Magyar Péter Magyarország legirigyebb embere az elemző szerint

Történelmi nap: percről percre frissülő tudósításunk Orbán Viktor amerikai útjáról
A magyar miniszterelnök találkozni fog Donald Trumppal és J. D. Vance-szel, kövesse velünk a friss fejleményeket!
Boros Bánk Levente úgy véli, a Tisza Párt elnökének az fáj, hogy nem volt rajta a washingtoni kormányzati különgépen.
„Néhány évvel ezelőtt még fel is kéredzkedett volna Magyar Péter a kormánydelegációval a washingtoni járatra” – jelezte a Magyar Nemzet műsorában Boros Bánk Levente. A Nézőpont Intézet elemzőjének véleménye szerint
ma Magyarország legirigyebb embere Magyar, aki ott szeretett volna ülni a gépen –
reagált a Tisza Párt elnökének reakcióira, amelyekben a magyar–amerikai csúcstalálkozó jelentőségét próbálta erodálni. A szakértő Orbán Viktor és Donald Trump washingtoni megbeszélésének apropóján felidézte, már e csúcs ténye – a két ország hangulata és az egymáshoz való viszony javulása, ami látványosan is megjelent – önmagában egy fegyvertény, ami azt bizonyítja, hogy ha nem ellenségesen állunk egymáshoz a két- vagy többoldalú kapcsolatokban a világban, akkor eredményeket lehet elérni.
Hozzátette azt is, Orbán Viktor minden kormányzása alatt a nemzetközi kapcsolatait igyekezett úgy alakítani, hogy azt kereste, miben tud együttműködni, és igyekezett félretenni az intézményes vagy történelmi sérelmeket. Boros Bánk Levente szerint van, akinek pártállástól függően ez tetszik vagy nem tetszik, de a lényeg az, hogy egy ilyen kis ország így tud túlélni, lavírozni a nemzetközi kapcsolatokban. A miniszterelnök jól rávilágított arra, hogy
a Biden-, illetve a demokrata adminisztrációk alatt folyamatosan támadások alatt állt Magyarország azért, mert ott balliberális kormányok működtek,
most viszont jött a változás, mert hazánkhoz hasonló szemléletű kormány van hatalmon az Egyesült Államokban – zárta gondolatmenetét a Nézőpont elemzője.
Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP
