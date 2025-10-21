A Tisza nyugdíjszakértője szerint „elmebetegség” a nők kedvezményes nyugdíjkorhatára – jött is a válasz a Fidesztől (VIDEÓ)

Megdöbbentő javaslat érkezett Magyar Péterék háza tájáról: 10–20 százalékos adóval sújtanák a nyugdíjakat (VIDEÓ)
A Tisza közgazdásza a 13. havi nyugdíjat is eltörölné.
Simonovits András büntetné azokat a Nők 40-el nyugdíjba menő nőket, akik nyugdíj után még dolgoznának is.
Új videóval jelentkezett Facebook-oldalán Szentkirályi Alexandra. A politikus úgy látja: újabb arcát mutatta meg a TISZA azzal, hogy a párt szerint a Nők 40 program elmebetegség, és azonnal meg kellene szüntetni.
„Igazi komcsi tempó. Szerintünk hálával tartozunk azoknak a nőknek, akik 40 évet dolgoztak, közben gyereket neveltek, és ma, 40 év munkaviszony után is a munkájukkal szolgálják az országot és a közösségeiket. Ha a TISZA megmondóemberei ugyanazok, akik a 2010 előtti világ letéteményesei voltak, akkor miért gondolja bárki, hogy a kormányzásuk másképp nézne ki, mint amire 15 évvel ezelőtt már egyszer egy ország mondott nemet?” – fogalmazott Szentkirályi.
Simonovits András, a Tisza nyugdíjszakértője a videó tanúsága szerint büntetné azokat a Nők 40-el nyugdíjba menő nőket, akik nyugdíj után még dolgoznának is.
„Ezt őszintén nem is értem, hogy valaki nő 60 évesen, elmegy 40 éves jogviszonnyal, másnap ott marad, és büntetés nélkül kapja a teljes nyugdíját, nincs levonás, és emellett járulékmentesen dolgozhat az előző munkahelyén, én ezt elmebetegségnek minősítem, és ezt azonnal meg kéne átmenet nélkül szüntetni. Nem visszamenőlegesen, de ezt nem is értem, hogy ez hogy jutott valakinek eszébe” – fogalmazott a szakértő.
