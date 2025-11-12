Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 12.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 12.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Donald Trumppal Magyar Péter Orbán Viktor

Brüsszel, Zelenszkij és Magyar Péter egyszerre tajtékzik Orbán Viktor amerikai sikerétől! (VIDEÓ)

2025. november 12. 20:32

Orbán Viktor washingtoni találkozója Donald Trumppal komoly eredményeket hozott: az amerikai elnök engedményt adott Magyarországnak az orosz energiaszankciók alól, megmentve a rezsicsökkentést. Brüsszel, Zelenszkij és Magyar Péter viszont élesen támadták az Orbán Viktor által kötött megállapodást.

2025. november 12. 20:32
Az Orbán–Trump-találkozó után Brüsszel nehezen tudta leplezni a zavarát. A washingtoni kézfogás diplomáciai jelzés volt az EU-nak.
Kovács András
Kovács András

Orbán Viktor kormányfő november 7-én találkozott Donald Trump amerikai elnökkel Washingtonban. A találkozó egyik legfőbb eredmény lett, hogy Trump engedményt adott Magyarországnak az Oroszországgal kapcsolatos energiaszankciók alkalmazásában, így sikerült megőrizni a rezsicsökkentés eredményeit. A nemzetközi és a hazai színtéren a találkozó után természetesen megjelentek az értékelések. Most három szereplő (Brüsszel, Volodimir Zelenszkij és Magyar Péter) kritikáit vettük számba. 

Orbán
Brüsszelnek, Zelenszkijnek és Magyar Péternek nagyon nem tetszik Orbán Viktor és Donald Trump barátsága
Forrás: Facebook / Orbán Viktor

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Ezért lett ideges Brüsszel Orbán Viktor megállapodásától

Az EU intézményei és brüsszeli politikai szereplők elsősorban azt hangsúlyozták, hogy az uniós és nyugati szankciók, valamint az egységes európai stratégia védelme fontos, és aggodalomra ad okot bármilyen külső — különösen bilaterális — lépés, ami gyengítheti a szankciók hatását vagy az EU egységét.

Ezt is ajánljuk a témában

Kapcsolódó vélemény

undefined

Orbán Balázs

Facebook

Idézőjel

Brüsszel és magyarországi lerakata vörös fejjel, levegőért kapkodva kiabál, és próbál fogást találni az Orbán-Trump-csúcstalálkozón

Az út legfontosabb tanulsága, hogy lehet a nemzeti érdek talaján állva sikerrel politizálni.

A szankciók érvényesítése és az EU céljai nem változnak: a bizottság (és Brüsszelben értő kommentárok) hangsúlyozták, hogy ha Washington egyes kivételeket enged, az nem írja felül az EU hosszabb távú célját (például az orosz fosszilis energia fokozatos kivezetését 2027-ig), és az EU stratégiáját Brüsszel fogja alakítani. Brüsszel egyébként vizsgálatot is indított az energiaszankció-mentesség ügyében. 

Ezt is ajánljuk a témában

Több elemzés és brüsszeli kommentár aggályát fejezte ki, hogy a bilaterális mentességek precedenst teremthetnek és gyengíthetik a Nyugat egységes álláspontját Oroszországgal és Ukrajnával kapcsolatban. 

Nagyon kiborult Zelenszkij

Zelenszkij és ukrán hivatalos források aggódtak, hogy a találkozó és az abból következő kedvezmények alááshatják Ukrajna érdekeit: gyengíthetik a szankciók nyomását Oroszországon, valamint legitimizálhatnak olyan politikai szereplőket, akik Moszkvával szorosabb kapcsolatot tartanak fenn. Zelenszkij szerint Orbán nem fogja megakadályozni Ukrajna EU-tagságát — több riport idézi Zelenszkij bizakodását, és azt a gesztust, hogy Orbán „nem fogja megakadályozni” Ukrajna európai integrációs útját, miközben Zelenszkij aggályokat is felvetett a találkozó politikai következményeiről.

Ezt is ajánljuk a témában

Zelenszkij és ukrán kommentátorok arra figyelmeztettek, hogy a bilaterális engedmények (különösen energiaügyben) gyengíthetik Oroszország gazdasági elszigetelését, ami hosszabb távon hátrányos Ukrajna számára a háborúban.

Ezt is ajánljuk a témában

Óriási károkat okozna Magyar Péter

Magyar Péter összhangban Brüsszelhez és Zelenszkijhez hasonlóan élesen bírálta Orbán washingtoni útját, karakterében és politikai hatásában is: a kritikák közé tartozott, hogy a „magyar történelem nem Brüsszelben, Moszkvában vagy Washingtonban íródik”, továbbá egyes megszólalásai szerint a Tisza Párt készen állna semmissé tenni a megállapodásokat, ha Brüsszel azt kérné. 

