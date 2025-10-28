A Berliner Zeitung leírta Zelenszkij rémálmát: innen már nem lesz visszaút

A Berliner Zeitung cikke szerint a háború kezdete óta körülbelül 290 ezer büntetőeljárást indítottak Ukrajnában azokkal a katonákkal szemben, akik elhagyták posztjukat. Ez a szám nagyjából megegyezik

a német hadsereg teljes létszámával,

de a valós adat ennél valószínűleg jóval magasabb, mivel sok parancsnok nem jelenti a dezertálásokat, félve, hogy minden hiányzó katona személyes vezetési hibának számítana. A hivatalosan ismert esetek közül közel 60 ezer minősül dezertálásnak, a többi pedig az AWOL-kategóriába (engedély nélküli távollét) tartozik, amelynek megítélése a katonák szándékától függ.

Az elmúlt év végén a hivatalos adatok szerint aggasztóan nőtt az engedély nélküli távollétek száma.

A kormány válaszként egyszerűsített visszatérési eljárást vezetett be, egyfajta amnesztiát, hogy a katonákat visszatérésre ösztönözze. Sok katona azért élt ezzel a lehetőséggel, hogy vonzóbb egységekbe kerülhessen, de a várakozásokhoz képest csak 29 ezer fő tért vissza a szolgálatba. Emiatt a kormány szigorúbb büntetőintézkedéseket tervez az AWOL-esetekre.