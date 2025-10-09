Hont is ízelítőt kapott a „rászabadított csőcselékből” – egyre durvábbak a Tisza-szimpatizánsok fenyegetései

Elszabadult a pokol Magyarországon: a tiszás fenyegetések miatt mondták le Hont Andrásék a turnéjukat
„Volt néhány egészen konkrét életveszélyes fenyegetés is, természetesen a szeretetország jegyében” – fogalmazott a publicista.
Egyre gyakoribbak az újságírókat érő fenyegetések és atrocitások a Tisza Párt környékén. Összegyűjtöttük a legutóbbi eseteket.
Mint arról beszámoltunk, Hont András közösségi oldalán jelentette be, hogy elmarad az ÖT turnéja, mert súlyos fenyegetéseket kapott üzenetben a Tisza Párt szimpatizánsaitól.
„Tegnap jöttem haza külföldről, így érdemben csak ma tudtam foglalkozni a hétvégén történtekkel. Azaz, hogy a Messiás Úr rám/ránk szabadította a csőcseléket” – fogalmazott az újságíró, egy fenyegető üzenetekből álló montázst mellékelve a bejegyzéshez.
„Ez csak ízelítő abból, amit én kaptam (valami miatt a Schiffernek címzettet is). Ezen kívül még volt néhány egészen konkrét életveszélyes fenyegetés is, természetesen a szeretetország jegyében. Néhányan szokva vagyunk mindehhez, de a csapatból nem mindenki. Így ma leültünk megbeszélni a helyzetet,
és arra jutottunk, hogy többek komfortérzete miatt a turnénkat elhalasztjuk.
A jegyeket – amelyek várakozásainknak megfelelően fogytak – értelemszerűen visszatérítjük” – áll a szolgálati közleményben.
Hont azt is bejelentette, hogy nem csak az ÖT turnéját mondják le, hanem a november 13-ra tervezett teltházas Honglédit is. „Őszintén szólva – bár éppen ezt szeretnék egyesek elérni – nekem is némileg elment a kedvem az egésztől” – írta a publicista, hozzátéve, hogy mindazok, akik „lilaködös szépelgésbe fognak”, hogy „ó, jaj, a jelenleginél bármi jobb (mert így nyernek bebocsátást a Társaságba, vagy egyszerűen buták), is ezt a csürhét erősítik, sőt, még morális töltetet is adnak a csatornából kiömlő szennynek”.
Az ÖT résztvevőinek reakciója nem meglepő. Több alkalommal írtunk már róla, hogy egyre gyakoribbak az újságírókat érő atrocitások a Tisza Párt környékén.
Az elmúlt hónapokban több olyan eset is napvilágot látott, amikor a Tisza Párt rendezvényein dolgozó újságírókat fenyegették, vegzálták vagy akadályozták őket a munkájukban. Bár a közéleti indulatok az utóbbi években általánosan erősödtek, a legutóbbi események már túlmutatnak a politikai szócsatákon –
fizikai inzultusokig, illetve nyílt fenyegetésekig fajultak.
Az egyik legnagyobb visszhangot a Kötcsén történt eset váltotta ki, ahol a Tisza Párt piknikjén részt vevő szimpatizánsok akasztással fenyegették meg az M1 riporterét. A helyszínen több résztvevő is agresszívan viselkedett, és akasztással fenyegetve próbálta elkergetni Császár Attilát és stábját.
Az incidens nem maradt következmények nélkül, ugyanis a közmédia feljelentése nyomán,
csoportos garázdaság gyanúja miatt nyomozást rendelt el a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság az akasztással fenyegetőző tiszások ellen.
Lépett a rendőrség.
Nem sokkal ezután újabb botrány kavarta fel a közvéleményt: Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt egyik vezető politikusa fellökte Móna Márkot, lapunk egyik riporterét, miután kérdéseket próbált feltenni neki a párt gazdasági programjáról. „Az elmúlt pár napban komolyan elgondolkodtam azon, hogy otthagyom a közéletet, az újságírást és másik szakmát keresek magamnak. Ki is nyomtattam a felmondásomat. Egy életem van. Ez már nem játék” – írta az eset kapcsán kollégánk.
Móna Márk esetében ráadásul nem ez volt az első eset, hogy fizikai atrocitás érte volna. Korábban egyszer maga Magyar Péter csukta rá a kezére a kocsiajtót, amikor kérdéseket próbált feltenni a politikusnak. A jelenetet videó is rögzítette; a Tisza Párt vezetője jól hallhatóan úgy reagált: „Akkor vegye ki onnan.”
Bocsánatot nem kért, csak távozott. Angolosan.
Hasonló eset történt Varga „Fair Right” Ádámmal is: a Patrióta riportere Puzsér Róberték legutóbbi tüntetésén Ruszin-Szendi Romuluszról kérdezte volna Aranyosi Péter humoristát, a Tisza Párt egyik – szintén ismert – arcát.
A kényes kérdés után Aranyosi sértegetni, majd lökdösni kezdte Vargát,
akinek beszámolója szerint a humorista a fenekét is megfogta. Varga Ádám azt szerette volna megtudni, hogy Aranyosi hogyan értette, amikor arról beszélt, örül, hogy Ruszin-Szendi Romulusz, a korábbi vezérkari főnök is csatlakozott a Tisza Párthoz, mivel így „már van, aki ért a sortüzek levezényléséhez” – válaszként a humorista vicsorogva izomból lökdösni kezdte a jobboldali újságírót.
Ragadós Ruszin-Szendi Romulusz példája a tiszásoknál.
Ugyanakkor nemcsak a kormánypárti médiumok újságírói tapasztaltak nyomást a Tisza Párt környékéről. Magyar Péter több alkalommal fenyegette az Indexet és más ellenzéki lapokat is,
ha azok számára kedvezőtlen tartalmat közöltek róla.
Mint ismert: a tiszás politikus nyilvános posztokban bírálta az ellenzéki orgánumokat is, különösen a Telexet és az Indexet, mondván, hogy „összejátszanak a hatalommal” vagy „nem az igazságot közlik”. Előfordult, hogy követőit arra buzdította, ne támogassák azokat a médiumokat, amelyek – szerinte – nem korrekt módon tudósítanak róla.
„Azon sajtótermékektől különösen visszatetsző, hogy felülnek az orbáni propaganda hazugságvonatára, amelyek pár hónapja még százmillió forintokat kalapoztak össze a civilektől, arra hivatkozással, hogy ez az aljas, korrupt hatalom meg fogja szüntetni a sajtószabadságot. Most pedig ugyanők teret adnak az egyértelmű hazugságoknak, hogy addig se a valóságról kelljen beszélni” – fogalmazott például legutóbb Magyar Péter, feltehetően a Telexnek címezve üzenetét, miután azok írni merészeltek a Tisza Párt adatszivárgási botrányáról.
Amikor a politikusok pisztollyal mászkálnak a rendezvényeken és fellöknek minket a kérdéseink miatt, akkor elgondolkodik az ember, hogy feladja a riporteri munkát. Móna Márk írása.
Nyitókép: Hont András Facebook-oldala