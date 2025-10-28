„Grande Orbán” – az olasz kommentelők áradoznak a magyar miniszterelnökről (VIDEÓ)

Orbán Viktor fontos tárgyalást folytatott Melonival, ezek voltak a fő témák
Orbán Viktor hétfőn a Vatikánban és Rómában folytatott diplomáciai tárgyalásokat. A pápa mellett Giorgia Melonival, az olasz kormányfővel is egyeztetett.
Hétfőn Giorgia Melonival egyeztetett Rómában Orbán Viktor.
Ahogy arról hétfőn beszámoltunk, a pápa meglátogatása után Orbán Viktor Rómában folytatta diplomáciai tárgyalásait. A látogatás egyik legfontosabb állomása volt az olasz kormányfővel, Giorgia Melonival tartott megbeszélés.
Giorgia Meloni a találkozóról a hivatalos TikTok-oldalán közzétett egy videót, amely alá rövid időn belül közel ezer komment érkezett – az olasz hozzászólók többsége lelkes elismeréssel illette Melonit és Orbánt.
Grande Orban e grande Giorgia”,
vagyis „Nagyszerű Orbán, nagyszerű Giorgia!” – olvasható a kommentek között.
A kormányfő az olasz fővárosban találkozott Matteo Salvinivel.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán