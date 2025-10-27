Ilyen nincs: Magyar Péter már rég félretette, de Kulja András mindig előbukkan egy-egy friss beégéssel — íme a legnagyobbak

„Ma reggel olyan érzések rohantak meg, melyeket szavakkal szinte lehetetlen leírni. Előbb csak egy apró rezdülés volt a mellkasomban, aztán valami forróság futott végig a testemen, és mire felfogtam, mi történik, már el is öntött a hála, a szeretet, és valami megmagyarázhatatlan, szent áhítat” – kezdte bejegyzését a Manöken Istenkirály című Facebook-oldal.

Hogy mi történt? Dr. Kulja András — igen, az a Kulja doktor (!), az ország nyunyókája, a szakmai televíziós viták megkérdőjelezhetetlen bajnoka — belájkolt.

Amikor ezt megláttam, egy pillanatra megállt az idő, a szobámban más lett a levegő, és a kávém mintha kicsit édesebbé vált volna” – olvasható a posztban, amelyben a Magyar Pétert parodizáló oldal egy képernyőfotót is megosztott a Tisza egészségügyi szakpolitikusának lájkjáról.