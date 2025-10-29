Nem bírnak leállni: újabb tiszás képviselő szólta el magát a párt kedvezőtlennek ígérkező nyugdíjreformjairól (VIDEÓ)

Ezútttal Bovier György, a Tisza Párt fővárosi képviselője szólta el magát nyugdíjügyben – hívta fel a figyelmet Facebook-videójában Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

A felvételen az látható, ahogy Bohár Dániel, a Megafon riportere az iránt érdeklődött a képviselőtől, hogy milyen nyugdíjreformokra készül a Tisza, Bovier erre azt felelte, hogy

nem lesz semmiféle nyugdíjemelés”.

Deák a hallottak kapcsán elmondta, hogy ez már a sokadik olyan elszólás, amely azt mutatja, hogy a tiszások nem nyugdíjemelésre, hanem éppen ellenkezőleg nyugdíjcsökkentésre készülnek.