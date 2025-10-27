Ft
10. 27.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Kulja András egészségügy Takács Péter

Ilyen nincs: Magyar Péter már rég félretette, de Kulja András mindig előbukkan egy-egy friss beégéssel — íme a legnagyobbak

2025. október 27. 13:19

Magyar Péter-paródia és városligeti tó-benézés, menekülés, álhírterjesztés, csúnya vereség — minden volt a TikTok-doktor háza táján.

2025. október 27. 13:19
null

Mint arról a Mandiner beszámolt: igen kellemetlen helyzetbe került Kulja András, a Tisza Párt európai uniós képviselője. A politikus belájkolt ugyanis egy Magyar Pétert parodizáló mémoldalt. Kulja minden bizonnyal a lájkolás pillanatában nem vette észre, hogy paródiaoldalról van szó és egy Magyar Pétert minden irónia nélkül éltető oldalnak gondolhatta a Manöken Istenkirályt.

„Ma reggel olyan érzések rohantak meg, melyeket szavakkal szinte lehetetlen leírni. Előbb csak egy apró rezdülés volt a mellkasomban, aztán valami forróság futott végig a testemen, és mire felfogtam, mi történik, már el is öntött a hála, a szeretet, és valami megmagyarázhatatlan, szent áhítat” – kezdte bejegyzését a Manöken Istenkirály című Facebook-oldal.

Hogy mi történt? Dr. Kulja András — igen, az a Kulja doktor (!), az ország nyunyókája, a szakmai televíziós viták megkérdőjelezhetetlen bajnoka — belájkolt. 

Amikor ezt megláttam, egy pillanatra megállt az idő, a szobámban más lett a levegő, és a kávém mintha kicsit édesebbé vált volna” – olvasható a posztban, amelyben a Magyar Pétert parodizáló oldal egy képernyőfotót is megosztott a Tisza egészségügyi szakpolitikusának lájkjáról.

Kulja csúnyán alulmaradt Takács Péterrel szemben

Kulját Magyar Péter azután tette a politikai élvonalból meglehetősen hátrébb, hogy még a nyáron csúnyán leszerepelt a Takács Péter egészségügyi államtitkárral szembeni vitában. Már a vita szervezése is különös volt, ugyanis – bár Kulja a közösségi médiában többször vitára hívta a kormány szakpolitikusát – ám végül ő volt az, aki sorozatosan kitért a lehetőség elől. Az ATV például nyolc májusi időpontot ajánlott a vita megrendezésére, de mint kiderült, az EP-képviselő egyik májusi időpontban sem ért rá. Takács május végén erre megjegyezte, elhiszi, hogy európai parlamenti képviselőként Kulja András roppantul elfoglalt „a húszezer eurós kamuállásában”. Majd válaszul négy-öt júniusi időpontot is ajánlott a csatornának. Az államtitkár akkor azt üzente Kuljának, 

„ha rám hallgatsz, ezek közül az egyiket elfogadod. Ha nincs nagyon teli a naptárad, esetleg a gatya”.

Takács Péter a vita előtt azt mondta, „online térben építgetett kiberbolsevizmus” jellemzi a Tisza Pártot és annak valamennyi képviselőjét. 

A vita Kulja nagy bánatára végül megvalósult, mint arról a Mandiner is beszámolt, az ATV Egyenes beszéd című műsorában a vitázó felek három, előre egyeztetett témakörben ütköztették érveiket. Míg az államtitkár tényekkel szembesítette a tiszás politikust, az főként csak a nézők érzelmeire igyekezett hatni. Az is elhangzott, hogy míg Takács Péter minden szakmai konferencián részt vett, addig Kuljával egyen sem találkozott. 

„Azonosítjuk a problémákat, és terv szerint haladunk azok megoldásában” – Takács Péter államtitkár tényekkel szembesítette a tiszás Kulja Andrást (VIDEÓ)

Videó

Az ATV Egyenes beszéd című műsorában a vitázó felek három, előre egyeztetett témakörben ütköztették érveiket. Míg az államtitkár tényekkel szembesítette a tiszás politikust, az főként csak a nézők érzelmeire igyekezett hatni. Az is elhangzott, hogy míg Takács Péter minden szakmai konferencián részt vett, addig Kuljával egyen sem találkozott.

Kulja helyett plüssnyúl az MCC Feszten

Az ominózus vitát követően Kulja egészen egyszerűen eltűnt egy jó időre. Nem vállalt újabb vitát Takács Péter egészségügyi államtitkárral az MCC Feszten sem. Helyére egy plüssnyuszit hozott az egészségügyi államtitkár, aki a közönséggel is beszélgetett. 

Nem sokkal később nyilvánosságra kerültek a politikusi vagyonnyilatkozatok. Kuljáéból kiderült, hogy nagyon jól keresett az állami egészségügyben. Kulja 75 százalékban tulajdonosa egy 131 négyzetméteres ferencvárosi ingatlannak, amit még 2022. júniusában adásvétel útján szerzett. Továbbá közel félmillió forint értékű befektetési jeggyel és összesen 129 910 forintnyi készpénzzel rendelkezett a vagyonnyilatkozat szerint. Mindemellett összességében 45,7 millió forintnyi követelése van a tiszás EP-képviselőnek pénzintézetekkel szemben, de ezzel párhuzamosan van egy 28,7 milliós tartozása is.

