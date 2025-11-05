Simonovits András tiszás nyugdíjszakértő már két éve is büntetéseket emlegetett a korkedvezménnyel nyugdíjba vonuló nőkkel kapcsolatban

A Tisza nyugdíjszakértője szerint „elmebetegség” a nők kedvezményes nyugdíjkorhatára – jött is a válasz a Fidesztől (VIDEÓ)
Simonovits András büntetné azokat a Nők 40-el nyugdíjba menő nőket, akik nyugdíj után még dolgoznának is.
A Tisza-rajongó nyugdíjszakértő „tarrzoltánozott” egyet, és ismét elmondta, hogy az Orbán-kormány nyugdíjrendszere rossz, ezért meg kell változtatni. Simonovits András a pontos részleteket nem árulta el, de az általa emlegetett ötletek és „büntetések” nem sok jót sejtetnek
Előkerült egy 2023-as felvétel, amelyen az utóbbi időben egyre többet szereplő tiszás nyugdíjszakértő, Simonovits András arról beszél, hogy megváltoztatná, a Fidesz-kormány által 2011-ben bevezetett Nők40 Programot, amely lehetővé teszi a 40 év szolgálati idővel rendelkező nők korkedvezményes nyugdíjba vonulását.
„Én a tanulmányomban kidolgoztam egy hatéves átmeneti programot, hogy lehetne a Nők 40-ből, 43-at csinálni hat év alatt, még akkor is kéne bizonyos büntetéseket bevezetni”
– jelentette ki 2023 szeptemberében A Szeged TV műsorában Simonovits. A kérdéses részlet itt megtekinthető:
Simonovits András azóta is keményen kritizálja az Orbán-kormányok nyugdíjreformjait, köztük kiemelten
Két évvel ezelőtti önmagához képest némileg radikalizálódott is, hiszen már nem megreformálni szeretné a programot, hanem kijelentette, hogy azonnal meg kell szüntetni. Simonovits egy másik beszélgetésben, szintén a Nők40 eltörlését sürgette, emellett újabb, a korábban emlegetettnél magasabb nyugdíjadóról beszélt.
Ezt is ajánljuk a témában
Simonovits András büntetné azokat a Nők 40-el nyugdíjba menő nőket, akik nyugdíj után még dolgoznának is.
Emlékezetes, hogy 2016 augusztusában a jegybank egy tanulmányt tett közzé, amely szerint a magyar nyugdíjrendszer legalább húsz évig fenntartható maradhat. Erre reagálva az atv-ben Simonovits András már akkor élesen bírálta dokumentum állításait, hangsúlyozva, hogy szerinte a rendszer hosszú távon fenntarthatatlan, mivel a nyugdíjak aránya a bérekhez képest túl magas. Simonovits András úgy vélte, ezért elkerülhetetlen a nyugdíjcsökkentés.
Ha nem csökkennek a relatív – bérekhez viszonyított – nyugdíjak, akkor húsz év után az egyensúly felborulhat”
– fogalmazott Simonovits.
Példaként Görögországot említette, ahol a válságkezelés során a nyugdíjak csökkentésével próbálták stabilizálni a költségvetést. Szerinte Magyarországon a reálnyugdíjak 9–10 százalékos növekedése kedvezőtlen folyamat, mert a forrásokat más területekről kellett elvonni. A beszélgetés végén úgy fogalmazott:
bármely, a népéért felelős kormánynak újra kellene gombolnia a mellényt, és különösen a magas nyugdíjakat csökkenteni kellene”
Ezt is ajánljuk a témában
Simonovits András a Nők40-et pazarlónak és méltánytalannak nevezte, melynek kivezetése esetén nagy összegek szabadulnának fel, amiket „értelmesebb” dolgokra is lehetne fordítani.
Ahogy a fenti felvételek is bizonyítják, Simonovits álláspontja azóta sem változott. Továbbra is a nyugdíjrendszer szigorítását és a kedvezmények átalakítását tartja szükségesnek. A 24.hu-nak adott 2024-es interjújában például azt mondta, hogy a jelenlegi rendszer „túl bőkezű az induló nyugdíjaknál”, ezért azok csökkentésére, illetve erősebb adóztatására lenne szükség – akár 10–20 százalékos, bizonyos esetekben 30–40 százalékos mértékben.
Ezt is ajánljuk a témában
Sorra lepleződnek le a Tisza Párt politikusai és tanácsadói, akik nyugdíjadóról és reformokról beszélnek. Közben Orbán Viktor miniszterelnök megüzente az időseknek, hogy a Fidesz nemcsak megvédi, hanem emeli is a nyugdíjakat.
Bár az Ellenpont értesülései szerint Simonovits András a Tisza Párt szellemi holdudvarának tagja, a nyugdíjszakértő azt állítja, nincs hivatalos kapcsolatban Magyar Péterrel, de kiemelte, hogy alapvetően jó iránynak tartja a Tisza Párt nyugdíjreform-terveit, és igennel válaszolt Szőllősi Györgyi műsorvezető kérdésére, hogy a Tisza Pártnak szurkol-e, sőt esetleges választási győzelmüket olyannyira magáénak érzi, hogy ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott,
De nem csak a többes szám első személyű megfogalmazás itt az érdekes, hanem ez is, amire nyugdíjszakértő gondolt, miszerint a választásig nem kell részletezni a nyugdíjreformokat. Ezt konkrétan ki is mondta, az atv egyenes beszéd című műsorában. Íme!
Simonovits András pontosan úgy beszél, mint egy tiszás politikus. Konkrétan úgy, ahogy Magyar Péter alelnöke, Tarr Zoltán tette, aki a párt etyeki fórumán leleplezte brutális adóemelési terveiket, és a többkulcsos személyi-jövedelemadó bevezetésével kapcsolatban úgy fogalmazott, „Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell. Most nem lehet erről beszélgetni” majd hozzátette,
Választást kell nyerni, és utána mindent lehet”.
Valami ilyesmire gondolhatott a tiszás nyugdíjszakértő is, hiszen ahogy Tarr is kiemelte, ha erről nyilvánosan beszél, akkor megbuknak.
Tarr Zoltán egyébként a nyugdíjrendszerről azt mondta, hogy azt „ami most van, nem feltétlenül szabad és kell fenntartani”. Ez teljesen egybecseng a 13. havi nyugdíjat és a nők korkedvezményes nyugdíj-lehetőségét eltörölni kívánó Simonovits mondataival.
Vannak azonban a Tisza Párt környezetében, akik bátrabban beszélnek terveikről, több párhoz közel álló baloldali közgazdász is a nyugdíjkedvezmények felülvizsgálatát szorgalmazta. Surányi György a Partizán műsorában a 13. havi nyugdíj eltörlését tartotta indokoltnak, míg Petschnig Mária Zita a jelenlegi forma átgondolását sürgette, mondván, hogy a kedvezmény fenntartása hosszú távon nem fenntartható. A Tisza Párt budapesti képviselője, Bovier György pedig egy interjúban elszólta magát, és kijelentette, „nem lesz semmiféle nyugdíjemelés”.
Ezt is ajánljuk a témában
Sorra lepleződnek le a Tisza Párt politikusai és tanácsadói, akik nyugdíjadóról és reformokról beszélnek. Közben Orbán Viktor miniszterelnök megüzente az időseknek, hogy a Fidesz nemcsak megvédi, hanem emeli is a nyugdíjakat.
Ezt is ajánljuk a témában
Bovier György, fővárosi képviselő egy az egyben kijelentette Bohár Dánielnek, hogy nem terveznek nyugdíjemelést.
Ezt is ajánljuk a témában
A tiszások vezetője szerint a miniszterelnök érdeke Gyurcsányék köreinek közéletben tartása, miközben pártja környékén lassan annyian vannak az egykori liberális tábor tagjai, mint annak idején a Farkasházy szárszói kertjében rendezett találkozókon.
Ezt is ajánljuk a témában
A párt gazdasági kabinetje háromkulcsos progresszív szja bevezetését javasolja, amelynek értelmében már az átlagbér is a 22 százalékos kulcs alá esne.