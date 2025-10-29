Ízekre szedték Alföldi Róbertet, Orbánról áradoznak az olaszok, az ukránoknak pedig elegük van a háborúból

„Áldozati pozícióból támad!” – ízekre szedték Alföldi Róbertet

Alföldi Róbert néhány napja a közösségi oldalán háborodott fel a Békemenet láttán, visszautasítva, hogy hazaárulónak és háborúpártinak nevezzék. Bejegyzése nagy visszhangot váltott ki: politikusok és művészek egyaránt reagáltak rá. Köztük volt Czakó Julianna, a Thália Színház színművésze, aki nyílt levelében bírálta Alföldit.

Szerinte a rendező „áldozati szerepből támad”, és miközben függetlenségét hangsúlyozza, valójában a középen álló, békére vágyó emberek fogalmát sajátítja ki.

Czakó azt is kifogásolta, hogy Alföldi a háború-ellenesség hangoztatása mellett nem támogatja a kormány békekezdeményezéseit, és álságosnak nevezte empátiára buzdító, de politikailag kizáró megszólalásait.