Ezer forint lesz a benzin, ha ez megtörténik – szakértő a Mandinernek

Óriási a baj, minden idők legnagyobb energiaválsága jöhet – ráadásul Ukrajna blokkolja hazánk kőolajellátását
A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a helyzet már most meghaladja az 1970-es évek két nagy olajválságának együttes hatását.
Bukhatjuk a rezsicsökkentést, és megfizethetetlenné válnak az üzemanyagok árai a legrosszabb forgatókönyv szerint. Toldi Ottót, az MCC Klímapolitikai Intézetének vezető kutatóját kérdeztük az új energiaválság hátteréről és arról, mi vár a benzin árára.
Jelenleg két, a magyar energiafogyasztók szempontjából kulcsfontosságú dolog van lezárva: a Barátság kőolajvezeték és a Hormuzi-szoros. A vezetéken – hivatalos indoklás szerint egy orosz támadás miatt bekövetkezett sérülés, minden valószínűség szerint pedig a magyar választási kampányba való ukrán beavatkozási kísérlet miatt január 27-e óta nem érkezik kőolaj. A kormány felszabadította a stratégiai olajtartalékokat és védett árat vezetett be az üzemanyagokra, kérdés azonban, hogy ez a helyzet meddig tartható, meddig sikerülhet tartani a benzin árát. Eközben az iráni háború miatt lezárták a Hormuzi-szorost, aminek következtében az olaj világpiaci ára meredek emelkedésbe kezdett.
A történet azonban sokkal többről szól annál, hogy mennyibe fog kerülni egy liter benzin a jövő hónapban, hiszen akár a teljes magyar rezsicsökkentés is megszűnhet, amennyiben minden rosszul jönne össze. Az energiaválság hátterét és lehetséges forgatókönyveit Toldi Ottó, a Matthias Corvinus Collegium Klímapolitikai Intézetének vezető kutatója segítségével mutatjuk be olvasóinknak.
Lesz-e 1000 forintos benzinár Magyarországon? Mi eredményezne ilyen mértékű áremelkedést, és hogyan tudjuk ezt elkerülni?
Munkatársaimmal MI-alapú trend analízissel megvizsgáltuk, hogyan alakulnának Magyarországon az üzemanyagárak:
Nagyságrendileg a tartós Barátság-kiesés mellett, kizárólag Adria kőolajvezetéken szállított nem orosz olajjal a magyar üzemanyagok piaci alapon egy feszesebb, kedvezőtlenebb piaci helyzetben egy 100-120 Ft/literenkénti áremelkedés sem kizárt, amihez hozzájön az Adria útvonal extra logisztikája, azaz a piaci árnál lényegesen magasabb horvát tranzitdíj. A Mol szerint az omišalji tengeri behozatal már önmagában 20–25 dollár/tonna többletköltséget jelent, ami literenként kb. 20 Ft-ot plusszt jelent. Azaz, összesen minimum 120-140 Ft/liter lenne az emelkedés, ha az általános kockázatnövekedést nem kalkuláljuk! Ez 750 Ft/l 95-ös benzint és 770 Ft/l dízel árat jelentene, amennyiben az Adria kőolajvezetéken nem kell kapacitásnövelő beruházásokat eszközölni. Ha kell, tovább bonyolódik a helyzet.
Ha ehhez hozzájön a Hormuzi-szoros tartós működésképtelensége, akkor 900-1000 Ft-os literenként üzemanyagár várható nálunk is!
„Én őszintén szólva nem bízok benne, hogy a Barátság kőolajvezeték fog még orosz kőolajat szállítani a közeli jövőben. Ezért fontos, hogy ne ragadjunk be ebbe a csapdahelyzetbe, bármilyen jól esne is egyébként törleszteni Zelenszkij-féle Ukrajnának a rajtunk keresztül exportált áram és földgáz elzárásával. Teszteljük az Adria vezetéket közösen a horvát, szlovák, amerikai, német és az EU-s szakértőkkel, hagyjuk hagy bizonyítsák be, hogy mind a vezeték kapacitása, mind a műszaki állapota megfelelő, ha nem jöhet egyelőre orosz olaj, vegyünk észak-afrikait, hiszen Líbia, Algéria és Egyiptom is exportál kőolajat, a tranzit nincs kitéve sem az orosz-ukrán-, sem közel-keleti háborúnak és már tesztelve is voltak a Mol finomítókban. Mert nincs fontosabb dolog, mit az ellátásbiztonság garantálása, és ha lehet megfizethető áron” – mondta az MCC szakértője.