Ezt is ajánljuk a témában

Magyar Péter másnapi Bátonyterenyén tartott fórumán szinte szóról szóra megismélte saját szavait. Felülvizsgáljuk… felülvizsgáljuk a nemzetközi megállapodásokat, köttettek akár Washingtonnal, akár Pekinggel […] Ami meg nem jó, azt újratárgyaljuk; kinyitjuk akár a finanszírozását, akár más részleteit is – hangoztatta a Tisza elnöke. Az Ellenpont kitért arra, hogy a magyar miniszterelnök washingtoni útjának legnagyobb eredménye, hogy 

  • hazánk mentessége kapott az orosz energiahordozókra kivetett szankciók alól, egyezség született az amerikai–magyar együttműködés erősítésére a nukleáris ipar területén is, így Magyarország 114 millió dollár (37,9 milliárd forint) értékben vásárol nukleáris üzemanyagot a Westinghouse vállalattól. 
  • Végül az energiadiverzifikáció jegyében a két fél megállapodott amerikai cseppfolyósított földgáz (LNG) importjáról is, mintegy 600 millió dolláros (199,5 milliárd forint) értékben.
Magyar Péter Brüsszellel és Zelenszkijjel összhangban támadta a washingtoni csúcs eredményeit

Magyar Péter azért tárgyalna mindent újra, mert Brüsszel ezt várja el – írja a portál, hozzátéve, az unió legkésőbb 2028-tól teljes tilalmat vezetne be az orosz energiahordozók megvásárlására, ráadásul erről többségi szavazással kíván dönteni. A Tisza Párt által augusztus 20-án közzétett tervekben ezzel összhangban egyértelműen szerepel az is, hogy

megszüntetnék az orosz energiafüggőséget, ami a valóságban az orosz energia importjának megszüntetését jelentené.

Számítások szerint a megállapodás hiányában a rezsiárak a két és félszeresére, a fűtés egyenesen a három és félszeresére növekedne, a benzinár több mint 1000 forintra ugorhatna literenként. A rezsicsökkentésnek köszönhető kedvező rezsiárak megszűntek volna, amennyiben a magyar kormány nem tudott volna megállapodni az amerikai adminisztrációval. Magyar Péter a nemzetközi szerződés felbontásával ezt kockáztatná, hiszen ez a brüsszeli direktíva. Leszögezik, az amerikai–magyar megállapodás „felülvizsgálata”, „újratárgyalása” könnyen kikövetkeztethető, hogy hova vezetne. És ott jártunk már. 

Brüsszellel, Volodimir Zelenszkijjel és Magyar Péterrel a magyar emberek megélhetése nincs biztonságban.

A fenti példák egyértelműen azt mutatják, hogy Orbán Viktor sikeres amerikai tárgyalásai meglehetősen nagy zavart okoztak Brüsszel, Zelenszkij és Magyar Péter köreiben, ezért is indítottak támadást a megállapodás ellen. 

 

Időpont

Esemény

Előzmény

2025. október 30.

A magyar kormány bejelenti, hogy Orbán Viktor találkozik Trumppal Washingtonban 2025. november 7-én.

Találkozó napja

2025. november 7.

Trump fogadja Orbánt a Fehér Házban, sajtóértekezlettel ebéd előtt.

Ugyanaznap

2025. november 7. 

Orbán Viktor azt mondta, hogy Magyarországnak kivételt engedtek az amerikai szankciók alatt álló orosz energiaforrásokra.

Európai Bizottság

2025. november 8. 

Az EU-bizottság szóvivője: az EU továbbra is a 2027-ig tartó orosz energia-kivonás mellett áll, és nem kommentálta az amerikai kivételt.

Volodimir Zelenszkij

2025. november 9.

Zelenszkij Facebook/X-üzenetében felszólítja az EU-t és az USA-t, hogy fokozzák az Oroszország elleni energiaszankciókat. 

 


Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nempolitizalok-0
2025. november 12. 22:00
Remélhetően az ukránok Zselét és haverjait megkapják már karácsonyra, hogy igazságot szolgáltathassanak.
Válasz erre
0
0
sehobac
•••
2025. november 12. 21:49 Szerkesztve
Köszönjük Donald Trump elnök úrnak, hogy Orbán Viktor miniszterelnök urat, egy kis ország képviselőjét egyenrangú félként kezelte. Megtisztelte azzal, hogy maga mellé ültette. Ezzel demonstrálta, hogy abban hisz, amiben mi is és kivívta az elismerésünk és támogatásunk.
Válasz erre
0
0
arany1
•••
2025. november 12. 21:39 Szerkesztve
A brüsszeli kórus most pofára esett, de korábban együtt énekeltek a demokratákkal , akik börtönbe akarták zárni a vagyonától megfosztott Donald Trumpot. Ezzel Donald Trump is nagyon tisztában van.
Válasz erre
0
0
Partikula
2025. november 12. 21:20
A kutya ugat, a karaván halad.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!