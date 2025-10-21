A robbanásokról egy biztos: a román kőolaj-finomító orosz tulajdonban van, a magyar nem

Mi zajlik itt? Robbanás történt a százhalombattai olajfinomítóban!
Nem világos, mi történt, egyetlen forgatókönyvet sem lehet kizárni.
Ahogy megírtuk, robbanás volt hétfőn a romániai Petrotel-Lukoil kőolajfinomítóban, ami furcsa egybeesést mutat százhalombattai finomítóban történt robbanással. Ami biztos: a robbanás egy olyan üzemben következett be Romániában, amelynek a tulajdonosa az egyik legnagyobb orosz olajcég. A Világgazdaság szerint
A robbanás 12 óra körül következett be a dél-romániai Ploiestiben található létesítményben. A robbanást nem követte tűz. Hozzáteszik: szerencse a szerencsétlenségben, hogy a robbanás bekövetkeztekor a finomító nem üzemelt, mivel október 17-én időszakos műszaki felülvizsgálat miatt leállították.
Ami viszont a jelenlegi háborús környezetben aggasztó, hogy egy orosz hátterű olajipari infrastruktúráról van szó
– hangsúlyozzák. Mint kiderült, az orosz Lukoil egyik romániai leányvállalata által működtetett létesítmény Románia egyik legnagyobb olajfinomítója, az éves feldolgozási kapacitása 2,5 millió tonna.
Emlékeztetnek: a finomító 1904-ben kezdett el termelni, 1998 óta van a Petrotel-Lukoil SA tulajdonában. A cégnek tavaly mintegy 540 alkalmazottja volt, és 1,89 milliárd lej (mintegy 145 milliárd forint) árbevétel mellett 62,8 millió lej (mintegy 4,8 milliárd forint) adózás előtti eredményt ért el.
A Lukoilnak van egy másik romániai leányvállalata is,
az üzemanyagok kiskereskedelmi forgalmazására szakosodott Lukoil Romania – derül ki.
A lap szerint természetesen történhetett műszaki meghibásodás, ahogy emberi mulasztás is, azonban
az elmúlt hetekben felerősödő, kifejezetten az energetikai infrastruktúrát ért orosz, illetve ukrán katonai műveletek miatt az is felmerülhet, hogy adott esetben valamilyen szervezett akció húzódik meg a háttérben.
Nem a román volt ugyanis az egyetlen finomító, amelyben robbanás állt be: a Rosznyefty ellenőrzése alatt álló novokujbisevszki olajfinomító még vasárnap leállította az elsődleges nyersolaj-feldolgozást, miután dróntámadás érte, és a magyar százhalombattai finomítóban is robbanás történt, ami viszont nincs orosz tulajdonban – ez a későbbiekben rendkívül fontos információ lehet.
Még nem érkezett megerősítés a robbanás okáról.
