Ft
Ft
12°C
5°C
Ft
Ft
12°C
5°C
10. 28.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 28.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Volodimir Zelesznkij Berliner Zeitung orosz-ukrán háború dezertálás

A Berliner Zeitung leírta Zelenszkij rémálmát: innen már nem lesz visszaút

2025. október 28. 12:54

Az ukránoknak elege van a háborúból.

2025. október 28. 12:54
null

A Berliner Zeitung cikke szerint a háború kezdete óta körülbelül 290 ezer büntetőeljárást indítottak Ukrajnában azokkal a katonákkal szemben, akik elhagyták posztjukat. Ez a szám nagyjából megegyezik 

a német hadsereg teljes létszámával,

de a valós adat ennél valószínűleg jóval magasabb, mivel sok parancsnok nem jelenti a dezertálásokat, félve, hogy minden hiányzó katona személyes vezetési hibának számítana. A hivatalosan ismert esetek közül közel 60 ezer minősül dezertálásnak, a többi pedig az AWOL-kategóriába (engedély nélküli távollét) tartozik, amelynek megítélése a katonák szándékától függ. 

Az elmúlt év végén a hivatalos adatok szerint aggasztóan nőtt az engedély nélküli távollétek száma. 

A kormány válaszként egyszerűsített visszatérési eljárást vezetett be, egyfajta amnesztiát, hogy a katonákat visszatérésre ösztönözze. Sok katona azért élt ezzel a lehetőséggel, hogy vonzóbb egységekbe kerülhessen, de a várakozásokhoz képest csak 29 ezer fő tért vissza a szolgálatba. Emiatt a kormány szigorúbb büntetőintézkedéseket tervez az AWOL-esetekre.

A dezertálások mögött mélyebb problémák húzódnak: kimerültség, hiányos kiképzés, bizonytalan szolgálati idők, kiábrándultság, hiánygazdálkodás, alacsony fizetés, korrupció és gyenge katonai vezetés, valamint a parancsnokokba vetett bizalom elvesztése. A kényszermobilizáció az ukrán hadsereg életfonala: havonta tízezreket kényszerítenek fegyverbe, sokukat felkészületlenül és vonakodva, így a frontszolgálat sokak számára elviselhetetlen terhet jelent.

Ez a helyzet nem csupán a katonák fizikai és mentális kimerültségéről szól, hanem a háborúval szembeni csendes tiltakozásról is. A civil társadalomban nő a feszültség, a „Klare Dienstzeiten” mozgalom például a katonák feleségeit és anyáit fogja össze, akik az igazságos terheléselosztást és a katonák hazatérését követelik. A dezertálások és a mobilizáció kikerülése árnyékot vet az elnök állítására, miszerint Ukrajnának csak fegyverekre, nem pedig NATO-katonákra van szüksége. A cikk hangsúlyozza: a politikai vezetés katonai nyomás alatti tehetetlensége miatt a fegyverek önmagukban nem elegendőek, hamarosan pedig előfordulhat, hogy nem marad elég katona a hadieszközök kezelésére sem.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: HENRY NICHOLLS / POOL / AFP

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nasi12
2025. október 28. 15:00
A végén csak a hajlandók vezérkara marad aki harcolni akar. Kócos borisz, ursula, kallas nyitott mellel. Ide lőjetek !
Válasz erre
1
0
letsgobrandon-2
2025. október 28. 14:09
pár hónap múlva semmi sem fog ukrajnából maradni ,csak adósság.. sok hülye meg lengeti a kék-sárga zászlót
Válasz erre
4
0
Stingary76
2025. október 28. 13:41
"sok parancsnok nem jelenti a dezertálásokat, félve, hogy minden hiányzó katona személyes vezetési hibának számítana. " Nomeg azért, hogy zsebre tegye a dezertáltak zsoldját, ahogyan a be nem jelentett halott katonák után teszik...
Válasz erre
6
0
Csigorin
2025. október 28. 13:37
zelenszki kiirtott egy egesz generaciot…
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!