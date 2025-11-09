Ft
Washington Donald Trump Orbán Viktor Egyesült Államok

Brüsszel és magyarországi lerakata vörös fejjel, levegőért kapkodva kiabál, és próbál fogást találni az Orbán-Trump-csúcstalálkozón

2025. november 09. 19:54

Az út legfontosabb tanulsága, hogy lehet a nemzeti érdek talaján állva sikerrel politizálni.

2025. november 09. 19:54
null
Orbán Balázs
Orbán Balázs
Facebook

„Bár Brüsszel és magyarországi lerakata vörös fejjel, levegőért kapkodva kiabál, és próbál fogást találni rajta, az Orbán-Trump-csúcstalálkozó vitán felül nagy sikerrel ért véget. Az amerikai elnök elsőként az Orbán Viktor által vezetett Magyarországgal kötött komplex megállapodáscsomagot – a magyar miniszterelnök így nem egyedül, hanem egy repülőgépnyi miniszterekből és gazdasági csúcsvezetőkből álló delegáció is elkísérhetett.

Az út legfontosabb tanulsága, hogy lehet a nemzeti érdek talaján állva sikerrel politizálni. Lehetséges a világpolitika nagy erőközpontjaival szemmagasságba kerülve tárgyalni és anélkül elérni Magyarország számára jelentős eredményeket, hogy bárkit ki kellene szolgálnunk, és a szuverenitásunkból akárcsak egy picit is fel kellene adnunk.

A tárgyalások nyomán ennek pontosan az ellenkezője történt, sikerült megerősíteni hazánk szuverenitását. Megállapodtunk az Egyesült Államokkal, hogy nem vezetnek be gazdasági korlátozásokat Magyarországgal szemben, így továbbra is zavartalan lesz a földgáz- és kőolajimportunk, és Paks II építése elé sem gördítenek akadályokat. Ezzel sikerült meggátolni, hogy elszabaduljanak a magyarországi energiaárak, ami derékba törte volna a gazdasági növekedésünket, és ellehetetlenítette volna a rezsicsökkentést. 

Mindemellett egy pénzügyi védőpajzsról is megállapodás született. Ennek célja, hogy ha hazánkat politikailag motivált pénzügyi támadás érné, akkor az Egyesült Államok segítő jobbot nyújt a magyar pénzügyi rendszer stabilitásának fenntartásához. Ez nagyon fontos biztonsági retesz, amely megerősíti Magyarország mozgásterét a nemzetközi térben.

A tárgyalások során a beruházások is terítékre kerültek. Amerikai vállalatok eddig már 100 ezer munkahelyet teremtettek Magyarországon, idén már hét nagyberuházás, mintegy 100 millió dollárnyi érkezett az Egyesült Államokból, és az év végéig négy újabbra számítunk. Ráadásul a jövő iparágaiban, a hadiiparban, az űrtechnológiában vagy a mesterséges intelligencia fejlesztésében úttörő amerikai vállalatok jelentős potenciált látnak a magyar cégekben, így a közeljövőben ezeken a területeken is közös projektek indulhatnak el. 

A washingtoni csúcstalálkozóval a Magyarország és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok aranykorát nyitottuk meg. Megerősítettük a két ország közötti bajtársi viszonyt is, ami a gazdasági kérdéseken túlmutatóan a nagy civilizációs küzdelmekről is szól. Amerikai barátaink a találkozók során többször is elmondták, hogy aggódnak Európáért. Azzal, hogy az európai liberálisok rászabadítják a tömeges migrációt az óvilágra, a progresszív politikájukkal támadják a családokat, az ideologikus ámokfutásukkal pedig kivéreztetik az európai gazdaságot, valójában az egész nyugati világ immunrendszerét gyengítik.

Az Orbán Viktor vezette delegáció megmutatta, hogy lehet Amerikával máshogy is tárgyalni, mint azt Brüsszel tette néhány hónapja. Nem kell egy szégyenteljes, megalázó alkuval elkullogni, amivel mindent, csak az európai érdekeket nem sikerült érvényesíteni. Meg lehet viszont erősíteni a szuverenitásunkat, lehet a jövőbe mutató megállapodásokat kötni és kölcsönösen tiszteletben tartani egymás nemzeti érdekeit. Lehet Magyarországnak olyan kormánya, amely ezt is el tudja intézni!”

Nyitókép forrása: SAUL LOEB / AFP

adadadadadada-do-problem-iz-do-vor
2025. november 09. 20:34
jetilovagadadadadadada-do-problem-iz-do-vor 2025. november 09. 20:19 nehogy azt hidd?????.......várjá mán bazdmeg!....én csak az igazat mondom..igaz emberektől..ellentétben veletek!... és nem haragszom rátok...mer mér haragudjak?...csak az, amit 16 éve hazudoztok a konzervatív patriótákról ...az ..durva....ezé nem nyertek 16 éve!....lehet engem szidni, meg elmondani mindennek....de a lényegen nem változtat! a Békemeneten sok minden eldőlt!...ha csak dupla annyian is voltunk mint ti...már akkor mutatkoznak az erőviszonyok!..de ott van az adatkiszivárgás, a tegnapi Thrump-Orbán találkozó....szidhatsz...de magadat csapod be nem engem... 🤣🤣🤣 Jól van, kisfiú.
Válasz erre
1
1
petronius50
2025. november 09. 20:22
Te drága Petike, te BIÓ, csak egy dolgot mondjál meg nekünk: Mit tettél eddig, hogy Magyarországnak elegendő mennyiségű energia hordozója legyen, normális áron???
Válasz erre
3
0
jetilovag
2025. november 09. 20:10
egyszerűen kifejezve........libcsik szopóágon vagytok a tiszafos szektátokkal együtt!!.....elmehettek a sunyi picsába...🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣......
Válasz erre
1
1
adadadadadada-do-problem-iz-do-vor
2025. november 09. 20:08
jetilovagnál elszakadt a cérna. :)
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!