„A Barátság léte Magyarország álláspontjától függ”

– mondta Zelenszkij augusztusban. Az ukrán szavak nem maradtak cselekvés nélkül. 2025 augusztusában és szeptemberében ukrán drónok többször is megtámadták a vezeték szivattyútelepeit orosz területen: a brjanszki régióban található Unecha állomást eltalálták, a nikolszkojei/tambovi létesítmények megrongálódtak, és a Magyarországra és Szlovákiába irányuló olajszállítás napokig többször is megszakadt.

A német lap cikke megjegyzi a vezeték több, mint egy cső a földben. Ez Magyarország energiaellátásának létfontosságú eleme: Magyarország olajszükségletének 86 százaléka és gázszükségletének 74 százaléka Oroszországból származik. Az IMF számításai szerint ezeknek a szállításoknak a kiesése Magyarország GDP-jének több mint négy százalékát jelentheti.