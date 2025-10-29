Ft
10. 29.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Alföldi Róbert Dull Szabolcs Magyar Péter Ferencváros Orbán Viktor

Ízekre szedték Alföldi Róbertet, Orbánról áradoznak az olaszok, az ukránoknak pedig elegük van a háborúból

2025. október 29. 05:25

Hosszadalmas jogi procedúra vár a visszafordított ferencvárosi szurkolókra, eközben Dull Szabolcs erős kritikát fogalmazott meg Magyar Péterrel szemben.

2025. október 29. 05:25
null

„Áldozati pozícióból támad!” – ízekre szedték Alföldi Róbertet

Alföldi Róbert néhány napja a közösségi oldalán háborodott fel a Békemenet láttán, visszautasítva, hogy hazaárulónak és háborúpártinak nevezzék. Bejegyzése nagy visszhangot váltott ki: politikusok és művészek egyaránt reagáltak rá. Köztük volt Czakó Julianna, a Thália Színház színművésze, aki nyílt levelében bírálta Alföldit. 

Szerinte a rendező „áldozati szerepből támad”, és miközben függetlenségét hangsúlyozza, valójában a középen álló, békére vágyó emberek fogalmát sajátítja ki. 

Czakó azt is kifogásolta, hogy Alföldi a háború-ellenesség hangoztatása mellett nem támogatja a kormány békekezdeményezéseit, és álságosnak nevezte empátiára buzdító, de politikailag kizáró megszólalásait.

Ez vár a magyar–osztrák határról visszafordított ferencvárosi szurkolókra

Mint megírtuk: botrány tört ki a Ferencváros RB Salzburg elleni Európa-liga-mérkőzése előtt, miután a Fradi-szurkolókat szállító különvonatot nem engedték át az osztrák határon, így mintegy 600 drukker lemaradt a meccsről. 

A családok jelentős anyagi kárt szenvedtek, volt, akinek az út körülbelül negyedmillió forintjába került. 

Az utazást szervező B-közép hétfőn közölte, hogy jogi lépéseket tesznek a Ferencvárossal és a MÁV-val együttműködve, hogy minden érintett szurkolót kártalanítsanak, bár a folyamat hosszadalmasnak ígérkezik. A felelősség kérdésében az osztrák és a magyar fél egymásra mutogat: az osztrákok szerint a mozdonyvezető hibázott, míg a MÁV állítása szerint az osztrák hatóságok döntése miatt állt le a vonat.

Az olasz kommentelők áradoznak Orbánról

A pápa meglátogatása után Orbán Viktor Rómában folytatta diplomáciai tárgyalásait. A látogatás egyik legfontosabb állomása volt az olasz kormányfővel, Giorgia Melonival tartott megbeszélés. 

Giorgia Meloni a találkozóról a hivatalos TikTok-oldalán közzétett egy videót, amely alá rövid időn belül közel ezer komment érkezett – az olasz hozzászólók többsége lelkes elismeréssel illette Melonit és Orbánt.

Grande Orban e grande Giorgia”,

vagyis „Nagyszerű Orbán, nagyszerű Giorgia!” – olvasható a kommentek között.

@giorgiameloni_ufficiale

Oggi a Palazzo Chigi incontro con il Primo Ministro ungherese, Viktor Orbán, per un importante scambio di vedute sui principali temi dell’attualità internazionale e per mettere a fuoco le prospettive delle relazioni bilaterali tra Italia e Ungheria

♬ suono originale - Giorgia Meloni

Az ukránoknak elege van a háborúból

A Berliner Zeitung beszámolója szerint az ukrajnai háború kezdete óta mintegy 290 ezer katonával szemben indult büntetőeljárás posztelhagyás miatt, ami a német hadsereg létszámával vetekszik. A valós szám ennél is magasabb lehet, mivel sok parancsnok nem jelenti a dezertálásokat. 

Az esetekből körülbelül 60 ezer számít tényleges dezertálásnak, míg a többi engedély nélküli távollét (AWOL). A kormány amnesztiát hirdetett a visszatérni szándékozóknak, ám csak 29 ezer katona élt ezzel, ezért most szigorúbb szankciókat terveznek. 

A tömeges dezertálások mögött mély strukturális gondok állnak: kimerültség, rossz felszereltség, alacsony morál, korrupció és bizalomhiány a vezetésben. 

A kényszer mobilizáció tovább fokozza az elégedetlenséget, és egyre több civil – például a katonák családtagjai – tiltakozik a hosszú szolgálati idők és a túlterheltség ellen. A lap szerint mindez azt mutatja, hogy Ukrajna katonai válsága egyre mélyül, és a fegyverek önmagukban már nem elegendőek, mivel hamarosan katonákból is hiány lehet.

Dull Szabolcs erősen kritizálta Magyar Pétert

Dull Szabolcs, az Index és Telex egykori főszerkesztője és Tóth Csaba politológus online, fizetős politikai képzést tartottak „Magyar Péter sikerének tíz titka” címmel, amelyben bemutatták új elemzési modelljüket, a „politikai hatáspiramist”. 

Dull szerint Magyar Péter az ellenzéki politikát merész, morális gátak nélküli kommunikációval újította meg, miközben tudatosan irányítja a médiát: egyszerre támadja a propagandát és a független sajtót, hogy a figyelem központja kizárólag ő legyen. Dull úgy véli, míg Orbán Viktor „elkészítette a független média koporsóját”,

addig Magyar Péter „beszögeli azt”, mivel saját felületeit teszi elsődleges hírforrássá. 

Tóth Csaba szerint Magyar sikerének kulcsa személyiségében és versenytársai kiiktatásában rejlik, míg háttérszervezete kevésbé lényeges számára – ezzel szemben Orbán Viktor hatáspiramisában a társadalom és a szervezet kap központi szerepet.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Összesen 2 komment

Toronyőr
2025. október 29. 07:09
"Magyar sikerének kulcsa" Milyen "sikerének"? Rajta röhög a nagyvilág értelmesebb fele. Egyvégtében szopik a pojáca.
tapir32
2025. október 29. 06:09
Büszkének kell lennünk a kormányunkra, hogy a vérgőzös idióták gyűlölködése és nyomása ellenére kiáll a béke mellett!
