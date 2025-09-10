Itt van Magyar Péter valódi ajánlata a sajtónak: Út a Dunába!

„Belököm őket a Dunába!” – hallhattuk Magyar Péter véleményét a sajtóról még 2024. november 18-án. A Tisza pártelnöke amióta politikus lett, bár azt ígérte, hogy neki esze ágában sincsen erre a pályára lépni, az ominózus kijelentését szisztematikusan hajtja végre. Bár rengeteg Magyar Péter-i mondásról kiderült, hogy egyetlen szó sem igaz belőle, sőt arra is volt példa hogy egy adott kérdésben 5 másodpercen belül homlokegyenest ellenkezőt állított, de a sajtóval kapcsolatban tett ígéreteket, kijelentéseket bizony konzekvensen megvalósítja.

Magyar Péter folyamatosan támadja a neki nem tetsző riportereket

Szép dolog, ha egy politikus esetében a kijelentések és a cselekedetek összhangban vannak, de itt azért van egy kis bibi. Ugyebár 1990-ben azért választottak az emberek szabadon országgyűlési képviselőket, és a voksukkal azért zárták le a rendszerváltás folyamatát, hogy mind a pártokat, mind a sajtótermékeket tekintve a jövőben is legyen választási lehetőségük. Persze akiknek volt rálátása a nyugati demokratikus országokra, azok tudták, hogy ez az egész folyamat nem fog egyik percről a másikra kialakulni. Rögtön az első parlamenti ciklusban kitört a médiaháború a kormányzó jobboldali pártok és a korábbi pozícióikat a végsőkig védelmező állampárti-liberális médiaelit között. A küzdelem a következő ciklusokon is áthúzódott, sőt az akkori frontvonalak a mai napig léteznek a hazai sajtóban.