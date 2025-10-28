Ez a nap is eljött: egyszerre lélegezhet fel Magyarország és Ukrajna
A Berliner Zeitung cikke szerint a háború kezdete óta körülbelül 290 ezer büntetőeljárást indítottak Ukrajnában azokkal a katonákkal szemben, akik elhagyták posztjukat. Ez a szám nagyjából megegyezik
a német hadsereg teljes létszámával,
de a valós adat ennél valószínűleg jóval magasabb, mivel sok parancsnok nem jelenti a dezertálásokat, félve, hogy minden hiányzó katona személyes vezetési hibának számítana. A hivatalosan ismert esetek közül közel 60 ezer minősül dezertálásnak, a többi pedig az AWOL-kategóriába (engedély nélküli távollét) tartozik, amelynek megítélése a katonák szándékától függ.
Az elmúlt év végén a hivatalos adatok szerint aggasztóan nőtt az engedély nélküli távollétek száma.
A kormány válaszként egyszerűsített visszatérési eljárást vezetett be, egyfajta amnesztiát, hogy a katonákat visszatérésre ösztönözze. Sok katona azért élt ezzel a lehetőséggel, hogy vonzóbb egységekbe kerülhessen, de a várakozásokhoz képest csak 29 ezer fő tért vissza a szolgálatba. Emiatt a kormány szigorúbb büntetőintézkedéseket tervez az AWOL-esetekre.
A dezertálások mögött mélyebb problémák húzódnak: kimerültség, hiányos kiképzés, bizonytalan szolgálati idők, kiábrándultság, hiánygazdálkodás, alacsony fizetés, korrupció és gyenge katonai vezetés, valamint a parancsnokokba vetett bizalom elvesztése. A kényszermobilizáció az ukrán hadsereg életfonala: havonta tízezreket kényszerítenek fegyverbe, sokukat felkészületlenül és vonakodva, így a frontszolgálat sokak számára elviselhetetlen terhet jelent.
Ez a helyzet nem csupán a katonák fizikai és mentális kimerültségéről szól, hanem a háborúval szembeni csendes tiltakozásról is. A civil társadalomban nő a feszültség, a „Klare Dienstzeiten” mozgalom például a katonák feleségeit és anyáit fogja össze, akik az igazságos terheléselosztást és a katonák hazatérését követelik. A dezertálások és a mobilizáció kikerülése árnyékot vet az elnök állítására, miszerint Ukrajnának csak fegyverekre, nem pedig NATO-katonákra van szüksége. A cikk hangsúlyozza: a politikai vezetés katonai nyomás alatti tehetetlensége miatt a fegyverek önmagukban nem elegendőek, hamarosan pedig előfordulhat, hogy nem marad elég katona a hadieszközök kezelésére sem.
