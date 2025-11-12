Brüsszel, Zelenszkij és Magyar Péter egyszerre tajtékzik Orbán Viktor amerikai sikerétől! (VIDEÓ)

Véget ért a washingtoni csúcstalálkozó: sikerült megvédeni a rezsicsökkentést (VIDEÓ)
Sajtótájékoztatót tartott a miniszterelnök és a külügyminiszter.
Orbán Viktor washingtoni találkozója Donald Trumppal komoly eredményeket hozott: az amerikai elnök engedményt adott Magyarországnak az orosz energiaszankciók alól, megmentve a rezsicsökkentést. Brüsszel, Zelenszkij és Magyar Péter viszont élesen támadták az Orbán Viktor által kötött megállapodást.
Orbán Viktor kormányfő november 7-én találkozott Donald Trump amerikai elnökkel Washingtonban. A találkozó egyik legfőbb eredmény lett, hogy Trump engedményt adott Magyarországnak az Oroszországgal kapcsolatos energiaszankciók alkalmazásában, így sikerült megőrizni a rezsicsökkentés eredményeit. A nemzetközi és a hazai színtéren a találkozó után természetesen megjelentek az értékelések. Most három szereplő (Brüsszel, Volodimir Zelenszkij és Magyar Péter) kritikáit vettük számba.
Hazánk cseppfolyósított földgázt vásárolhat az Egyesült Államoktól.
Az EU intézményei és brüsszeli politikai szereplők elsősorban azt hangsúlyozták, hogy az uniós és nyugati szankciók, valamint az egységes európai stratégia védelme fontos, és aggodalomra ad okot bármilyen külső — különösen bilaterális — lépés, ami gyengítheti a szankciók hatását vagy az EU egységét.
Az Európai Bizottság máris kétségbe vonja a Trump–Orbán-megállapodás hatását az uniós energiapolitikára.
Az út legfontosabb tanulsága, hogy lehet a nemzeti érdek talaján állva sikerrel politizálni.
A szankciók érvényesítése és az EU céljai nem változnak: a bizottság (és Brüsszelben értő kommentárok) hangsúlyozták, hogy ha Washington egyes kivételeket enged, az nem írja felül az EU hosszabb távú célját (például az orosz fosszilis energia fokozatos kivezetését 2027-ig), és az EU stratégiáját Brüsszel fogja alakítani. Brüsszel egyébként vizsgálatot is indított az energiaszankció-mentesség ügyében.
Nem mindennapos, hanem korszakos eredmények születtek.
Több elemzés és brüsszeli kommentár aggályát fejezte ki, hogy a bilaterális mentességek precedenst teremthetnek és gyengíthetik a Nyugat egységes álláspontját Oroszországgal és Ukrajnával kapcsolatban.
Zelenszkij és ukrán hivatalos források aggódtak, hogy a találkozó és az abból következő kedvezmények alááshatják Ukrajna érdekeit: gyengíthetik a szankciók nyomását Oroszországon, valamint legitimizálhatnak olyan politikai szereplőket, akik Moszkvával szorosabb kapcsolatot tartanak fenn. Zelenszkij szerint Orbán nem fogja megakadályozni Ukrajna EU-tagságát — több riport idézi Zelenszkij bizakodását, és azt a gesztust, hogy Orbán „nem fogja megakadályozni” Ukrajna európai integrációs útját, miközben Zelenszkij aggályokat is felvetett a találkozó politikai következményeiről.
„Orbán Viktor magyar miniszterelnök nem fogja tudni megállítani Ukrajna uniós csatlakozását" – szögezte le az ukrán elnök.
Zelenszkij és ukrán kommentátorok arra figyelmeztettek, hogy a bilaterális engedmények (különösen energiaügyben) gyengíthetik Oroszország gazdasági elszigetelését, ami hosszabb távon hátrányos Ukrajna számára a háborúban.
