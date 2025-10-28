Ft
10. 28.
kedd
Giorgia Meloni Róma Olaszország Orbán Viktor

„Grande Orbán” – az olasz kommentelők áradoznak a magyar miniszterelnökről (VIDEÓ)

2025. október 28. 15:59

Hétfőn Giorgia Melonival egyeztetett Rómában Orbán Viktor.

2025. október 28. 15:59
null

Ahogy arról hétfőn beszámoltunk, a pápa meglátogatása után Orbán Viktor Rómában folytatta diplomáciai tárgyalásait. A látogatás egyik legfontosabb állomása volt az olasz kormányfővel, Giorgia Melonival tartott megbeszélés.

Giorgia Meloni a találkozóról a hivatalos TikTok-oldalán közzétett egy videót, amely alá rövid időn belül közel ezer komment érkezett – az olasz hozzászólók többsége lelkes elismeréssel illette Melonit és Orbánt. 

Grande Orban e grande Giorgia”,

vagyis „Nagyszerű Orbán, nagyszerű Giorgia!” – olvasható a kommentek között.

@giorgiameloni_ufficiale

Oggi a Palazzo Chigi incontro con il Primo Ministro ungherese, Viktor Orbán, per un importante scambio di vedute sui principali temi dell’attualità internazionale e per mettere a fuoco le prospettive delle relazioni bilaterali tra Italia e Ungheria

♬ suono originale - Giorgia Meloni

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

 

madre79
2025. október 28. 17:03
A németek is őt akarják!
patikus-3
2025. október 28. 16:52
Orbán Viktor tarol, a klozettba befarol. Budipapír szárazon, sejhaj, nem marad.
patikus-3
2025. október 28. 16:51
Orbán egy kicsit túl van már tolva. A sztálini személyi kultusz kutyafüle ahhoz képest, ami körülötte megy. Fél év van a választásokig… A közönséges halandó ember már most ott tart, hogy fölvisít, ha meglátja Orbánt. Kinek kell ez? Nem volt még elég?
nuevoreynuevaley
2025. október 28. 16:47
"porca puttana" ez nem eppen aradozas...
