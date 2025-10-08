Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
10. 08.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 08.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ruszin-Szendi Romulusz Tisza Párt szeghalom fegyverviselés

Perrel fenyegeti lapunkat a Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotrányának otthont adó művelődési ház vezetője

2025. október 08. 12:07

Az intézményvezető nem válaszolt kérdéseinkre, és most a vele készült beszélgetést is töröltetné cikkünkből. Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotrányával kapcsolatban pedig a rendezvény „szervezőire” tolta a tájékoztatás felelősségét.

2025. október 08. 12:07
null

Jogi eljárást helyezett kilátásba lapunk ellen a szeghalmi művelődési ház igazgatója, miután a Mandiner stábja, Móna Márk riporter vezetésével a közelmúltban riportot készített Szeghalmon, ahol a tiszás politikus, Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotránya kirobbant. Emlékezetes, a tiszás politikus fegyverrel az oldalán jelent meg és tartott előadást Szeghalmon, a helyi művelődési házba szervezett fórumon (a 444 cikke szerint „vesetájékon hullámot vetett” a kabátja). Kollégáink szerettek volna a helyszínen is tájékozódni az ügyről, ám nem találták a művelődési ház igazgatóját az intézményben, ezért csak telefonon sikerült elérniük. 

Ruszin-Szendi Romulusz
Ruszin-Szendi Romulusz fergyverrel az oldalán tartott előadást a szeghalmi művelődési ház színpadán

Az intézményvezetővel folytatott beszélgetés nem nyúlt hosszúra, ugyanis közölte, nem ad interjút, és a rendezvény szervezőihez (azt nem árulta el, hogy kik ezek) irányította riporterünket, aki még kérdéseit sem tudta feltenni, mert az igazgató egy rövid köszönés után letette a telefont. Móna Márk azt szerette volna megtudni, 

tudott-e a művelődési ház vezetése arról, hogy az előadó, Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel az oldalán érkezik hozzájuk, előfordult-e már ilyesmi az intézményben és van-e bármilyen protokolljuk egy ilyen helyzetre. 

Emellett szívesen megkérdeztük volna, hogy érez-e személyes felelősséget az ügyben. 

Ezt is ajánljuk a témában

A szeghalmi művelődési ház vezetőjével készült rövidke beszélgetés bekerült riportunkba, ám neki ez valószínűleg nagyon nem tetszett, mert levélben kérte, töröljük a cikkből az egyébként az interneten nyilvánosan elérhető fényképét, valamint minden adathordozóról töröljük a róla készült hang- és videófelvételt (utóbbi nem készült). 

A levél végén pedig megjegyezte, hogy amennyiben ennek nem teszünk eleget, „kénytelen lesz jogi úton érvényt szerezni személyiségi és adatvédelmi jogainak”. 

Ruszin-Szendi Romulusz fegyverügyében sok a kérdés, de válasz nincs

Lényeges részlet azonban, hogy szeghalmi Művelődési és Szabadidőközpont fenntartója a helyi önkormányzat, azaz az adófizetők pénzéből működik, és az intézmény vezetőjét is ebből fizetik. Épp ezért 

az igazgató felelősséggel tartozik az adófizetők felé, hogy egy ilyen helyzetben tisztázza, hogyan jelenhetett meg és tarthatott előadást éles lőfegyverrel az oldalán Ruszin-Szendi Romulusz az általa vezetett művelődési házban. 

Ennek a kötelességének nem tett eleget, és úgy tűnik még azt is szeretné elkerülni, hogy erről bárki tudjon. 

Pedig a TISZA Párt politikusának fegyverbotránya nem egy piti ügy. Sőt, gyerekek is veszélybe kerülhettek volna, hiszen a rendezvény előtt olyan programok voltak a művelődési házban, amelyen gyerekek részt vehettek, és általános iskola is van a közelben. Persze lehet, hogy nem ez lett volna az egyetlen ilyen történet, hiszen egyre több olyan felvétel kerül elő, amelyen Ruszin-Szendi Romulusz valamit visel jobboldalon a derekán a ruha alatt. Olyan rendezvényeken, ahol gyerekek is lehettek. Hogy mit, azt nem tudjuk, mert hiába kérdeztük erről a TISZA Párt illetékeseit levélben két hete, semmilyen reakció nem érkezett tőlük. 

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2025. október 08. 12:27
Magyar Péter nem felnőtt ember, mert nem vállalja szavaiért és tetteiért a felelősséget.
Válasz erre
0
0
Vata Aripeit
2025. október 08. 12:26
a szeghalmi művház igazgatója nem közalkalmazott? nem köztisztviselő? nem közérdekű a tevékenysége? nem kell bexarni, a nyakára kell járni, és folyamatosan zaklatni, mert azt neki tűrnie kell, mert közfiszfasz..legalábbis ez a balos ige
Válasz erre
0
0
gyozoporgorugasa
•••
2025. október 08. 12:25 Szerkesztve
az igazgató felelősséggel tartozik az adófizetők felé, hogy egy ilyen helyzetben tisztázza, hogyan jelenhetett meg és tarthatott előadást éles lőfegyverrel az oldalán Ruszin-Szendi Romulusz" Mitől éles egy lőfegyver?Hogy csőre van húzva vagy tölténnyel teli tár van a pisztolyban?Lehet még töltény sem volt a fegyóban.🤣🤣😂😂✌ Az én fegyverem sincs állandóan töltve,de érdemes sűrűn használni ,és vigyázni nehogy besüljön.Ezért sokszor kell karban, vagy szájban tartani.persze nem úgy mint semjén vagy szájjer.
Válasz erre
0
0
123321
2025. október 08. 12:22
ahülyeproli...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!