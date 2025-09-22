Pokolian káros „hagyománnyal” szakított az Orbán-kormány – ezen a téren már semmi sem lesz a régi Magyarországon

Európában évszázadok óta létezik egy különös, egyirányú kommunikáció. A nyugati, vagy mondjuk így, a centrumhoz tartozó országok, amelyeket oszmán vagy szovjet megszállás nem sújtott, ellenben Amerika kifosztásából tekintélyes vagyont gyűjtöttek,

előszeretettel oktatják ki az úgynevezett periféria, vagyis a kevésbé szerencsés történelmi múltú országok kormányát és népét.

Legyen szó politikai rendszerről, kisebbségek iránti toleranciáról, gazdasági, technológiai fejlettségről, ezek mindig jobban tudják, mit hogyan kell vagy kellett volna csinálni. Mi, a kioktatottak, magunkban ezen hőbörgünk kissé, de az eladósodottság, katonai szempontok vagy egyszerűen a fontosabb posztokba beépült árulók miatt kormányzati szinten kénytelenek voltunk lenyelni.

Hiába ismertünk esetleg más megoldásokat, hiába rendelkeztünk bizonyos kérdésekről sokkal mélyebb tapasztalatokkal, a saját út helyett elfogadtuk a ránk erőszakoltat.