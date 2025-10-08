Elszabadult a pokol Magyarországon: a tiszás fenyegetések miatt mondták le Hont Andrásék a turnéjukat

Lebuktak a tiszások: borult a bili, köpött Magyar Péter párttársa (VIDEÓ)
Nem tudtak tovább tagadásban élni.
„Volt néhány egészen konkrét életveszélyes fenyegetés is, természetesen a szeretetország jegyében” – fogalmazott a publicista.
Fontos bejelentést tett Hont András a Facebook-oldalán. A publicista arról számolt be szerdán, hogy elhalasztják a turnéjukat a tiszás fenyegetések miatt.
Hont a fenyegető üzeneteket is bemutatta, majd így reagált: „a Messiás Úr rám/ránk szabadította a csőcseléket. Ez csak ízelítő abból, amit én kaptam (valami miatt a Schiffernek címzettet is). Ezen kívül még volt néhány egészen konkrét életveszélyes fenyegetés is, természetesen a szeretetország jegyében. Néhányan szokva vagyunk mindehhez, de a csapatból nem mindenki.
Így ma leültünk megbeszélni a helyzetet, és arra jutottunk, hogy többek komfortérzete miatt a turnénkat elhalasztjuk.
A jegyeket – amelyek várakozásainknak megfelelően fogytak – értelemszerűen visszatérítjük. És hogy szó se érje a ház elejét, hogy bezzeg Belpesten elérhetőek vagyunk, a november 13-ra tervezett és mindig biztosan teltházas Honglédit is lemondjuk. Őszintén szólva – bár éppen ezt szeretnék egyesek elérni – nekem is némileg elment a kedvem az egésztől, majd leszek valamikor az Öt-ben is, de nem most.
Annyi még, hogy mindazok, akik lilaködös szépelgésbe fognak, hogy »ó, jaj, a jelenleginél bármi jobb« (mert így nyernek bebocsátást a Társaságba, vagy egyszerűen buták), is
ezt a csürhét erősítik, sőt, még morális töltetet is adnak a csatornából kiömlő szennynek.
És akkor most jöhetnek a kommentek, hogy én meg azt mondtam, hogy s e l y e m m a j o m” – jegyezte meg Hont András.
Nyitókép: Hont András Facebook-oldala