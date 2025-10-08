Perrel fenyegeti lapunkat a Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotrányának otthont adó művelődési ház vezetője

Jogi eljárást helyezett kilátásba lapunk ellen a szeghalmi művelődési ház igazgatója, miután a Mandiner stábja, Móna Márk riporter vezetésével a közelmúltban riportot készített Szeghalmon, ahol a tiszás politikus, Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotránya kirobbant. Emlékezetes, a tiszás politikus fegyverrel az oldalán jelent meg és tartott előadást Szeghalmon, a helyi művelődési házba szervezett fórumon (a 444 cikke szerint „vesetájékon hullámot vetett” a kabátja). Kollégáink szerettek volna a helyszínen is tájékozódni az ügyről, ám nem találták a művelődési ház igazgatóját az intézményben, ezért csak telefonon sikerült elérniük.

Ruszin-Szendi Romulusz fergyverrel az oldalán tartott előadást a szeghalmi művelődési ház színpadán

Az intézményvezetővel folytatott beszélgetés nem nyúlt hosszúra, ugyanis közölte, nem ad interjút, és a rendezvény szervezőihez (azt nem árulta el, hogy kik ezek) irányította riporterünket, aki még kérdéseit sem tudta feltenni, mert az igazgató egy rövid köszönés után letette a telefont. Móna Márk azt szerette volna megtudni,

tudott-e a művelődési ház vezetése arról, hogy az előadó, Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel az oldalán érkezik hozzájuk, előfordult-e már ilyesmi az intézményben és van-e bármilyen protokolljuk egy ilyen helyzetre.

Emellett szívesen megkérdeztük volna, hogy érez-e személyes felelősséget az ügyben.