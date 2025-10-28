Ft
patrióta Matteo Salvini Róma Orbán Viktor

Patrióta-csúcs Rómában: régi szövetségesével egyeztetett Orbán Viktor

2025. október 28. 15:20

A kormányfő az olasz fővárosban találkozott Matteo Salvinivel.

2025. október 28. 15:20
null

 

Orbán Viktor Facebook-oldalán számolt be római találkozójáról Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettessel. A magyar kormányfő a posztban mindössze ennyit írt: 

Patrióta-csúcs Rómában”

– írta a magyar kormányfő. „Találkozó Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettessel” – tette hozzá Orbán Viktor, aki a bejegyzéshez több közös fotót is mellékelt.

Orbán és Salvini régóta szövetségesek az európai jobboldalon: mindketten a nemzeti szuverenitás, a határvédelem és a patrióta politika hívei. 

Nyitókép: Massimo Valicchia / NurPhoto / NurPhoto via AFP

borsos-2
2025. október 28. 15:44
Ha a szőke cicababa nem sasszézik be elé talán harcosabb szövetség alakul.
auditorium
2025. október 28. 15:38
Politici "con le palle". (finoman leforditva: gerinces politikusok).
