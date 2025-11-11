Ft
barátság vezeték Ukrajna Magyarország Telegram

Ez már a németeknek is sok: Zelenszkij Orbán elleni húzása kiverte a biztosítékot Berlinben

2025. november 11. 15:20

A Berliner Zeitung szerint az ukrán elnök átlépte a vörös vonalat azzal, hogy a Barátság vezeték felrobbantásával fenyegetőzik.

2025. november 11. 15:20
null

„Meg fogjuk találni a módját, hogy ne legyen orosz olaj Európában” írta Volodimir Zelenszkij a hétvégén a Telegrammon. „Ezek Orbán Viktornak címzett szavak” – írja a német lap szerzője – több, mint diplomáciai retorika.” Ez bizony zsarolás – olvasható a Berliner Zeintung hasábjain. 

 „A Barátság léte Magyarország álláspontjától függ”

– mondta Zelenszkij augusztusban. Az ukrán szavak nem maradtak cselekvés nélkül. 2025 augusztusában és szeptemberében ukrán drónok többször is megtámadták a vezeték szivattyútelepeit orosz területen: a brjanszki régióban található Unecha állomást eltalálták, a nikolszkojei/tambovi létesítmények megrongálódtak, és a Magyarországra és Szlovákiába irányuló olajszállítás napokig többször is megszakadt.

A német lap cikke megjegyzi a vezeték több, mint egy cső a földben. Ez Magyarország energiaellátásának létfontosságú eleme: Magyarország olajszükségletének 86 százaléka és gázszükségletének 74 százaléka Oroszországból származik. Az IMF számításai szerint ezeknek a szállításoknak a kiesése Magyarország GDP-jének több mint négy százalékát jelentheti.

A Berliner Zeitung megjegyzi, hogy Budapest nemrég mentességet kapott Donald Trumptól az orosz energiaimportra vonatkozó amerikai szankciók alól.

Az ukrán támadások az infrastruktúra ellen alapvető kérdéseket vetnek fel a cikk szerint:

  • Hol végződik a legitim háború és hol kezdődik az EU-partnerek zsarolása?

 Ha Zelenszkij kifejezetten a Barátság vezeték „létezését” teszi függővé Magyarország EU-pozíciójától, akkor ezzel átlépheti a vörös vonalat – jelenti ki a cikk.  

Az EU-tagállamok infrastruktúrájának támadásával való közvetett fenyegetés aláássa a nyugati szövetség szolidaritását.

Európai álláspontok

A konfliktus az EU alapvető problémáját tárja fel: míg olyan országok, mint Lengyelország támogatják Ukrajna álláspontját – Radosław Sikorski külügyminiszter nyilvánosan reményét fejezte ki a Barátság vezeték megszüntetésére –, Magyarország és Szlovákia létező függőségben van az orosz ellátástól.

Az Európai Bizottság dilemmával szembesül: egyrészt véget akar vetni az orosz energiától való függőségének, másrészt viszont nem kényszerítheti a tagállamokat energiaválságba. 

Az alternatíva – az energiaellátás az Adriai-tengeri gázvezetéken keresztül – technikailag megvalósítható, de drágább és logisztikailag bonyolultabb – jegyzi meg a cikk. 

A lap szerint Zelenszkij Telegram üzenete fenyegetés, amit azonban bármikor ellene lehet fordítani.

Nyitókép: Ritzau Scanpix via AFP

 

