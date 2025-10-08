Perrel fenyegeti lapunkat a Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotrányának otthont adó művelődési ház vezetője

„Berántunk mindenkit azonnal” – elkotyogta Ruszin-Szendi Romulusz, mit gondol a sorkatonaságról (VIDEÓ)
A volt tábornok gyakorlatilag azonnal visszahozná a sorkötelezettséget.
Az intézményvezető nem válaszolt kérdéseinkre, és most a vele készült beszélgetést is töröltetné cikkünkből. Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotrányával kapcsolatban pedig a rendezvény „szervezőire” tolta a tájékoztatás felelősségét.
Jogi eljárást helyezett kilátásba lapunk ellen a szeghalmi művelődési ház igazgatója, miután a Mandiner stábja, Móna Márk riporter vezetésével a közelmúltban riportot készített Szeghalmon, ahol a tiszás politikus, Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotránya kirobbant. Emlékezetes, a tiszás politikus fegyverrel az oldalán jelent meg és tartott előadást Szeghalmon, a helyi művelődési házba szervezett fórumon (a 444 cikke szerint „vesetájékon hullámot vetett” a kabátja). Kollégáink szerettek volna a helyszínen is tájékozódni az ügyről, ám nem találták a művelődési ház igazgatóját az intézményben, ezért csak telefonon sikerült elérniük.
Az intézményvezetővel folytatott beszélgetés nem nyúlt hosszúra, ugyanis közölte, nem ad interjút, és a rendezvény szervezőihez (azt nem árulta el, hogy kik ezek) irányította riporterünket, aki még kérdéseit sem tudta feltenni, mert az igazgató egy rövid köszönés után letette a telefont. Móna Márk azt szerette volna megtudni,
tudott-e a művelődési ház vezetése arról, hogy az előadó, Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel az oldalán érkezik hozzájuk, előfordult-e már ilyesmi az intézményben és van-e bármilyen protokolljuk egy ilyen helyzetre.
Emellett szívesen megkérdeztük volna, hogy érez-e személyes felelősséget az ügyben.
A szeghalmi művelődési ház vezetőjével készült rövidke beszélgetés bekerült riportunkba, ám neki ez valószínűleg nagyon nem tetszett, mert levélben kérte, töröljük a cikkből az egyébként az interneten nyilvánosan elérhető fényképét, valamint minden adathordozóról töröljük a róla készült hang- és videófelvételt (utóbbi nem készült).
A levél végén pedig megjegyezte, hogy amennyiben ennek nem teszünk eleget, „kénytelen lesz jogi úton érvényt szerezni személyiségi és adatvédelmi jogainak”.
Lényeges részlet azonban, hogy szeghalmi Művelődési és Szabadidőközpont fenntartója a helyi önkormányzat, azaz az adófizetők pénzéből működik, és az intézmény vezetőjét is ebből fizetik. Épp ezért
az igazgató felelősséggel tartozik az adófizetők felé, hogy egy ilyen helyzetben tisztázza, hogyan jelenhetett meg és tarthatott előadást éles lőfegyverrel az oldalán Ruszin-Szendi Romulusz az általa vezetett művelődési házban.
Ennek a kötelességének nem tett eleget, és úgy tűnik még azt is szeretné elkerülni, hogy erről bárki tudjon.
Pedig a TISZA Párt politikusának fegyverbotránya nem egy piti ügy. Sőt, gyerekek is veszélybe kerülhettek volna, hiszen a rendezvény előtt olyan programok voltak a művelődési házban, amelyen gyerekek részt vehettek, és általános iskola is van a közelben. Persze lehet, hogy nem ez lett volna az egyetlen ilyen történet, hiszen egyre több olyan felvétel kerül elő, amelyen Ruszin-Szendi Romulusz valamit visel jobboldalon a derekán a ruha alatt. Olyan rendezvényeken, ahol gyerekek is lehettek. Hogy mit, azt nem tudjuk, mert hiába kérdeztük erről a TISZA Párt illetékeseit levélben két hete, semmilyen reakció nem érkezett tőlük.
Egy újabb felvételen is látszik egy tárgy az egykori vezérkari főnök ruházata alatt jobboldalt, deréktájon, pont úgy, mint a szeghalmi eseményen. Egy biztos, többször is megtörtént, hogy Ruszin-Szendi Romulusz dzsekije „vesetájékon hullámot vetett”.