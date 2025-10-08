Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
10. 08.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 08.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt liberális Magyarország Hont András Schiffer András Magyar Péter turné ellenzék csőcselék baloldal

Elszabadult a pokol Magyarországon: a tiszás fenyegetések miatt mondták le Hont Andrásék a turnéjukat

2025. október 08. 20:31

„Volt néhány egészen konkrét életveszélyes fenyegetés is, természetesen a szeretetország jegyében” – fogalmazott a publicista.

2025. október 08. 20:31
null

Fontos bejelentést tett Hont András a Facebook-oldalán. A publicista arról számolt be szerdán, hogy elhalasztják a turnéjukat a tiszás fenyegetések miatt.

Hont a fenyegető üzeneteket is bemutatta, majd így reagált: „a Messiás Úr rám/ránk szabadította a csőcseléket. Ez csak ízelítő abból, amit én kaptam (valami miatt a Schiffernek címzettet is). Ezen kívül még volt néhány egészen konkrét életveszélyes fenyegetés is, természetesen a szeretetország jegyében. Néhányan szokva vagyunk mindehhez, de a csapatból nem mindenki.

Így ma leültünk megbeszélni a helyzetet, és arra jutottunk, hogy többek komfortérzete miatt a turnénkat elhalasztjuk.

A jegyeket – amelyek várakozásainknak megfelelően fogytak – értelemszerűen visszatérítjük. És hogy szó se érje a ház elejét, hogy bezzeg Belpesten elérhetőek vagyunk, a november 13-ra tervezett és mindig biztosan teltházas Honglédit is lemondjuk. Őszintén szólva – bár éppen ezt szeretnék egyesek elérni – nekem is némileg elment a kedvem az egésztől, majd leszek valamikor az Öt-ben is, de nem most. 

Annyi még, hogy mindazok, akik lilaködös szépelgésbe fognak, hogy »ó, jaj, a jelenleginél bármi jobb« (mert így nyernek bebocsátást a Társaságba, vagy egyszerűen buták), is

ezt a csürhét erősítik, sőt, még morális töltetet is adnak a csatornából kiömlő szennynek.

És akkor most jöhetnek a kommentek, hogy én meg azt mondtam, hogy s e l y e m m a j o m” – jegyezte meg Hont András.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Hont András Facebook-oldala

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tetx
2025. október 08. 21:38
gyönyörű, emberek?
Válasz erre
0
0
macskieusz
2025. október 08. 21:29
ha lenne rendőrség, állam, kormány.............
Válasz erre
0
0
Pepe24
2025. október 08. 21:27
Valahogy a Francia forradalom jut az eszembe. Ott szintén hergelve vol a csőcselék, hogy döntsék romba a rendszert. Utána jött a terror, minden elpusztítani, ami a régire emlékeztet. Amikor már a pusztítás már elérte a célját, jött egy diktátor és a diktátor miatt milliók pusztaltak Európa szerte. Ennek a folyamatnak szerintem valahol a legelején járunk.
Válasz erre
2
0
regi-nyarakon21
2025. október 08. 21:22
Egyfelől megértem Hontékat, másfelől viszont ez a meghátrálás az agresszió győzelme, és csak muníciót ad a további trollkodáshoz, hergeléshez. Arról nem is beszélve, hogy gyengíti azt a közösséget, akikhez az öt szól. Azt gondolom, hogy aki közéleti/politikai véleményvezérként/újságíróként dolgozik, annak vállalnia kell ennek az esetleges negatív oldalát is, és nem szabadna meghátrálni. Természetesen nem szeretném, ha bármi atrocitás érné őket, de ilyen erővel a 82 éves atya sem merészkedhetett volna elő a templomból a Ferenciek terén Áthidaló és egyben valódi megoldást az hozhatna, ha az eddig mp-t gátlástalanul ajnározó médiumok (444,telex,24,Hvg,Dévényi&társai) munkatársai végre kiállnának a kollégáik mellett úgy, hogy nagy nyilvánosság előtt, sokszor elítélik a tiszás félelemkeltést, terrort, és ezzel kihúzzák a szőnyeget ezek alól a szélsőségesek alól
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!