellékjövedelemre tesznek szert, illetve parlamenti munkájuk mellett mást is végeznek. Nem szükséges ugyanakkor részletesen elszámolni a vagyonukról, vagy az ingatlanjaikról, illetve más befektetéseikről.