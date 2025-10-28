Patrióta-csúcs Rómában: régi szövetségesével egyeztetett Orbán Viktor

Orbán Viktor megszólalt a kenyai légikatasztrófa után: „Micsoda tragédia!”
Nyolc magyar turista vesztette életét.
A kormányfő az olasz fővárosban találkozott Matteo Salvinivel.
Orbán Viktor Facebook-oldalán számolt be római találkozójáról Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettessel. A magyar kormányfő a posztban mindössze ennyit írt:
Patrióta-csúcs Rómában”
– írta a magyar kormányfő. „Találkozó Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettessel” – tette hozzá Orbán Viktor, aki a bejegyzéshez több közös fotót is mellékelt.
Orbán és Salvini régóta szövetségesek az európai jobboldalon: mindketten a nemzeti szuverenitás, a határvédelem és a patrióta politika hívei.
Nyitókép: Massimo Valicchia / NurPhoto / NurPhoto via AFP