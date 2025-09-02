Takács Péter pert indít a Tisza EP-képviselője ellen: „Kulja doktor egy bizonyos szint alá ment"

A kártérítési per alapja, hogy a tiszás EP-képviselőt mentelmi jog védi, ami a kártérítési perre már nem terjed ki.

Takács Péter Facebookon is letiltotta Kulja Andrást, amit azzal indokolt, hogy „Mindenféle rágalmazást ő sem köteles eltűrni”.

Az egészségügyi államtitkár Eszterházy Péter szavait idézte:

Egy bizonyos szint fölött nem süllyedünk bizonyos szint alá. Kulja doktor nagyon aláment. Borzasztó stílusban kommentelgetett és olyan rágalomhadjáratba kezdett a családom ellen, amit nem vagyok hajlandó eltűrni”

Kettejük vitája a lélegeztetőgépek beszerzésén alapszik, amivel kapcsolatban Kulja András 8 milliárd forint ellopásával gyanúsította meg az egészségügyi államtitkárt és családját, akik ezeket a gyanúsításokat elutasították. A rágalmak miatt Kulja Andrással szemben Takács Péter büntetőfeljelentést tett, illetve kártérítési pert is indított.

