Nem bírnak leállni: újabb tiszás képviselő szólta el magát a párt kedvezőtlennek ígérkező nyugdíjreformjairól (VIDEÓ)

A tiszás szakértők száján nincs lakat
A Tisza nyugdíjbotránya kapcsán érdemes felidézn a tiszás Simonovits András nyugdíjszakértő kijelentéseit, aki egy bárki elérhető videófelvétel tanulsága szerint az egyik fővárosi Tisza-sziget meghívására ismertette a párt nyugdíjprogramjának egyes elemeit. Simonovits többek között kijelentette, hogy ezek nem kizárólag a saját ötletei, hanem ezt „kérték” tőle.
Ugyanezen a felvételen a közgazdász azt is elmondta, hogy nem normális, ahogy a nyugdíjak az elmúlt évtizedben növekedtek, és kiélezi a feszültségeket az, hogy az elmúlt időszakban tapasztalható reálbér-növekedés felhajtja az induló nyugdíjakat.
Simonovits a 24.hu-nak adott interjúban emellett részletezte, miként kezelné a helyzetet. Véleménye szerint a jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjaknál, ezért csökkenteni kellene azokat, a mostanihoz képest jobban megadóztatva. A szakértő arról is beszélt, hogy ennek kapcsán a bűvszó: degresszió.
Leegyszerűsítve mondom, olyan a degresszió, ami most is működik nagyon kicsit, hogy a legmagasabb nyugdíjakat plusz 10-20 százalékkal megadóztatják. Ezt a degressziót lehetne fokozni”