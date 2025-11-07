Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
11. 07.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 07.
péntek
Rendkívüli!

Történelmi nap: percről percre frissülő tudósításunk Orbán Viktor amerikai útjáról

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Orbán-Trump-csúcs Magyarország Magyar Péter Boros Bánk Levente

Magyar Péter Magyarország legirigyebb embere az elemző szerint

2025. november 07. 16:30

Boros Bánk Levente úgy véli, a Tisza Párt elnökének az fáj, hogy nem volt rajta a washingtoni kormányzati különgépen.

2025. november 07. 16:30
null

„Néhány évvel ezelőtt még fel is kéredzkedett volna Magyar Péter a kormánydelegációval a washingtoni járatra” – jelezte a Magyar Nemzet műsorában Boros Bánk Levente. A Nézőpont Intézet elemzőjének véleménye szerint

ma Magyarország legirigyebb embere Magyar, aki ott szeretett volna ülni a gépen – 

reagált a Tisza Párt elnökének reakcióira, amelyekben a magyar–amerikai csúcstalálkozó jelentőségét próbálta erodálni. A szakértő Orbán Viktor és Donald Trump washingtoni megbeszélésének apropóján felidézte, már e csúcs ténye – a két ország hangulata és az egymáshoz való viszony javulása, ami látványosan is megjelent – önmagában egy fegyvertény, ami azt bizonyítja, hogy ha nem ellenségesen állunk egymáshoz a két- vagy többoldalú kapcsolatokban a világban, akkor eredményeket lehet elérni.

Ezt is ajánljuk a témában

Hozzátette azt is, Orbán Viktor minden kormányzása alatt a nemzetközi kapcsolatait igyekezett úgy alakítani, hogy azt kereste, miben tud együttműködni, és igyekezett félretenni az intézményes vagy történelmi sérelmeket. Boros Bánk Levente szerint van, akinek pártállástól függően ez tetszik vagy nem tetszik, de a lényeg az, hogy egy ilyen kis ország így tud túlélni, lavírozni a nemzetközi kapcsolatokban. A miniszterelnök jól rávilágított arra, hogy 

a Biden-, illetve a demokrata adminisztrációk alatt folyamatosan támadások alatt állt Magyarország azért, mert ott balliberális kormányok működtek, 

most viszont jött a változás, mert hazánkhoz hasonló szemléletű kormány van hatalmon az Egyesült Államokban – zárta gondolatmenetét a Nézőpont elemzője.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

***

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lofejazagyban-2
2025. november 07. 19:17
a Patás tényleg elvihette volna magával a fostospetit.
Válasz erre
0
0
lucifer-3
2025. november 07. 19:15
Ez az üresfejű gecigyurma figura fel sem fogja a saját értéktelenségét. Még jó hogy van az a szimpatizáns nyilvános lista, így ha menni kell meghalni a náci ukikért, van miből gazdálkodnia! Mert el a kezekkel a tisztességes hazáját szerető emberektől, te vacak pribék!
Válasz erre
0
0
Box Hill
2025. november 07. 18:21
Az irigység meg a hét főbűn egyike.
Válasz erre
0
0
Búvár Kund
2025. november 07. 18:09
tiszavilag co Térképes kereső nevekkel címekkel, a tisza lista alapján !
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!