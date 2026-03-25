Olyan energetikai kitermelési és infrastuktúra elemeket támadnak, melyek helyreállítása, újjáépítése sok időt és pénzt igényel. Ráadásul a „lefojtott” olajkutak újraindítása is egy nagyon bajos dolog: legtöbbször új kutak fúrásában ér véget ez a történet. Azaz sajnos a magas kőolaj árak még azután is sokáig fennmaradhatnak, ha maga a háború véget ér. Ezt csak egy nagyon jelentős kitermelés növelés tudná egyensúlyba hozni a világ alternatív kőolaj exportáló régióiban (pld. az orosz olaj elleni szankciók megszüntetése). Trump persze megint kapcsolt, az EU meg persze megint nem: az USA a maga részéről egy hónapra feloldotta az orosz olaj szankcionálását a kínálat növelése érdekében és újra lehetővé tette India számára is az orosz olaj re-exportját. Az orosz-ukrán háború lezárását követően pedig meg fognak szünni amerika oroszok elleni szankciói.

Ezzel szemben mit nyilatkozott ebben a kérdésben von der Leyen asszony? – „Az orosz fosszilis energiához való visszatérés stratégiai tévedés lenne. Nagyobb függőséget, nagyobb sebezhetőséget és gyengébb Európát eredményezne.”.

Mondta ezt akkor, amikor az európai Brent referenciaár 112 dollár hordónként, az észak-amerikai WTI 98 dollár, az orosz Urals pedig 75 dollár. Az ukrán elnök szerint 1,5 hónap múlva újra elindulhat a szállítás a Barátság kőolajvezetéken, ám ez némileg ellentmond egy másik mondatának, miszerint nem is akar nekünk olajat szállítani. Mi lesz a Barátság vezetékkel? Nekik szükségük van pénzre (tranzitdíjra és a blokkolt EU-s pénzekre) valamint a Magyarország által szállított dízelre és áramra, nekünk pedig nagyon kell az olaj. Kinek van több veszítenivalója illetve jobb tárgyalási/zsarolási pozíciója, és mikor rendeződhet a helyzet? Robert Fico szlovák miniszterelnök Brüsszelben tárgyalt Ursula von der Leyennel a vezeték jövőjéről és a szállítás újraindításáról. A találkozó után Fico arról beszélt, hogy egyetértés mutatkozik abban, hogy a vezetéket helyre kell állítani, és az Európai Bizottság kész technikai és pénzügyi segítséget is nyújtani a javítási munkákhoz. Konkrét határidőt vagy kötelező érvényű döntést azonban nem jelentettek be, így a megoldás egyelőre bizonytalan. Hiszen éppen ez a politikai cél: a piaci és ellátásbiztonsági bizonytalanság növelése Magyarországon Orbán Viktor leváltása érdekében. Az ukrán álláspontot a kérdésben egy Reuters interjúban közölte Zelenszkij. Miszerint a vezeték helyreállítása nem tartozik a legsürgősebb feladatok közé a jelenlegi háborús körülmények között és a javítás akár hosszabb időt is igénybe vehet. Ez azért vicces, mert az ukránok nem hivatalosan maguk is elismerik, hogy a vezetéknek semmi baja.

Az üzembe helyezés várható időpontja április közepe lehet Zelenszkij szerint. Az csak egy rosszindulatú feltételezés természetesen, miszerint ebben egyeztek volna meg Magyar Péterrel és von der Leyennel.

Minden hasonlóság a valós eseményekkel pusztán a fantázia szüleménye, véletlen egybeesés. Összeesküvés elméletek ugyanis nem léteznek, csak mindig megvalósulnak.