A Barátság-kőolajvezetéken leállt az orosz kőolaj tranzitja, kitört az iráni háború, az olajárak elindultak felfelé. Mi a helyzet most, mire számíthatunk a közeljövőben?
Irán sikeresen támadja az Egyesült Államokkal együttműködő Perzsa-öböl menti államok olaj- és gáztermelő létesítményeit, és a Hormuzi-szoros részleges elkerülését lehetővé tevő szaud-arábiai és egyesült arab emírségekbeli csővezetékeket – írta Javier Blas, a Bloomberg Opinion árupiaci rovatvezetője az X-en. Blas felsorolta az IRGC támadásait az öböl menti olaj- és gázlétesítmények ellen: csapás érte az Egyesült Arab Emírségek Shah olaj- és gázmezőjét, egy nagykapacitású iraki olajmezőt (Majnoon), Szaúd-Arábiában iráni drónrajokat hatástalanítottak, támadás ért olajkikötőket (Fujairah, Bahrein, Omán), finomítókat (Szaúd-Arábia, Bahrein), az East–West Pipeline (Petroline) és az Abu Dhabi Crude Oil Pipeline (ADCOP) kőolajvezetékeket és legalább 20 olajszállító tankert Én személyesen nem gondoltam volna, hogy 4 hét eltelt a háború kezdete óta és Irán még mindig képes csapást mérni! És most ott tartunk, hogy több, mint 2000 iráni rakéta és dróncsapást detektáltak a régióban. Miután a Hormuzi-szoros lezárása Iránnak sem érdeke – hiszen minden fontos dolgot importálnak (gyógyszerek, élelmiszer, gépipari termékek, stb) – és nem lehet vele hosszabb távú hatást elérni, ezért
Irán a Perzsa öböl energetikai kulcs infrastruktúráit támadja, melyek a kőolaj kitermelésben, raktározásban és kereskedelemben, illetve az LNG gyártásban és kereskedelemben játszanak kulcsszerepet.
Olyan energetikai kitermelési és infrastuktúra elemeket támadnak, melyek helyreállítása, újjáépítése sok időt és pénzt igényel. Ráadásul a „lefojtott” olajkutak újraindítása is egy nagyon bajos dolog: legtöbbször új kutak fúrásában ér véget ez a történet. Azaz sajnos a magas kőolaj árak még azután is sokáig fennmaradhatnak, ha maga a háború véget ér. Ezt csak egy nagyon jelentős kitermelés növelés tudná egyensúlyba hozni a világ alternatív kőolaj exportáló régióiban (pld. az orosz olaj elleni szankciók megszüntetése). Trump persze megint kapcsolt, az EU meg persze megint nem: az USA a maga részéről egy hónapra feloldotta az orosz olaj szankcionálását a kínálat növelése érdekében és újra lehetővé tette India számára is az orosz olaj re-exportját. Az orosz-ukrán háború lezárását követően pedig meg fognak szünni amerika oroszok elleni szankciói.
Ezzel szemben mit nyilatkozott ebben a kérdésben von der Leyen asszony? – „Az orosz fosszilis energiához való visszatérés stratégiai tévedés lenne. Nagyobb függőséget, nagyobb sebezhetőséget és gyengébb Európát eredményezne.”.
Mondta ezt akkor, amikor az európai Brent referenciaár 112 dollár hordónként, az észak-amerikai WTI 98 dollár, az orosz Urals pedig 75 dollár. Az ukrán elnök szerint 1,5 hónap múlva újra elindulhat a szállítás a Barátság kőolajvezetéken, ám ez némileg ellentmond egy másik mondatának, miszerint nem is akar nekünk olajat szállítani. Mi lesz a Barátság vezetékkel? Nekik szükségük van pénzre (tranzitdíjra és a blokkolt EU-s pénzekre) valamint a Magyarország által szállított dízelre és áramra, nekünk pedig nagyon kell az olaj. Kinek van több veszítenivalója illetve jobb tárgyalási/zsarolási pozíciója, és mikor rendeződhet a helyzet? Robert Fico szlovák miniszterelnök Brüsszelben tárgyalt Ursula von der Leyennel a vezeték jövőjéről és a szállítás újraindításáról. A találkozó után Fico arról beszélt, hogy egyetértés mutatkozik abban, hogy a vezetéket helyre kell állítani, és az Európai Bizottság kész technikai és pénzügyi segítséget is nyújtani a javítási munkákhoz. Konkrét határidőt vagy kötelező érvényű döntést azonban nem jelentettek be, így a megoldás egyelőre bizonytalan. Hiszen éppen ez a politikai cél: a piaci és ellátásbiztonsági bizonytalanság növelése Magyarországon Orbán Viktor leváltása érdekében. Az ukrán álláspontot a kérdésben egy Reuters interjúban közölte Zelenszkij. Miszerint a vezeték helyreállítása nem tartozik a legsürgősebb feladatok közé a jelenlegi háborús körülmények között és a javítás akár hosszabb időt is igénybe vehet. Ez azért vicces, mert az ukránok nem hivatalosan maguk is elismerik, hogy a vezetéknek semmi baja.
