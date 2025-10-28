„Grande Orbán” – az olasz kommentelők áradoznak a magyar miniszterelnökről (VIDEÓ)

Giorgia Meloni a találkozóról a hivatalos TikTok-oldalán közzétett egy videót, amely alá rövid időn belül közel ezer komment érkezett – az olasz hozzászólók többsége lelkes elismeréssel illette Melonit és Orbánt.

Grande Orban e grande Giorgia”,

vagyis „Nagyszerű Orbán, nagyszerű Giorgia!” – olvasható a kommentek között.