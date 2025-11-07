Magyar Péter Magyarország legirigyebb embere az elemző szerint

„Néhány évvel ezelőtt még fel is kéredzkedett volna Magyar Péter a kormánydelegációval a washingtoni járatra” – jelezte a Magyar Nemzet műsorában Boros Bánk Levente. A Nézőpont Intézet elemzőjének véleménye szerint

ma Magyarország legirigyebb embere Magyar, aki ott szeretett volna ülni a gépen –

reagált a Tisza Párt elnökének reakcióira, amelyekben a magyar–amerikai csúcstalálkozó jelentőségét próbálta erodálni. A szakértő Orbán Viktor és Donald Trump washingtoni megbeszélésének apropóján felidézte, már e csúcs ténye – a két ország hangulata és az egymáshoz való viszony javulása, ami látványosan is megjelent – önmagában egy fegyvertény, ami azt bizonyítja, hogy ha nem ellenségesen állunk egymáshoz a két- vagy többoldalú kapcsolatokban a világban, akkor eredményeket lehet elérni.