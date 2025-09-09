Ezt még Gyurcsány Ferenc sem engedte meg magának – megszólalt a Mandinernek az M1 akasztással megfenyegetett riportere

Akasztással fenyegették a közmédia munkatársait a Tisza Párt szimpatizánsai (VIDEÓ)
Kötcsén sem sikerült „szeretetországot” teremtenie Magyar Péteréknek.
Császár Attila több évtizede kezdte a pályfutását, de elmondása szerint olyan fenyegetésekkel még soha nem kellett szembenéznie, mint amilyenek Magyar Péter porondra lépése óta érik.
„1986-ban kezdtem el az újságírói pályafutásomat, tehát van összehasonlítási alapom a diktatúra és a demokrácia között, ami a médiaviszonyokat illeti. Tudjuk jól, hogy az első szabadon megválasztott Antall-kormány idején is hatalmas csatározások zajlottak ezen a téren a hatalom megszerzése érdekében, de azt kell mondanom, hogy ilyen nemtelen és durva, az újságírókat semmibe vevő, akár kolleganőket is méltatlanul bántalmazó, szidalmazó és a női mivoltukban megalázó politikai támadásokat még nem tapasztaltam” – nyilatkozta a Mandinernek Császár Attila, az M1 riportere, akit a hétvégén Kötcsén a Tisza Párt aktivistái akasztással fenyegettek meg.
A riporter hozzátette, tavaly február óta, Magyar Péter porondra lépése óta a politikai tüntetéseken eddig példátlan jelenségeknek lehetünk szemtanúi a Tisza Párt gyűlésein.
„Sem az »átkosban«, a kádári időkben, sem az azt követő balliberális kormányok idején – beleértve Gyurcsány Ferenc 2006-os cselekedeteit is – ezt soha senki nem engedte meg magának újságírókkal szemben” – jelentette ki.
Gyurcsány Ferenc még ha nem is szerette a sajtót, ezt még ő sem engedte meg magának soha újságírókal szemben”
– fogalmazott.
Hozzátette:
DK-s rendezvényeken is találkozott gyalázkodásokkal, de ilyen szintű fenyegetéseket és indulatokat még ott sem tapasztalt.
Császár Attila megjegyezte, sok tiszás eseményről tudósított már és úgy tapasztalja, hogy az agresszívan fellépő tiszásokat félrevezetik.
A riporter példaként említette, hogy Magyar Péter hétfői, vecsési fórumán azt állította, hogy a kötcsei rendezvényükön nem volt kordon, amelyen nem engedték át a közmédia munkatársait.
Az M1 riportere kijelentette, hogy ez egyértelmű hazugság, erről ugyanis felvételek vannak, ezzel szembesítette is Magyar Pétert Vecsésen.
Császár Attila szerint Magyar Péter azért áll elő ilyen állításokkal, mert előre próbál menekülni, hiszen pontosan tudja, hogy az adószabályok megváltoztatásáról szóló terveik elhallgatása közfelháborodást okozott az országban.
Azt is hozzátette, a hétfői rendezvényen odalépett hozzá egy helyi férfi, aki azt állította, a Magyar Péter gyűlésén részt vevő emberek nyolcvan százaléka nem is vecsési.
Az M1 riportere szerint az, hogy a sajtó munkatársait akasztással fenyegetik, nem maradhat jogi következmények nélkül.
Ez nem rólam szól. Ugyanezt mondanám, ha egy balliberális újságírót érne ilyen fenyegetés”
– jelentette ki.
„Igenis fel kell lépni jogi eszközökkel az ilyen provokátorokkal szemben. Most a Tisza Párt provokátorairól van szó, de ugyanez igaz lenne bármilyen más párthoz köthető provokátorokkal kapcsolatban” – fogalmazott.
Császár Attila szerint ugyanis aki újságírókat fenyeget, a média munkatársaiban akar félelmet kelteni, az a sajtószabadságot is fenyegeti egyben.
Ennek ellenére nem volt tapasztalható kiállás a balliberális oldalról a közmédia megfenyegetett riportere mellett.
Azért élőben ilyenkor látszik a Tiszát támogató újságírók részéről némi együttérzés, nyilván van véleményük a kialakult helyzetről, még akkor is, ha azt megtartják maguknak, mert most ez a feladatuk”
– jegyezte meg ezzel kapcsolatban Császár Attila.
