Egy emberként álltak Orbán Viktor mellé a németek, de megérkezett Von der Leyen bosszúja

Bizonyítékok nélkül vádaskodva tett tönkre egy kémelhárító műveletet a Direkt36
Az oknyomozó portál forrása maga vallotta be, hogy nem tudja alátámasztani elméletét.
Kiálltak Orbán Viktor mellett a németek, politikai okokból hagyja ki Magyarorszégot Brüsszel a kifizetésekből, az Eurostat térképe cáfolta a tömeges kivándorlásról szóló meséket, bizonyítékok nélkül vádaskodott a Direkt36 és belerongyolt egy kémelhárító műveletbe – ezek voltak a legolvasottabb híreink csütörtökön.
Nézzen bele alább az előző nap legolvasottabb cikkeibe!
A Tisza Párt elleni világraszóló politikai összeesküvést kiáltott a Direkt36 egy olyan rendőrnyomozó elméletére alapozva, aki maga is belátja, hogy nem tudja bizonyítani állításait.
Sőt, Szabó Bencének semmilyen rálátása nem volt arra, hogy milyen külföldi befolyás alatt álló személyekkel kapcsolatos elhárító műveletbe üti bele az orrát.
Az illetéktelen nyomozó színre lépésével minden bizonnyal nemzetbiztonsági érdeket sértett.
„Erre nem volt semmilyen kézzelfogható bizonyítékunk, de az értekezleten nagyjából egyetértés volt arról, hogy valószínűleg ez volt ebben a helyzetben az eset.” Ilyen és ehhez hasonló mondatokkal van tele Szabó Bence rendőrnyomozó nyilatkozata, amelyet szerdán adott a Direkt36 munkatársainak.
Mint kiderült, Szabó volt a forrása annak a bizonyítékokat nem tartalmazó, erősen összeesküvéselmélet jellegű cikknek, amit kedden jelentetett meg az oknyomozó portál arról, hogy állítólag a magyar titkosszolgálatok megzsarolták a Tisza Párt két informatikusát.
Az eset pikantériája, hogy azóta kiderült, a szóban forgó két informatikus külföldi szolgálatokkal állt kapcsolatban, és egyikük rendszeresen bejárt Ukrajna budapesti nagykövetségére is. Ezeket az információkat a titkosszolgálatokat felügyelő Nemzetbiztonsági Bizottság (NBB) hozta nyilvánosságra a keddi rendkívüli ülésén elhangzottak alapján, amelyek titkosítását részben feloldották.
Újra és újra visszatér a közéleti toposz: „kiürül az ország”, tömegek hagyják el Magyarországot. Csakhogy amikor a hangulatok helyett a számokat nézzük, egészen más kép rajzolódik ki – erre hívta fel a figyelmet Dr. Sebestyén Géza közösségi oldalán.
Az EU-n belül közel 14 millió állampolgár él más tagállamban, és ennek jelentős részét a románok adják.
A szakértő egy uniós összehasonlító adatra hivatkozik, amely nem az éves kivándorlást, hanem azt mutatja meg, hogy az egyes országok állampolgárainak mekkora része él más EU-tagállamban. Magyarország ebben a mutatóban 3,99 százalékon áll – ami korántsem kiugró érték.
Sőt: a régiós összevetésben kifejezetten mérsékeltnek számít. Csehország alacsonyabb arányt mutat, míg Lengyelország pontosan ugyanott áll, mint Magyarország. Eközben Szlovákia már 5 százalék fölött van, a balti államok szintén, Bulgária közel háromszoros, Románia pedig több mint négyszeres arányt mutat.
Ehhez képest a magyar arány nem kirívó, inkább az alacsonyabb mobilitású országok között van Magyarországot.
A Die Welt is beszámolt róla, Orbán Viktor miniszterelnök szerdán bejelentette, a Magyarországról Ukrajnába irányuló gázszállítások fokozatos leállítására tesz javaslatot, és az így nálunk maradó gázmennyiséget betároljuk.
A cikk alatti kommentelők közül szinte mindenki egyetértett Orbán Viktor szerdai döntésével. Egyikük így fogalmazott: „Orbán Viktor egy igazi magyar kormányfő, aki kiáll hazája érdekeiért – erre a németországi pártok nem képesek.
A jelenlegi német kormány... kihasználja Németországot Ukrajna érdekében!”
Egy másik kommentelő ezt írta: „Elég igazságosan hangzik. Kár, hogy Németországban nincsenek olyan politikusok, akik a népük érdekeiért küzdenének!” Egy harmadik hozzászóló kifejezetten bátorította a magyar miniszterelnököt: „Szép munka, Orbán úr! Ne hagyja, hogy letörjék.”
Volt olyan is, aki meglehetősen hosszan fejtette ki a véleményét a téma kapcsán. „Számomra korrektnek hangzik, elvégre Zelenszkij blokkolja az ukrajnai vezeték javítását, és nyíltan fenyegeti a magyar kormányfőt.
Nem mindenki olyan alárendelt, mint Németország, amely folyamatosan milliárdokat ad Ukrajnának, annak ellenére, hogy az ukrán titkosszolgálat egyszerűen felrobbantotta az energiaellátó vezetékünket”
Miközben Brüsszel sorra osztja az eurómilliárdokat a tagállamoknak, Magyarország látványosan kimaradt a szórásból – és egyre nehezebb nem politikai üzenetet látni a döntés mögött.
A háttérben egyre nyilvánvalóbb a politikai feszültség. Orbán Viktor ugyanis blokkolja a Kijevnek szánt 90 milliárd eurós hadikölcsönt, miután Ukrajna leállította a Barátság kőolajvezetéket. Az RMF24 lengyel hírportál egy uniós diplomatára hivatkozva állítja: az elhúzódó jóváhagyás informális oka a budapesti vétó.
A konfliktus azóta is eszkalálódik, és több fronton terheli a magyar–brüsszeli kapcsolatokat.
Nem nehéz párhuzamot vonni: miközben Budapest vétóval él, Brüsszel visszatartja a pénzt.
A magyar kormány már lépett is: hivatalos levélben kért részletes tájékoztatást az Európai Bizottságtól az eljárás állásáról. A kabinet szerint ugyanis elfogadhatatlan, hogy érdemi indoklás nélkül húzódik a döntés egy ilyen jelentőségű ügyben.
Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP