Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Magyar Péter Császár Attila Gyurcsány Ferenc Kötcse

Ezt még Gyurcsány Ferenc sem engedte meg magának – megszólalt a Mandinernek az M1 akasztással megfenyegetett riportere

2025. szeptember 09. 13:32

Császár Attila több évtizede kezdte a pályfutását, de elmondása szerint olyan fenyegetésekkel még soha nem kellett szembenéznie, mint amilyenek Magyar Péter porondra lépése óta érik.

2025. szeptember 09. 13:32
null
Vizvári Soma

„1986-ban kezdtem el az újságírói pályafutásomat, tehát van összehasonlítási alapom a diktatúra és a demokrácia között, ami a médiaviszonyokat illeti. Tudjuk jól, hogy az első szabadon megválasztott Antall-kormány idején is hatalmas csatározások zajlottak ezen a téren a hatalom megszerzése érdekében, de azt kell mondanom, hogy ilyen nemtelen és durva, az újságírókat semmibe vevő, akár kolleganőket is méltatlanul bántalmazó, szidalmazó és a női mivoltukban megalázó politikai támadásokat még nem tapasztaltam” – nyilatkozta a Mandinernek Császár Attila, az M1 riportere, akit a hétvégén Kötcsén a Tisza Párt aktivistái akasztással fenyegettek meg.

Ezt is ajánljuk a témában

A riporter hozzátette, tavaly február óta, Magyar Péter porondra lépése óta a politikai tüntetéseken eddig példátlan jelenségeknek lehetünk szemtanúi a Tisza Párt gyűlésein.

„Sem az »átkosban«, a kádári időkben, sem az azt követő balliberális kormányok idején – beleértve Gyurcsány Ferenc 2006-os cselekedeteit is – ezt soha senki nem engedte meg magának újságírókkal szemben” – jelentette ki.

Gyurcsány Ferenc még ha nem is szerette a sajtót, ezt még ő sem engedte meg magának soha újságírókal szemben” 

– fogalmazott.

Hozzátette: 

DK-s rendezvényeken is találkozott gyalázkodásokkal, de ilyen szintű fenyegetéseket és indulatokat még ott sem tapasztalt.

Császár Attila megjegyezte, sok tiszás eseményről tudósított már és úgy tapasztalja, hogy az agresszívan fellépő tiszásokat félrevezetik.

A riporter példaként említette, hogy Magyar Péter hétfői, vecsési fórumán azt állította, hogy a kötcsei rendezvényükön nem volt kordon, amelyen nem engedték át a közmédia munkatársait.

Az M1 riportere kijelentette, hogy ez egyértelmű hazugság, erről ugyanis felvételek vannak, ezzel szembesítette is Magyar Pétert Vecsésen.

Császár Attila szerint Magyar Péter azért áll elő ilyen állításokkal, mert előre próbál menekülni, hiszen pontosan tudja, hogy az adószabályok megváltoztatásáról szóló terveik elhallgatása közfelháborodást okozott az országban.

Azt is hozzátette, a hétfői rendezvényen odalépett hozzá egy helyi férfi, aki azt állította, a Magyar Péter gyűlésén részt vevő emberek nyolcvan százaléka nem is vecsési.

Az M1 riportere szerint az, hogy a sajtó munkatársait akasztással fenyegetik, nem maradhat jogi következmények nélkül. 

Ez nem rólam szól. Ugyanezt mondanám, ha egy balliberális újságírót érne ilyen fenyegetés” 

– jelentette ki.

„Igenis fel kell lépni jogi eszközökkel az ilyen provokátorokkal szemben. Most a Tisza Párt provokátorairól van szó, de ugyanez igaz lenne bármilyen más párthoz köthető provokátorokkal kapcsolatban” – fogalmazott.

Császár Attila szerint ugyanis aki újságírókat fenyeget, a média munkatársaiban akar félelmet kelteni, az a sajtószabadságot is fenyegeti egyben.

Ennek ellenére nem volt tapasztalható kiállás a balliberális oldalról a közmédia megfenyegetett riportere mellett. 

Azért élőben ilyenkor látszik a Tiszát támogató újságírók részéről némi együttérzés, nyilván van véleményük a kialakult helyzetről, még akkor is, ha azt megtartják maguknak, mert most ez a feladatuk” 

– jegyezte meg ezzel kapcsolatban Császár Attila.

Nyitókép: Mandiner/Mátrai Dávid

cutcopy
2025. szeptember 09. 14:40
Valóban, vajszívű Gyurcsány csak elvitetéssel és földönfutóvá tétellel fenyegetett, amúgy az MSZP háza tájáról is jött egy akasztás ötlet egy kongresszuson amikor még Mesterházy Attila készült kormányzásra és ahol beszédet tartott, és emlékezetes amint meghallotta a bekiabálást támogatólag reagált rá, ugye ők azok akik a köteles - kampányt építették..
puszt
2025. szeptember 09. 14:31
Ez a fasz, aki forradalmat, államcsínvt delirált? Anno az égő kocsik közt, az MTV-nél milyen bátran lázított. Szegény... fideszes védőburokban is csupa rettegés az élete...
hakapeszim
•••
2025. szeptember 09. 14:26 Szerkesztve
Nem az a fő probléma, hogy Pszichopeti hülye, ő jogász, őt tolják, őt védik, ő legfeljebb mossa kezeit. De felelősséggel tartozik a hívei miatt is. De a nekivadult hadinyanyái és mások mit fognak csinálni, ha nyer/nem nyer a gátlástalan szerencselovag áprilisban? Az egyszerű gondolkodású ember nem tud disztingválni, ha a vezérnek lehet, akkor neki is! Sőt! Napi gyakorlat, hogy mezei Fidesz szimpatizánsokat fenyegetnek, "ugyan, mit fogsz csinálni áprilisban?". Miért? Mit kellene? Milyen demokrácia lesz az, ahol egy egyszerű szavazó, de akár egy riporter, bárki más bármilyen atrocitásra számíthat? Vissza fog vajon méltósággal lépni ez a gazember, ha veszít? Vagy ha nyer? Lehűti, avagy tovább tüzeli fékevesztett csürhéjét?
gyozobakancsa
•••
2025. szeptember 09. 14:26 Szerkesztve
Én nem szavazok a tiszára 2026 ban .Olvastam egy megbízható hiteles dukumentumban,hogy ha a tiszára szavazok akkor több lesz az adóm mint amennyit keresek.Meg a tisza elveszi az emberektől a vizet ,meg a gazdáktól is, és kiszárad a paradicsom. Én ezt nem szeretném, mert kedvencem a paradicsom, abból is a lucky tiger, ha keresnéd írd hozzá tomato.Na szóval nem lenne mit enni mert kiszáradnának a fák ,és mindenfelé csak pusztaság lenne, meg sivatag és nagy pór.Ráadásul a nőinket is elakarják venni, hogy gyerekeket szüljenek neki, mert kevés gyerek születik az országban,és utána átműtenék őket.A fiukat lánnyá a lányokat fiúvá.És mindenkiből buzit csinálnának mint a szájer.Na én ebből nem kérek csak a fidesz anyám mosogass, de jó, hogy vagy nekünk viktor ,drága arany szívem.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!