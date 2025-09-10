Menczer Tamás a Lengyelországot ért dróntámadásról: „Orbán Viktornak és a kormánynak igaza volt, és most is igaza van” (VIDEÓ)

A Bokros-csomagot szeretné vissza Tisza-adó formájában a Tisza Párt új alelnöke, Forsthoffer Ágnes, és olyan szakértők, önjelölt politikusok gyülekeznek az ellenzéki párt körül, akik megszorításpártiak – mondta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerdán a Harcosok órája című online műsorban, hozzátéve, az Orbán-kormány ezzel szemben arra törekszik, hogy csökkentse az emberek terheit.

Menczer Tamás erről azzal összefüggésben beszélt, hogy Forsthoffer Ágnes egy korábbi, a politikai színre lépését megelőző internetes bejegyzésében azt írta, a Bokros-csomag nem elvett az emberektől, hanem megmentette Magyarországot, az ország fizetőképességét. „Amikor ezt megtudjuk, akkor a helyzet az, hogy Forsthoffer Ágnesről mindent tudunk”, „ő a Bokros-csomagot élteti, azt szereti, és azt gondolja helyesnek” – jegyezte meg a kommunikációs igazgató.