11. 05.
szerda
Nők40 Tisza Párt nyugdíj

Simonovits András tiszás nyugdíjszakértő már két éve is büntetéseket emlegetett a korkedvezménnyel nyugdíjba vonuló nőkkel kapcsolatban

2025. november 05. 10:23

A Tisza-rajongó nyugdíjszakértő „tarrzoltánozott” egyet, és ismét elmondta, hogy az Orbán-kormány nyugdíjrendszere rossz, ezért meg kell változtatni. Simonovits András a pontos részleteket nem árulta el, de az általa emlegetett ötletek és „büntetések” nem sok jót sejtetnek

2025. november 05. 10:23
null

Előkerült egy 2023-as felvétel, amelyen az utóbbi időben egyre többet szereplő tiszás nyugdíjszakértő, Simonovits András arról beszél, hogy megváltoztatná, a Fidesz-kormány által 2011-ben bevezetett Nők40 Programot, amely lehetővé teszi a 40 év szolgálati idővel rendelkező nők korkedvezményes nyugdíjba vonulását. 

Simonovits András eltörölné a Nők40 Programot
Simonovits András eltörölné a Nők40 Programot

„Én a tanulmányomban kidolgoztam egy hatéves átmeneti programot, hogy lehetne a Nők 40-ből, 43-at csinálni hat év alatt, még akkor is kéne bizonyos büntetéseket bevezetni”

– jelentette ki 2023 szeptemberében A Szeged TV műsorában Simonovits. A kérdéses részlet itt megtekinthető:  

Simonovits András azóta is keményen kritizálja az Orbán-kormányok nyugdíjreformjait, köztük kiemelten 

Két évvel ezelőtti önmagához képest némileg radikalizálódott is, hiszen már nem megreformálni szeretné a programot, hanem kijelentette, hogy azonnal meg kell szüntetni. Simonovits egy másik beszélgetésben, szintén a Nők40 eltörlését sürgette, emellett újabb, a korábban emlegetettnél magasabb nyugdíjadóról beszélt.  

Simonovits András már 10 éve nyugdíjcsökkentést akar

Emlékezetes, hogy 2016 augusztusában a jegybank egy  tanulmányt tett közzé, amely szerint a magyar nyugdíjrendszer legalább húsz évig fenntartható maradhat. Erre reagálva az atv-ben Simonovits András már akkor élesen bírálta dokumentum állításait, hangsúlyozva, hogy szerinte a rendszer hosszú távon fenntarthatatlan, mivel a nyugdíjak aránya a bérekhez képest túl magas. Simonovits András úgy vélte, ezért elkerülhetetlen a nyugdíjcsökkentés. 

Ha nem csökkennek a relatív – bérekhez viszonyított – nyugdíjak, akkor húsz év után az egyensúly felborulhat”

– fogalmazott Simonovits. 

Példaként Görögországot említette, ahol a válságkezelés során a nyugdíjak csökkentésével próbálták stabilizálni a költségvetést. Szerinte Magyarországon a reálnyugdíjak 9–10 százalékos növekedése kedvezőtlen folyamat, mert a forrásokat más területekről kellett elvonni. A beszélgetés végén úgy fogalmazott:

bármely, a népéért felelős kormánynak újra kellene gombolnia a mellényt, és különösen a magas nyugdíjakat csökkenteni kellene”

Ahogy a fenti felvételek is bizonyítják, Simonovits álláspontja azóta sem változott. Továbbra is a nyugdíjrendszer szigorítását és a kedvezmények átalakítását tartja szükségesnek. A 24.hu-nak adott 2024-es interjújában például azt mondta, hogy a jelenlegi rendszer „túl bőkezű az induló nyugdíjaknál", ezért azok csökkentésére, illetve erősebb adóztatására lenne szükség – akár 10–20 százalékos, bizonyos esetekben 30–40 százalékos mértékben. 

