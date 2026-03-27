Egy emberként álltak Orbán Viktor mellé a németek, de megérkezett Von der Leyen bosszúja

Az illetéktelen nyomozó színre lépésével minden bizonnyal nemzetbiztonsági érdeket sértett.

„Erre nem volt semmilyen kézzelfogható bizonyítékunk, de az értekezleten nagyjából egyetértés volt arról, hogy valószínűleg ez volt ebben a helyzetben az eset.” Ilyen és ehhez hasonló mondatokkal van tele Szabó Bence rendőrnyomozó nyilatkozata, amelyet szerdán adott a Direkt36 munkatársainak.

Mint kiderült, Szabó volt a forrása annak a bizonyítékokat nem tartalmazó, erősen összeesküvéselmélet jellegű cikknek, amit kedden jelentetett meg az oknyomozó portál arról, hogy állítólag a magyar titkosszolgálatok megzsarolták a Tisza Párt két informatikusát.

Az eset pikantériája, hogy azóta kiderült, a szóban forgó két informatikus külföldi szolgálatokkal állt kapcsolatban, és egyikük rendszeresen bejárt Ukrajna budapesti nagykövetségére is. Ezeket az információkat a titkosszolgálatokat felügyelő Nemzetbiztonsági Bizottság (NBB) hozta nyilvánosságra a keddi rendkívüli ülésén elhangzottak alapján, amelyek titkosítását részben feloldották.