Az üzembe helyezés várható időpontja április közepe lehet Zelenszkij szerint. Az csak egy rosszindulatú feltételezés természetesen, miszerint ebben egyeztek volna meg Magyar Péterrel és von der Leyennel.
Minden hasonlóság a valós eseményekkel pusztán a fantázia szüleménye, véletlen egybeesés. Összeesküvés elméletek ugyanis nem léteznek, csak mindig megvalósulnak.
Nem érti, „kit zavar az a két ország, akinek az ellátásához valóban szükséges még orosz anyag”.
Hogy néz ki Magyarország olajimport-portfóliója? Mennyire és milyen módon érint minket az iráni háború és a hormuzi szoros helyzete?
A Perzsa-öböl menti országok (főként Szaud-Arábia, Katar, Egyesült Arab Emirátusok, Kuvait, Irak) által exportált LNG és kőolaj 60-80%-a Ázsia gazdasági nagyhatalmaihoz megy (Kína, Japán, India, Dél-Korea, Indonézia). Az utóbbi 20 évben ugyanis Ázsia lett a globális energia-kereskedelem fő motorja. Európa részesedése mindebből csak mintegy 10-15%. Ezért a mostani közel-keleti válság Ázsiában okozza a legnagyobb károkat: az LNG és a kőolaj tőzsdei ára mára ott megduplázódott! Mi még szinte örülhetünk a „csak” 60%-os európai gázár (TTF) és a 30-35%-os olajár (Brent) emelkedésnek. Ebben a helyzetben számunkra az igazán veszélyes, az az, hogy a magas ázsiai árak elszívják a tengeri szállítású LNG-t és kőolajat az európai piacról, hiszen
a piaci alapon működő energiakereskedők oda viszik az árujukat, ahol a nagyobb nyereséget realizálhatják. Őket nem érdekli a politikusok ajánlása, hogy ugyan segítsük már ki szegény európai szövetségeseinket.
Ők pénzért dolgoznak, az ellátásbiztonsággal meg foglalkozzanak azok, a politikusok akiknek ez lett volna a dolga. Kétségtelen, hogy ebben a helyzetben Magyarország sérülékeny, hiszen olajszükségletünk 90%-át importáljuk. Az import több, mint 60%-a érkezett a Barátság kőolajvezetéken Ukrajnán és 40%-a az Adria kőolajvezetéken Horvátországon át. Ennek ellenére a magyar olajszektor meglepően válságálló, egyrészt mert 2010 után sikerül növelni az állami befolyást, ami segít a kritikus helyzetek megoldásában, másrészt mert fontos szövetségeseink vannak az ellátásbiztonság garantálásában.
Hogy alakulnak a közép-európai üzemanyagárak? A régiós országok mennyire kitettek a jelenlegi helyzetnek?
Az Európai Unió tagállamai eltérő eszközökkel próbálják kezelni a Hormuzi-szoros lezárása miatt megugró üzemanyagárakat. A leggyakoribb intézkedés az üzemanyagokra rakódó terhek mérséklése. Ausztria például csökkentette az adókat, és egyben korlátozta a benzinkutak árrését, míg Spanyolország literenként jelentős, akár 30 centes kedvezményt biztosít bizonyos fogyasztói csoportoknak. Lengyelország szintén adócsökkentést fontolgat, részben az állami energiacégek árpolitikáján keresztül befolyásolva a piacot.
