olajválság olaj nemzetközi energiaügynökség hormuzi - szoros fatih birol ukrajna

Óriási a baj, minden idők legnagyobb energiaválsága jöhet – ráadásul Ukrajna blokkolja hazánk kőolajellátását

2026. március 23. 06:15

A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a helyzet már most meghaladja az 1970-es évek két nagy olajválságának együttes hatását.

null

Az elmúlt évtizedek legsúlyosabb energiaválságára figyelmeztetett Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője hétfőn, a sydney-i Nemzeti Sajtóklubban tartott beszédében az iráni háború következményei kapcsán.

Birol szerint a kialakult helyzet már most meghaladja az 1970-es évek két nagy olajválságának együttes hatását. Elmondta, hogy míg 

a hetvenes évek olajválságai során egyenként mintegy napi 5 millió hordónyi kínálat esett ki, addig jelenleg napi 11 millió hordó olaj tűnt el a piacról. 

Ez a kiesés „több mint a két nagy olajsokk együttvéve”.

Az IEA-vezető „nagyon súlyosnak” nevezte a közel-keleti helyzetet, és hangsúlyozta: ha a válság tovább mélyül, egyetlen ország sem kerülheti el a hatásait. A világgazdaság számára 

különösen nagy kockázatot jelent a Hormuzi-szoros blokádja, 

amelyen keresztül a globális tengeri olaj- és cseppfolyósítottgáz-szállítás mintegy ötöde halad át.

A február 28-án kirobbant iráni háború kezdete óta a szorost gyakorlatilag lezárták. A blokád, valamint a térség olaj- és gázinfrastruktúráját érő iráni támadások jelentős áremelkedést váltottak ki a nemzetközi energiapia­cokon.

A drágulás enyhítésére az IEA tagállamai március közepén rekordmennyiségű, mintegy 400-426 millió hordónyi kőolaj felszabadításáról döntöttek stratégiai készleteikből. Ez 

az intézkedés az ügynökség több mint 50 éves történetének eddigi legnagyobb tartalékfelhasználása,

 és a hatodik ilyen lépés.

Birol közölte:

 az IEA jelenleg további készletfelszabadítás lehetőségéről egyeztet

 ázsiai és európai kormányokkal. Hangsúlyozta, hogy nincs meghatározott olajárszint, amely automatikusan újabb beavatkozást váltana ki. A döntéseket a piaci helyzet folyamatos értékelése alapján hozzák meg.

Az ügynökség vezetője szerint

 a válság kezelésének kulcsa a Hormuzi-szoros mielőbbi megnyitása lenne.

 „A legfontosabb megoldás ennek a problémának a rendezésére a szoros újranyitása” – fogalmazott.

(MTI)

Nyitókép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott kép. Szabadon felhasználható

 

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kafabatka
2026. március 23. 08:31
Na,miért lenne érdeke az Amerikát mozgató pénzügyi hatalmi elitnek a szoros kinyitása? A lejáró 11 ezermilliárd dollárnyi kötvényt finanszírozni kell. Nem veszik a dollárkötvényt? Akkor rákényszerítjük a világot erre úgy is,hogy az amerikai lakosság is megérzi azt. A nagyobb érdek a fontos! Szerintem elinflálják a Föld népeinek jövedelémét-már megint-,és az olaj min ára emelkedni fog 60 dollárra- egy-egy hati zárás hatására azt átlépheti-,de a max ára pedig folyamatosan emelkedni fog mint egyébként mindennek. Hiányt kell generálni. Megtörtént.
Válasz erre
0
0
istvanpeter
2026. március 23. 08:06
Sajnálatos módon ismét kiütközött, hogy a hatalmi téboly öl, butít és nyomorba dönt, s legközelebb majd az egész emberiséget lesöpri a bolygóról.
Válasz erre
1
1
Hobby024
2026. március 23. 07:53
kir2vik: Ez a világban kolduló senki, náci, fasiszta a nyugattól megkap mindent. Leszarja a tranzitdíjat. És ebbe a mérhetetlen pénz és fegyvertömegbe az USA is tevékeny résztvevő. Starlink, Patriot rendszerek stb. Vannak akik még most sem értik, hogy ennek a háborúnak a kirobbantója az USA. Nem szívjóságból hagyja veszni az ukrán földeket, ásványi anyagokat, hanem mert tudja, hogy képtelen a Közel-keleten, Ukrajnában és még ki tudja hány tervezett háborúban helytállni.
Válasz erre
2
0
recipp
2026. március 23. 07:37
Na egy jó hír estéről . Le Monde Szlovéniában szűk törvényhozási győzelem a balközép miniszterelnöknek, Robert Golobnak A Szabadságért Mozgalom mindössze 7000 szavazattal múlta felül az ultrakonzervatív jobboldali Janez Jansa-t egy korrupcióval és külföldi beavatkozással vádolt kampányt követően lemonde.fr/international/article/2026/03/23/en-slovenie-une-victoire-etriquee-aux-legislatives-pour-le-premier-ministre-de-centre-gauche-robert-golob_6673838_3210.html Egy Putriótával kevesebb
Válasz erre
0
5
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!