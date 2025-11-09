„Bár Brüsszel és magyarországi lerakata vörös fejjel, levegőért kapkodva kiabál, és próbál fogást találni rajta, az Orbán-Trump-csúcstalálkozó vitán felül nagy sikerrel ért véget. Az amerikai elnök elsőként az Orbán Viktor által vezetett Magyarországgal kötött komplex megállapodáscsomagot – a magyar miniszterelnök így nem egyedül, hanem egy repülőgépnyi miniszterekből és gazdasági csúcsvezetőkből álló delegáció is elkísérhetett.

Az út legfontosabb tanulsága, hogy lehet a nemzeti érdek talaján állva sikerrel politizálni. Lehetséges a világpolitika nagy erőközpontjaival szemmagasságba kerülve tárgyalni és anélkül elérni Magyarország számára jelentős eredményeket, hogy bárkit ki kellene szolgálnunk, és a szuverenitásunkból akárcsak egy picit is fel kellene adnunk.

A tárgyalások nyomán ennek pontosan az ellenkezője történt, sikerült megerősíteni hazánk szuverenitását. Megállapodtunk az Egyesült Államokkal, hogy nem vezetnek be gazdasági korlátozásokat Magyarországgal szemben, így továbbra is zavartalan lesz a földgáz- és kőolajimportunk, és Paks II építése elé sem gördítenek akadályokat. Ezzel sikerült meggátolni, hogy elszabaduljanak a magyarországi energiaárak, ami derékba törte volna a gazdasági növekedésünket, és ellehetetlenítette volna a rezsicsökkentést.

Mindemellett egy pénzügyi védőpajzsról is megállapodás született. Ennek célja, hogy ha hazánkat politikailag motivált pénzügyi támadás érné, akkor az Egyesült Államok segítő jobbot nyújt a magyar pénzügyi rendszer stabilitásának fenntartásához. Ez nagyon fontos biztonsági retesz, amely megerősíti Magyarország mozgásterét a nemzetközi térben.

A tárgyalások során a beruházások is terítékre kerültek. Amerikai vállalatok eddig már 100 ezer munkahelyet teremtettek Magyarországon, idén már hét nagyberuházás, mintegy 100 millió dollárnyi érkezett az Egyesült Államokból, és az év végéig négy újabbra számítunk. Ráadásul a jövő iparágaiban, a hadiiparban, az űrtechnológiában vagy a mesterséges intelligencia fejlesztésében úttörő amerikai vállalatok jelentős potenciált látnak a magyar cégekben, így a közeljövőben ezeken a területeken is közös projektek indulhatnak el.