Több ország inkább az árképzés szabályozásával próbálja fékezni az emelkedést. Görögország és részben Franciaország árrésplafonokkal és informális árkorlátozásokkal él,
míg Németország az árak változtatásának gyakoriságát korlátozza. Olaszország a transzparencia növelésére és esetleges adócsökkentésre helyezi a hangsúlyt. Klasszikus, minden kútra kötelező ársapka viszont alig található Európában. Magyarországon és Horvátországban alkalmaznak ilyet, és mint a táblázatból látszik, pár hónapos időtartamra az ársapkák valóban hatékony védelmet nyújtanak. Szlovákia még a fentiektől is szigorúbb szabályozást léptetett életbe: mennyiségi korlátozást és exporttilalmat is alkalmaz.
Ország
95 benzin (€/l)
Dízel (€/l)
Benzin (Ft/l)
Dízel (Ft/l)
Magyarország
~1,46 €
~1,52 €
~585 Ft
~610 Ft
Lengyelország
~1,50 €
~1,55 €
~600 Ft
~620 Ft
Csehország
~1,50 €
~1,55 €
~600 Ft
~620 Ft
Szlovákia
~1,55 €
~1,60 €
~620 Ft
~640 Ft
Horvátország
~1,45 €
~1,49 €
~580 Ft
~600 Ft
Szlovénia
~1,48 €
~1,52 €
~590 Ft
~610 Ft
Románia
~1,50 €
~1,52 €
~600 Ft
~610 Ft
Mi a helyzet az Adria vezetékkel? A horvátok fognak szállítani orosz olajat?
A Molés az Adria vezetéket üzemetető horvát JANAF cég között sok éve tart a vita a vezeték valós kapacitásáról és műszaki állapotáról. Akárhogy is van, a vezeték tesztelése most újra indul független amerikai, német, EU-s szakértők bevonásával, melyben természetesen részt vesznek az ügyben érintett országok Szlovákia, Magyarország és Horvátország is. Horvát információk szerint a vezeték addig is folyamatosan működik, egymás után érkeznek az olajszállító tankerek az omišalj-i olajkikötőbe. A horvátok hivatalos kommunikációja az EU-felé az, hogy mindenképpen kisegítik Magyarországot és Szlovákiát a jelenlegi helyzetben és ez a jól felfogott érdekük is, hiszen a NIS megszerzése után a Mol maradt az egyetlen külföldi megrendelőjük.
Átlagos fogyasztás mellett mennyi ideig lenne elég Magyarország stratégiai olajtartaléka?
A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) tagjainak fent kell tartani egy 90 napos kőolajtartalékot – így Magyarországnak is – ezen kívül vannak tartalékok a finomítóknál, erőműveknél és a nagy ipari vállalatoknál is. Vannak külön tartalékai a honvédségnek is, de az békeidőben nem releváns. De horvát információk szerint folyamatos az olajszállító tankerek beérkezése az omišalj-i terminálba (innen indul az Adria vezeték) február – márciusban például 9 tanker érkezett nem orosz kőolajat szállítva. Közvetlen ellátásbiztonsági probléma tehát nincs.
A Mol által az olajáron realizált nyereség 95 százaléka a rezsivédelmi alapba kerül, így közvetlenül érinti a kormány mozgásterét a lakossági energia árazása tekintetében. Mekkora összeg ez évente, és amennyiben kiesik, hogyan érinti az áram és földgázárakat? Meddig lesz tartható a rezsicsökkentés?
Brent–Urals árkülönbözetre kivetett különadó 95 százaléka megy a rezsivédelmi alapba elméletileg, de ez messzemenően nem egyenlő a Mol által az olajon realizált teljes nyereséggel. Ráadásul az elméleti 95 százalék az valójában –visszafelé számolva – 75-77 százalék, hiszen a Brent-Urals árkülönbség nem fix, időben dinamikusan változik. Van, amikor kiegyenlítődnek az árak, van, amikor nyílik az olló. Tehát ennek alapján, a tényleges (utólagos) arány úgy néz ki, hogy a kb. 650 milliárd forintnyi Brent–Urals árkülönbözetből származó profitból nagyjából 500 milliárd Ft került az államhoz, a rezsivédelmi alapba. És miután a rezsivédelmi alap éves kifizetései 600 milliárd Ft körül mozognak, az alapba érkező teljes összeg pedig 1000 milliárd Ft-ra tehető évente, látható, hogy az orosz kőolajról és a földgázról való leválás egyben kérdésessé tenné a kormány rezsipolitikájának a folytathatóságát.
Az ellenzéki párt a Barátság kőolajvezeték ügyében is próbál egyensúlyozni a brüsszeli vezetés és a szavazók elvárásai között. Az energiaháború ügyében azonban lehet, hogy nem a csend a legjobb taktika a Tisza Párt szempontjából.
