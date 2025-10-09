Hont is ízelítőt kapott a „rászabadított csőcselékből” – egyre durvábbak a Tisza-szimpatizánsok fenyegetései

A jegyeket – amelyek várakozásainknak megfelelően fogytak – értelemszerűen visszatérítjük” – áll a szolgálati közleményben.

Hont azt is bejelentette, hogy nem csak az ÖT turnéját mondják le, hanem a november 13-ra tervezett teltházas Honglédit is. „Őszintén szólva – bár éppen ezt szeretnék egyesek elérni – nekem is némileg elment a kedvem az egésztől” – írta a publicista, hozzátéve, hogy mindazok, akik „lilaködös szépelgésbe fognak”, hogy „ó, jaj, a jelenleginél bármi jobb (mert így nyernek bebocsátást a Társaságba, vagy egyszerűen buták), is ezt a csürhét erősítik, sőt, még morális töltetet is adnak a csatornából kiömlő szennynek”.

Nem először fordul elő, hogy a Tisza háza táján újságírókat fenyegetnek

Az ÖT résztvevőinek reakciója nem meglepő. Több alkalommal írtunk már róla, hogy egyre gyakoribbak az újságírókat érő atrocitások a Tisza Párt környékén.

Az elmúlt hónapokban több olyan eset is napvilágot látott, amikor a Tisza Párt rendezvényein dolgozó újságírókat fenyegették, vegzálták vagy akadályozták őket a munkájukban. Bár a közéleti indulatok az utóbbi években általánosan erősödtek, a legutóbbi események már túlmutatnak a politikai szócsatákon –