A Berliner Zeitung szerint az ukrán elnök átlépte a vörös vonalat azzal, hogy a Barátság vezeték felrobbantásával fenyegetőzik.
Magyar Péter összhangban Brüsszelhez és Zelenszkijhez hasonlóan élesen bírálta Orbán washingtoni útját, karakterében és politikai hatásában is: a kritikák közé tartozott, hogy a „magyar történelem nem Brüsszelben, Moszkvában vagy Washingtonban íródik”, továbbá egyes megszólalásai szerint a Tisza Párt készen állna semmissé tenni a megállapodásokat, ha Brüsszel azt kérné.
Boros Bánk Levente úgy véli, a Tisza Párt elnökének az fáj, hogy nem volt rajta a washingtoni kormányzati különgépen.
Magyar Péter másnapi Bátonyterenyén tartott fórumán szinte szóról szóra megismélte saját szavait. Felülvizsgáljuk… felülvizsgáljuk a nemzetközi megállapodásokat, köttettek akár Washingtonnal, akár Pekinggel […] Ami meg nem jó, azt újratárgyaljuk; kinyitjuk akár a finanszírozását, akár más részleteit is – hangoztatta a Tisza elnöke. Az Ellenpont kitért arra, hogy a magyar miniszterelnök washingtoni útjának legnagyobb eredménye, hogy
Magyar Péter azért tárgyalna mindent újra, mert Brüsszel ezt várja el – írja a portál, hozzátéve, az unió legkésőbb 2028-tól teljes tilalmat vezetne be az orosz energiahordozók megvásárlására, ráadásul erről többségi szavazással kíván dönteni. A Tisza Párt által augusztus 20-án közzétett tervekben ezzel összhangban egyértelműen szerepel az is, hogy
megszüntetnék az orosz energiafüggőséget, ami a valóságban az orosz energia importjának megszüntetését jelentené.
Számítások szerint a megállapodás hiányában a rezsiárak a két és félszeresére, a fűtés egyenesen a három és félszeresére növekedne, a benzinár több mint 1000 forintra ugorhatna literenként. A rezsicsökkentésnek köszönhető kedvező rezsiárak megszűntek volna, amennyiben a magyar kormány nem tudott volna megállapodni az amerikai adminisztrációval. Magyar Péter a nemzetközi szerződés felbontásával ezt kockáztatná, hiszen ez a brüsszeli direktíva. Leszögezik, az amerikai–magyar megállapodás „felülvizsgálata”, „újratárgyalása” könnyen kikövetkeztethető, hogy hova vezetne. És ott jártunk már.
Brüsszellel, Volodimir Zelenszkijjel és Magyar Péterrel a magyar emberek megélhetése nincs biztonságban.
A fenti példák egyértelműen azt mutatják, hogy Orbán Viktor sikeres amerikai tárgyalásai meglehetősen nagy zavart okoztak Brüsszel, Zelenszkij és Magyar Péter köreiben, ezért is indítottak támadást a megállapodás ellen.
Időpont
Esemény
Előzmény
2025. október 30.
A magyar kormány bejelenti, hogy Orbán Viktor találkozik Trumppal Washingtonban 2025. november 7-én.
Találkozó napja
2025. november 7.
Trump fogadja Orbánt a Fehér Házban, sajtóértekezlettel ebéd előtt.
Ugyanaznap
2025. november 7.
Orbán Viktor azt mondta, hogy Magyarországnak kivételt engedtek az amerikai szankciók alatt álló orosz energiaforrásokra.
Európai Bizottság
2025. november 8.
Az EU-bizottság szóvivője: az EU továbbra is a 2027-ig tartó orosz energia-kivonás mellett áll, és nem kommentálta az amerikai kivételt.
Volodimir Zelenszkij
2025. november 9.
Zelenszkij Facebook/X-üzenetében felszólítja az EU-t és az USA-t, hogy fokozzák az Oroszország elleni energiaszankciókat.
Nyitókép: SAUL LOEB / AFP