Bár az Ellenpont értesülései szerint Simonovits András a Tisza Párt szellemi holdudvarának tagja, a nyugdíjszakértő azt állítja, nincs hivatalos kapcsolatban Magyar Péterrel, de kiemelte, hogy alapvetően jó iránynak tartja a Tisza Párt nyugdíjreform-terveit, és igennel válaszolt Szőllősi Györgyi műsorvezető kérdésére, hogy a Tisza Pártnak szurkol-e, sőt esetleges választási győzelmüket olyannyira magáénak érzi, hogy ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, 

„Először nyerjük meg a választást!”

De nem csak a többes szám első személyű megfogalmazás itt az érdekes, hanem ez is, amire nyugdíjszakértő gondolt, miszerint a választásig nem kell részletezni a nyugdíjreformokat. Ezt konkrétan ki is mondta, az atv egyenes beszéd című műsorában. Íme! 

Simonovits András pontosan úgy beszél, mint egy tiszás politikus. Konkrétan úgy, ahogy Magyar Péter alelnöke, Tarr Zoltán tette, aki a párt etyeki fórumán leleplezte brutális adóemelési terveiket, és a többkulcsos személyi-jövedelemadó bevezetésével kapcsolatban úgy fogalmazott, „Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell. Most nem lehet erről beszélgetni” majd hozzátette, 

Választást kell nyerni, és utána mindent lehet”.

Valami ilyesmire gondolhatott a tiszás nyugdíjszakértő is, hiszen ahogy Tarr is kiemelte, ha erről nyilvánosan beszél, akkor megbuknak. 

Tarr Zoltán egyébként a nyugdíjrendszerről azt mondta, hogy azt „ami most van, nem feltétlenül szabad és kell fenntartani”. Ez teljesen egybecseng a 13. havi nyugdíjat és a nők korkedvezményes nyugdíj-lehetőségét eltörölni kívánó Simonovits mondataival. 

Vannak azonban a Tisza Párt környezetében, akik bátrabban beszélnek terveikről, több párhoz közel álló baloldali közgazdász is a nyugdíjkedvezmények felülvizsgálatát szorgalmazta. Surányi György a Partizán műsorában a 13. havi nyugdíj eltörlését tartotta indokoltnak, míg Petschnig Mária Zita a jelenlegi forma átgondolását sürgette, mondván, hogy a kedvezmény fenntartása hosszú távon nem fenntartható. A Tisza Párt budapesti képviselője, Bovier György pedig egy interjúban elszólta magát, és kijelentette, „nem lesz semmiféle nyugdíjemelés

logoff-mihaly
2025. november 05. 11:08
Tehát, amit ez a kriptaszökevény javasol, hogy azt a nyugdíjat amit a nyugdíjalapba befizettünk lopakodva szeretné az általános közzsebbe átcsatornázni valamiféle demagóg igazságra, az alacsony nyugdíjakra hivatkozva, jó libernyák-bolsi módra. Megint az évszázados duma, hogy a gazdagoktól el kell venni mert csak lophatták a gazdagságukat. Megint ez az ál-egaliter handabanda. Eddig már párszor ki lett próbálva és nem működött. De, majd most! A csóró az alaphelyzet, mert azok az efféle hordószónokokra szavaznak.Aztán majd az állam, aki mint tudjuk rossz gazda , helyzetbe hozza a magán nyugdíjbiztosítókat Mondjuk épeszű indoklással, uram bocsá levezetéssel, hogy szerinte miért van igaza továbbra is adós marad. Ez is meg a többi gennyes féreg is.
zrx8
2025. november 05. 11:07
Tudom, hogy argumentum ad hominem, de erről a fasziról ránézésre ordít, hogy évtizedek óta haragban van a világgal.
evpus
2025. november 05. 11:06
Ez egy libbant, nem szakértő!
balatontihany-25
2025. november 05. 11:01
Az öreg kecske a szélsőséges véleményével csak az ismertségre hajt... Ja, hogy közutálatnak örvend? Az neki nem számít, fő az, hogy hívják tévébe, mindenhová és "valakinek" (tévés személyiségnek) képzeli magát. Beszélnek róla. Szánalmas, hogy nyugdíjasként a nyugdíjasok ellen pofázik., de ő ezzel tud figyelmet kelteni az ellenzéki oldalon és felháborodást a jobboldalon. Vén bohóc.
