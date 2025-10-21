A Tisza nyugdíjszakértője szerint „elmebetegség” a nők kedvezményes nyugdíjkorhatára – jött is a válasz a Fidesztől (VIDEÓ)

Új videóval jelentkezett Facebook-oldalán Szentkirályi Alexandra. A politikus úgy látja: újabb arcát mutatta meg a TISZA azzal, hogy a párt szerint a Nők 40 program elmebetegség, és azonnal meg kellene szüntetni.

„Igazi komcsi tempó. Szerintünk hálával tartozunk azoknak a nőknek, akik 40 évet dolgoztak, közben gyereket neveltek, és ma, 40 év munkaviszony után is a munkájukkal szolgálják az országot és a közösségeiket. Ha a TISZA megmondóemberei ugyanazok, akik a 2010 előtti világ letéteményesei voltak, akkor miért gondolja bárki, hogy a kormányzásuk másképp nézne ki, mint amire 15 évvel ezelőtt már egyszer egy ország mondott nemet?” – fogalmazott Szentkirályi.

„Elmebetegségnek minősítem”

Simonovits András, a Tisza nyugdíjszakértője a videó tanúsága szerint büntetné azokat a Nők 40-el nyugdíjba menő nőket, akik nyugdíj után még dolgoznának is.