Tóth Csaba Dull Szabolcs Magyar Péter

Már a Telex volt főszerkesztője sem tudja letagadni: Magyar Péterben nem létezik morális gát

2025. október 28. 08:44

Dull Szabolcs szerint a Tisza-vezér fogja végleg megsemmisíteni a „független médiát”.

2025. október 28. 08:44
null

Online, fizetős, interaktív politikai képzést tartott Dull Szabolcs újságíró, politikai elemző, az Index és a Telex egykori főszerkesztője, valamint Tóth Csaba politológus, kampányszakember. A téma Magyar Péter sikerének tíz titka volt – számolt be a Index.

Dull Szabolcs szerint az utóbbi hónapokban sokan kérdezték tőle, hogy Magyar Péter mely pontokon tudta megújítani az ellenzéki politikát, mit csinál másképp, és milyen eszközökkel tudott hatni a politikai folyamatokra? Válaszként dolgoztak ki egy új elemzési modellt, amelyet politikusi hatáspiramisnak neveztek el. Azt mondják, jól megragadható, mikor, miben és miért lett sikeres Magyar Péter.

Dull Szabolcs úgy látja, az ellenzék vezérében nincs morális gát, bátran bemond merész dolgokat, amelyeket esetleg később finomít.

Az Index és a Telex korábbi főszerkesztője szerint Magyar „a propagandát és a független médiát” is támadja, és nyomás alatt tartja, az az érdeke, hogy az újdonságokat nála keressék, ne pedig például a 444-en.

„Neki az az érdeke, hogy a legfontosabb hiteles információs források a saját felületei legyenek, nem érdekli a független média helyzete. 

Sokan úgy gondolják, hogy Orbán Viktor előállította a független média koporsóját, de Magyar Péter fogja beszögelni”

– jelentett ki Dull Szabolcs.

„Magyar Péter legfontosabb üzenete, hogy Magyar Péter.”

Az Index szerint az előadás konklúziója és legemlékezetesebb mondata: „Magyar Péter legfontosabb üzenete, hogy Magyar Péter.”

Ezt Magyar Péter hatáspiramisával kapcsolatban mondta Tóth Csaba. Mint kifejtette, 

Magyar Péter hatáspiramisán a két legfontosabb pillér a személyisége, valamint a versenytársai, illetve azok kiiktatása, míg a holdudvar és a szervezet kevésbé lényeges számára.

Orbán Viktor hatáspiramisával összehasonlítva a legnagyobb különbség, hogy a miniszterelnök számára a társadalom, valamint a szervezet a legmeghatározóbb terület.

Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

CirmoS
2025. október 28. 09:42
Dull inkább kussoljon! Eszelős tekintetű idióta! Aki ráadásul majd a fülkében mégis behúzza az x- et a súlyos elmebajos, betegesen hazudozó pedopötire!
Válasz erre
1
0
krokodilgenya
2025. október 28. 09:40
MP üzenete a féktelen önteltség és az aljasság. Azért találta meg őt a hálózat, mert minden attribútuma megfelel azoknak a kritériumoknak, amelyet a hálózat az ügynökeivel szemben támaszt.
Válasz erre
2
0
Almassy
2025. október 28. 09:35
"... Magyar „a propagandát és a független médiát” is támadja, és nyomás alatt tartja ..." Hát szerintem a FOS magát tartja nyomás alatt, hogy a dollárért(/euroért) lemegy kutyába. Bár hányna, de nem mer.
Válasz erre
5
0
zakar zoltán béla
2025. október 28. 09:33
Dull se különb.
Válasz erre
4
0
