üzemanyag kőolaj Ukrajna Oroszország Százhalombatta robbanás kőolajfinomító Románia infrastruktúra

A robbanásokról egy biztos: a román kőolaj-finomító orosz tulajdonban van, a magyar nem

2025. október 21. 08:10

Nem világos, mi történt, egyetlen forgatókönyvet sem lehet kizárni.

2025. október 21. 08:10
null

Ahogy megírtuk, robbanás volt hétfőn a romániai Petrotel-Lukoil kőolajfinomítóban, ami furcsa egybeesést mutat százhalombattai finomítóban történt robbanással. Ami biztos: a robbanás egy olyan üzemben következett be Romániában, amelynek a tulajdonosa az egyik legnagyobb orosz olajcég. A Világgazdaság szerint

 egyelőre nem világos, mi történt,

 egy forgatókönyvet sem lehet kizárni.

A robbanás 12 óra körül következett be a dél-romániai Ploiestiben található létesítményben. A robbanást nem követte tűz. Hozzáteszik: szerencse a szerencsétlenségben, hogy a robbanás bekövetkeztekor a finomító nem üzemelt, mivel október 17-én időszakos műszaki felülvizsgálat miatt leállították. 

Ami viszont a jelenlegi háborús környezetben aggasztó, hogy egy orosz hátterű olajipari infrastruktúráról van szó 

– hangsúlyozzák. Mint kiderült, az orosz Lukoil egyik romániai leányvállalata által működtetett létesítmény Románia egyik legnagyobb olajfinomítója, az éves feldolgozási kapacitása 2,5 millió tonna.

Emlékeztetnek: a finomító 1904-ben kezdett el termelni, 1998 óta van a Petrotel-Lukoil SA tulajdonában. A cégnek tavaly mintegy 540 alkalmazottja volt, és 1,89 milliárd lej (mintegy 145 milliárd forint) árbevétel mellett 62,8 millió lej (mintegy 4,8 milliárd forint) adózás előtti eredményt ért el.

A Lukoilnak van egy másik romániai leányvállalata is,

az üzemanyagok kiskereskedelmi forgalmazására szakosodott Lukoil Romania – derül ki.

A lap szerint természetesen történhetett műszaki meghibásodás, ahogy emberi mulasztás is, azonban

 az elmúlt hetekben felerősödő, kifejezetten az energetikai infrastruktúrát ért orosz, illetve ukrán katonai műveletek miatt az is felmerülhet, hogy adott esetben valamilyen szervezett akció húzódik meg a háttérben.

Nem a román volt ugyanis az egyetlen finomító, amelyben robbanás állt be: a Rosznyefty ellenőrzése alatt álló novokujbisevszki olajfinomító még vasárnap leállította az elsődleges nyersolaj-feldolgozást, miután dróntámadás érte, és a magyar százhalombattai finomítóban is robbanás történt, ami viszont nincs orosz tulajdonban – ez a későbbiekben rendkívül fontos információ lehet.

 Nyitókép illusztráció. Fotó: CHRISTOPH SCHMIDT / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP 

 

bszakonyi
2025. október 21. 09:04
A Tisza aktivistákról mindent el lehet képzelni. Elég, ha egy karbantartó fél kg ajándékcsomaggal besétál a megfelelő helyre. Miután tudjuk, hogy az ukrán titkosszolgálat beépült a Tisza pártba és pénzeli is ez a lehetőség fennállása. Az afd - t kevesebbért akarják betiltani
uszoda
•••
2025. október 21. 08:58 Szerkesztve
Ismétlésért elnézést, de nem mismásolni kell, hanem lépni...bár az öt magánzsebbe átszervezett Mol most nagy gond Akár így, akár úgy van (pl baleset volt), az eset kapcsán lenne mit tenni. Jobb félni, mint utána megijedni és siránkozni... uszoda 2025. október 21. 06:08 • Szerkesztve Ha ukránoknak nincs, másoknak se legyen--nálunk megengedhetetlen. Kirúgni minden ukrán-szlávot onnan, megerősített országos energetikai szektor- és objektum-védelmet elrendelve.. Csak a háború előtt már 5 évvel ottdolgozók maradhassanak, ha nem tartanak kapcsolatot külhoni polgártársaikkal. Azután jöhet a hajtóvadászat a tettesek ellen, mert az esetleges szolidáris netán korábban elbocsájtott helyi elmebajosokra is gondolni kell a diverzánsok lehetősége mellett. Akár helyzet van, akár nincs a biztonsági protokollt újra kell gondolni... Ukrán betelepülést stratégiai helységekbe letiltani sem lenne túl szerencsétlen önvédelem. Ha nem megy. hívjatok segítek. (ez össznemzeti és nem politikai kérdés)
pollip
2025. október 21. 08:52
Viszont a magyar orosz kőolajat használ.
nemturista
2025. október 21. 08:47
Nem tudhatjuk,hogy ez az eset beletartozik-e,de akik a folyamatos háborúzásokban érdekeltek, és abból nagy hasznot szakítanak,azok Európát újra egy nagy háborúba akarják taszítani és ezzel végleg tönkretenni. Remélem lesz annyi az európai emberekben,hogy tanulnak az eddigi hibákból és felismerik az ördögöt a színfalak mögött...
