Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
10. 30.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 30.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt nyugdíjszakértő Bovier György Simonovits András videófelvétel reform botrány Magyar Péter

Nem bírnak leállni: újabb tiszás képviselő szólta el magát a párt kedvezőtlennek ígérkező nyugdíjreformjairól (VIDEÓ)

2025. október 29. 23:06

Bovier György, fővárosi képviselő egy az egyben kijelentette Bohár Dánielnek, hogy nem terveznek nyugdíjemelést.

2025. október 29. 23:06
null

Ezútttal Bovier György, a Tisza Párt fővárosi képviselője szólta el magát nyugdíjügyben – hívta fel a figyelmet Facebook-videójában Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. 

A felvételen az látható, ahogy Bohár Dániel, a Megafon riportere az iránt érdeklődött a képviselőtől, hogy milyen nyugdíjreformokra készül a Tisza, Bovier erre azt felelte, hogy 

nem lesz semmiféle nyugdíjemelés”.

Deák a hallottak kapcsán elmondta, hogy ez már a sokadik olyan elszólás, amely azt mutatja, hogy a tiszások nem nyugdíjemelésre, hanem éppen ellenkezőleg nyugdíjcsökkentésre készülnek. 

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Ezután nem meglepő mód a többi tiszás képviselő Bohár egyetlen kérdésére sem válaszolt. Gémes Szilvia szinte még a szemkontaktust is kerülte az újságíróval.

 

A tiszás szakértők száján nincs lakat

A Tisza nyugdíjbotránya kapcsán érdemes felidézn a tiszás Simonovits András nyugdíjszakértő kijelentéseit, aki egy bárki elérhető videófelvétel tanulsága szerint az egyik fővárosi Tisza-sziget meghívására ismertette a párt nyugdíjprogramjának egyes elemeit. Simonovits többek között kijelentette, hogy ezek nem kizárólag a saját ötletei, hanem ezt „kérték” tőle.

Ugyanezen a felvételen a közgazdász azt is elmondta, hogy nem normális, ahogy a nyugdíjak az elmúlt évtizedben növekedtek, és kiélezi a feszültségeket az, hogy az elmúlt időszakban tapasztalható reálbér-növekedés felhajtja az induló nyugdíjakat.

Simonovits a 24.hu-nak adott interjúban emellett részletezte, miként kezelné a helyzetet. Véleménye szerint a jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjaknál, ezért csökkenteni kellene azokat, a mostanihoz képest jobban megadóztatva. A szakértő arról is beszélt, hogy ennek kapcsán a bűvszó: degresszió.

Leegyszerűsítve mondom, olyan a degresszió, ami most is működik nagyon kicsit, hogy a legmagasabb nyugdíjakat plusz 10-20 százalékkal megadóztatják. Ezt a degressziót lehetne fokozni”

– hangoztatta.

De Simonovits András az ATV Egyenes beszéd című műsorában is elszólta magát, és bevallotta, hogy csak azután részleteznék az intézkedéseket, hogy a Tisza kormányra kerül: „előbb nyerjük meg a választást” – jelentette ki a tiszás szakértő, aki a Nők40-nek is búcsút intene.

Emlékezetes továbbá, hogy az ellenzéki párt vezető politikusai, köztük Tarr Zoltán alelnök is beszélt arról korábban, hogy

az eddig fenntartott nyugdíjrendszert „nem feltétlenül kell és szabad” fenntartani.

Ismert továbbá az is, hogy Petschnig Zita Mária, a Tisza Párt programírója több tiszás rendezvényen is ellenezte a 13. havi nyugdíjat. A szakértő szerint „igazságtalan” a 13. havi nyugdíj. Sőt, az ellentétes azzal, amit Brüsszel és egyes közgazdászok akarnak Magyarországon.

Nyitókép: Bohár Dániel Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Mich99
2025. október 29. 23:26
A patkány az nemzetáruló.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!