Álhírt terjesztett a TikTok Doki

Augusztusban Kulja újra felbukkant, de ismét egy beégéssel. A Tisza Párt politikusa álhírt terjesztett a TikTok Doki közösségi oldalán. Ahol azt írta, hogy Takács Péter első munkahelyét az Országos Gyógyszerészeti Intézetnél úgy szerezte, hogy az anyósa volt az igazgató, aki „szakértői” állást adott neki, onnan pedig a politikai kapcsolatok mentén lépdelt előre.

Csakhogy a Zebra digitális polgári kör arra hívta fel az álhírterjesztő figyelmét, hogy Takács Péter első főnökét Imre Lászlónak hívták, aki (nyilván) nem az anyósa. Takács az egészségügyi igazgatás több területén szerzett tapasztalatot, például kórházigazgatóként, és mivel a minisztériumban nem műteni kell, hanem irányítani az egészségügy összetett rendszerét, ezért kérte fel őt a kormány a feladatra – mutattak rá a TikTok Doki bejegyzéséhez fűzött kommentben.

Takács Péter beperelte Kulját

Nem sokkal később a Tisza párt EP-képviselője korrupciós vádakat fogalmazott meg Takács Péter, egészségügyi államtitkár és családja ellen, aki emiatt kártérítési pert indított korábbi vitapartnerével szemben – számolt be az egészségügyi államtitkár az Indexnek

Ebben a hónapban a Tisza Párt azzal került a hírek középpontjába, hogy minden bizonnyal egy ukrán vállalat, a PettersonApps részt vett a párt mobilalkalmazásának fejlesztésében. Ennek kapcsán is felsült a TikTok doki, miután Móna Márk, a Mandiner riportere azt szerette volna megtudni, hogy miért ukrán céggel fejlesztették a párt applikációját, a Tisza Világot. Kulja először kitérő választ szeretett volna adni, 

 majd tagadni kezdte, hogy az applikációnak bármi köze is lenne az Index által megnevezett ukrán céghez. 

Majd a riporter azon felvetésére, hogy Magyar Péter pártelnök ezt a kapcsolatot eddig egyetlen posztjában sem tagadta, Kulja András semmit sem reagált. Arra a kérdésre pedig, hogy, mit tenne a Tisza, ha választást nyernének, úgy kerülte ki az eredetileg orvos végzettségű politikus a válaszadást, hogy megnyomta a lift egyik gombját, mire annak az ajtaja bezáródott.

A minap pedig egy kommentjével került a közösségi médiában az ismét kinevetendők közé. A politikus egy kommentjében ezt találta írni: „Kedves Gulyás Gergely Kristóf,

 elég szomorú, hogy fővárosi képviselőként nem tudja megkülönböztetni a városligeti tavat és a műjégpályát”. 

Ambrózy ennek kapcsán a maga stílusában így reagált: „Amputálásnál majd azért kérdezzen vissza, hogy rendezői jobb láb, vagy a páciens szemszögéből kell vágni!”. 

Takács Péter egészségügyi államtitkár pedig így: „Nem csoda, hogy a vitánk óta MP rejtegeti ezt a géniuszt!”.

Kulja újabb beégése

Az újabb jelöltek

Kulja után többen is feltűntek a Tisza körül, akik egészségüggyel foglalkoztak, vagy foglalkoznak. Ilyen volt többek között Kincses Gyula, a MOK volt elnöke, a Gyurcsány-kormány volt egészségügyi államtitkára, a vizitdíj kitalálója is egyben. A volt államtitkár néhány hónappal ezelőtt megint a vizitdíj mellett érvelt. Mint kifejtette: szerinte az kisebb kár, hogy egyesek nem kapnak ellátást, mint a haszon, amit a vizitdíj hozhat a társadalomnak.

Feltűnt Magyarék mellett „a Tisza egészségügyi minisztériumát tervező” Hegedűs Zsolt, aki jelenleg mellékállásban egy bristoli kórházban, itthon pedig a Wáberer Medical Centernél és az Országos Sportegészségügyi Intézet sebészeti osztályán dolgozik. A hvg.hu-nak adott interjúban arról beszélt, hogy „lekerül a zár az orvosok és az egészségügyi dolgozók szájáról, szabadon nyilatkozhatnak majd a sajtónak”. 

Legutóbb pedig az a Túri Péter került a képbe, akinek pályája a 2000-es évek közepén indult a politika közelében: 2004 és 2006 között a vasút-egészségügyi rendszer miniszteri biztosa volt, Kóka János, akkori gazdasági és közlekedési miniszter felkérésére. A Heti Válasz 2007-ben arról számolt be, hogy a Kókához köthető Poszeidon Kft. egyik tulajdonosaként a piaci ár harmadáért jutott hozzá egy balatonkenesei partszakaszhoz. 2011-ben az Orbán-kormány menesztette, ezt követően saját vállalkozásait vezette. Túri igazi nézetei saját blogján rajzolódnak ki. Ezekből egy neoliberális, SZDSZ- és Együtt-közeli világnézet bontakozik ki, ahol gyakran kritizálja kollégáit, lenézően beszél egészségügyi dolgozókról, és a fizetős egészségügy bevezetését szorgalmazza.

Nyitókép: Daina Le Lardic, Kulja András-Facebook

 

