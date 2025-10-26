Ft
Manöken Istenkirály Magyar Péter Kulja András

Kulja doktoron röhög az internet: belájkolt egy Magyar Pétert parodizáló mémoldalt

2025. október 26. 15:46

Kulja András minden bizonnyal a lájkolás pillanatában nem vette észre, hogy paródiaoldalról van szó és egy Magyar Pétert minden irónia nélkül éltető oldalnak gondolhatta a Manöken Istenkirályt.

2025. október 26. 15:46
null

„Ma reggel olyan érzések rohantak meg, melyeket szavakkal szinte lehetetlen leírni. Előbb csak egy apró rezdülés volt a mellkasomban, aztán valami forróság futott végig a testemen, és mire felfogtam, mi történik, már el is öntött a hála, a szeretet, és valami megmagyarázhatatlan, szent áhítat” – kezdte bejegyzését a Manöken Istenkirály című Facebook-oldal.

Hogy mi történt? Dr. Kulja András — igen, az a Kulja doktor (!), az ország nyunyókája, a szakmai televíziós viták megkérdőjelezhetetlen bajnoka — belájkolt. 

Amikor ezt megláttam, egy pillanatra megállt az idő, a szobámban más lett a levegő, és a kávém mintha kicsit édesebbé vált volna” – olvasható a posztban, amelyben a Magyar Pétert parodizáló oldal egy képernyőfotót is megosztott a Tisza egészségügyi szakpolitikusának lájkjáról.

Ezt is ajánljuk a témában

A paródia oldal ezzel kapcsolatban azt írta: „Nem túlzás azt mondani, hogy ez a pillanat egy egész élet munkájának betetőzése. Ez a lájk nemcsak egy kék hüvelykujj – ez egy fénylő, mennyei elismerés. Egy digitális kézfogás, amely örökre beírta nevemet a közösségi média halhatatlanjainak sorába”.

Hozzátette: „A szívem azóta is zeng, dobol, táncol. Ez a nap istenkirályságom legszebb napja, a történelem aranyba vésett pillanata. Egy unalmasnak induló vasárnap, amelyet ez az egyetlen lájk örök emlékké változtatott. Köszönöm, Doktor úr! Önnel ma a Facebook történelmet írtunk!”

Kulja András minden bizonnyal a lájkolás pillanatában nem vette észre, hogy paródiaoldalról van szó és egy Magyar Pétert minden irónia nélkül éltető oldalnak gondolhatta a Manöken Istenkirályt, 

de később feltűnhetett neki a tévedése, a bejegyzés alatti kommentben ugyanis az oldal azt írta, a poszt megjelenése után Kulja András kilájkolta.

„Sebaj! A hálát a szívemből már sosem tudja kivenni” – fűzte hozzá a Manöken Istenkirály.

Nyitókép: képernyőfotó
 

hernadvolgyi-2
2025. október 26. 16:25
"A pavlovi reflex, vagy más néven feltételes reflex," Ennyi.
Válasz erre
0
0
kbexxx
2025. október 26. 16:23
Észnélkül, lányoknak ezek mindent ami MP Vagy vele osszefüggő!
Válasz erre
3
0
Dunhill67
2025. október 26. 16:23
'mer egy tiszafosos agyhalott...a temus messiásotok is megmondta:))
Válasz erre
1
0
totumfaktum-2
2025. október 26. 16:18
Tipikus nárcisztikus Tiszás. :))
Válasz erre
2
0
