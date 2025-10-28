Már a Telex volt főszerkesztője sem tudja letagadni: Magyar Péterben nem létezik morális gát

Online, fizetős, interaktív politikai képzést tartott Dull Szabolcs újságíró, politikai elemző, az Index és a Telex egykori főszerkesztője, valamint Tóth Csaba politológus, kampányszakember. A téma Magyar Péter sikerének tíz titka volt – számolt be a Index.

Dull Szabolcs szerint az utóbbi hónapokban sokan kérdezték tőle, hogy Magyar Péter mely pontokon tudta megújítani az ellenzéki politikát, mit csinál másképp, és milyen eszközökkel tudott hatni a politikai folyamatokra? Válaszként dolgoztak ki egy új elemzési modellt, amelyet politikusi hatáspiramisnak neveztek el. Azt mondják, jól megragadható, mikor, miben és miért lett sikeres Magyar Péter.

Dull Szabolcs úgy látja, az ellenzék vezérében nincs morális gát, bátran bemond merész dolgokat, amelyeket esetleg később finomít.

Az Index és a Telex korábbi főszerkesztője szerint Magyar „a propagandát és a független médiát” is támadja, és nyomás alatt tartja, az az érdeke, hogy az újdonságokat nála keressék, ne pedig például a 444-en.

„Neki az az érdeke, hogy a legfontosabb hiteles információs források a saját felületei legyenek, nem érdekli a független média helyzete.