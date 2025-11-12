Brüsszel, Zelenszkij és Magyar Péter egyszerre tajtékzik Orbán Viktor amerikai sikerétől! (VIDEÓ)

Több elemzés és brüsszeli kommentár aggályát fejezte ki, hogy a bilaterális mentességek precedenst teremthetnek és gyengíthetik a Nyugat egységes álláspontját Oroszországgal és Ukrajnával kapcsolatban.

Nagyon kiborult Zelenszkij

Zelenszkij és ukrán hivatalos források aggódtak, hogy a találkozó és az abból következő kedvezmények alááshatják Ukrajna érdekeit: gyengíthetik a szankciók nyomását Oroszországon, valamint legitimizálhatnak olyan politikai szereplőket, akik Moszkvával szorosabb kapcsolatot tartanak fenn. Zelenszkij szerint Orbán nem fogja megakadályozni Ukrajna EU-tagságát — több riport idézi Zelenszkij bizakodását, és azt a gesztust, hogy Orbán „nem fogja megakadályozni” Ukrajna európai integrációs útját, miközben Zelenszkij aggályokat is felvetett a találkozó politikai következményeiről.