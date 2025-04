Döntött a parlament: Magyar Péter tőzsdei ügyletei és Kollár Kinga luxusingatlanai sem maradhatnak többé rejtve

A szigorú hazai átláthatósági szabályozásnak kell a jövőben megfelelniük az európai parlamenti képviselőknek is. Az Országgyűlés keddi döntése alapján a az EP-képviselőknek is részletes vagyonnyilatkozatot kell tenniük, hasonlóan a magyar országgyűlési képviselőkhöz. Ezt minden év január utolsó napjáig tehetik meg az érintett képviselők, valamint az ep-képviselőknek a hivatalba lépésükkor és a mandátumuk megszűnésekor is nyilatkozniuk kell

részletesen a teljes vagyonukról,

a családjuk vagyonáról,

fel kell tüntetniük nagy értékű ingóságaikat,

ingatlanjaikat,

valamint megtakarításaikat is.