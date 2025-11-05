Simonovits András tiszás nyugdíjszakértő már két éve is büntetéseket emlegetett a korkedvezménnyel nyugdíjba vonuló nőkkel kapcsolatban

Valami ilyesmire gondolhatott a tiszás nyugdíjszakértő is, hiszen ahogy Tarr is kiemelte, ha erről nyilvánosan beszél, akkor megbuknak.

Tarr Zoltán egyébként a nyugdíjrendszerről azt mondta, hogy azt „ami most van, nem feltétlenül szabad és kell fenntartani”. Ez teljesen egybecseng a 13. havi nyugdíjat és a nők korkedvezményes nyugdíj-lehetőségét eltörölni kívánó Simonovits mondataival.

Vannak azonban a Tisza Párt környezetében, akik bátrabban beszélnek terveikről, több párhoz közel álló baloldali közgazdász is a nyugdíjkedvezmények felülvizsgálatát szorgalmazta. Surányi György a Partizán műsorában a 13. havi nyugdíj eltörlését tartotta indokoltnak, míg Petschnig Mária Zita a jelenlegi forma átgondolását sürgette, mondván, hogy a kedvezmény fenntartása hosszú távon nem fenntartható. A Tisza Párt budapesti képviselője, Bovier György pedig egy interjúban elszólta magát, és kijelentette, „nem lesz semmiféle nyugdíjemelés”.