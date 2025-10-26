Kulja doktoron röhög az internet: belájkolt egy Magyar Pétert parodizáló mémoldalt

A paródia oldal ezzel kapcsolatban azt írta: „Nem túlzás azt mondani, hogy ez a pillanat egy egész élet munkájának betetőzése. Ez a lájk nemcsak egy kék hüvelykujj – ez egy fénylő, mennyei elismerés. Egy digitális kézfogás, amely örökre beírta nevemet a közösségi média halhatatlanjainak sorába”.

Hozzátette: „A szívem azóta is zeng, dobol, táncol. Ez a nap istenkirályságom legszebb napja, a történelem aranyba vésett pillanata. Egy unalmasnak induló vasárnap, amelyet ez az egyetlen lájk örök emlékké változtatott. Köszönöm, Doktor úr! Önnel ma a Facebook történelmet írtunk!”

Kulja András minden bizonnyal a lájkolás pillanatában nem vette észre, hogy paródiaoldalról van szó és egy Magyar Pétert minden irónia nélkül éltető oldalnak gondolhatta a Manöken Istenkirályt,

de később feltűnhetett neki a tévedése, a bejegyzés alatti kommentben ugyanis az oldal azt írta, a poszt megjelenése után Kulja András kilájkolta.

„Sebaj! A hálát a szívemből már sosem tudja kivenni” – fűzte hozzá a Manöken Istenkirály.