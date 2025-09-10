Ft
Ft
28°C
16°C
Ft
Ft
28°C
16°C
09. 10.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 10.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Forsthoffer Ágnes szálloda Balatonfüred Magyar Péter Kötcse

Rögtön leleplezték a Tisza Párt új alelnökét, akinek a szállodájával kapcsolatban is átverést emlegetnek

2025. szeptember 10. 08:58

Forsthoffer Ágnes balatoni szállásvendégeinél betelt a pohár.

2025. szeptember 10. 08:58
null

A Tények arról ír, hogy Kötcsén mutatta be Magyar Péter Forsthoffer Ágnest, aki a Tisza Párt új alelnökeként lépett színre. Hozzáteszik: Forsthoffer neve eddig leginkább a balatonfüredi Hotel Margaréta botrányai kapcsán került elő, ugyanis „a négycsillagosként hirdetett szálloda valójában messze elmarad ettől a szinttől.” 

Mint kiderült, a vendégek sorra számolnak be koszos, elhanyagolt szobákról, pókhálókról, lestrapált bútorokról, működésképtelen klímáról és fűtés nélküli téli éjszakákról. 

A hotel kínálata átverésnek tűnik: a svédasztal hiányzik, helyette feláras szolgáltatásokkal átverik és lehúzzák a vendégeket, 

akiknek még a fürdőköpenyért és a felszolgált csapvízért is fizetniük kell – írják.

Ezt is ajánljuk a témában

A legfelháborítóbb esetek között említik a wellness-részleg botrányát, ahol a csúszós padló miatt egy kisgyermek balesetet szenvedett. Bár figyelmeztető táblákat kihelyeztek, sokan úgy vélik: a hotel üzemeltetője szándékosan spórol a biztonságon – tudjuk meg.

Íme, egypár értékelés:

 
 
 

Emlékeztetnek, hogy Forsthoffer Ágnes politikai pályája sem indult fényesen: 

2024-ben Balatonfüreden függetlenként indult az önkormányzati választáson, de „csúfos vereséget” szenvedett. 

Kötcsén tehát 

hazugsággal indította bemutatkozását, hiszen azt állította, most először áll politikai színpadon, 

és ezek az első mondatai. Holott köztudott, hogy már egy évvel korábban próbálkozott a politikában – sikertelenül – írják.

Ehhez képest most, egy évvel később a Tisza Párt harmadik alelnökeként tevékenykedik.

Nyitókép: Facebook

Összesen 71 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ricsi1975
2025. szeptember 10. 11:44
Mit csodálkozunk, hogy rögtön hazugsággal indít. Ezek ilyenek. Összefújja a szemetet a szél. A hazugokat, magyargyűlőlőket, bűnözőket. A még megmaradt agyhalott tiszás meg elhisz nekik mindent, bármit hazudnak. De hát a főnökük az irányadó. 2026 fidesz 2/3.
Válasz erre
1
0
nakati
2025. szeptember 10. 11:27
Petike letehetné már a magyar zászlót, az ő kezében csak hazug színpadi kellék, hogy vizuálisan is megvezesse a szektája tagjait!
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 10. 11:17
>>fedorn5m007h 0p3ra70r 2025. szeptember 10. 10:58 Pedig de. Csak a suttyó kretén hazaárulók gondolják másképp.<< Na bassz! Különbségek pl.: 4 csillagosnál az egyágyas minimum 16nm míg a kétyágyasok >25nm, 3 csillagosban 12 az egy-, míg 18 a kétágyas. Minden fürdőben van kád, míg a 3 csillagosban csak a szobák 75%-ában előírás. Vannak a kategóriákon belül standard és közepes, valamint a kategóriát meghaladó superior minősítésűek. 20 éve a Gellért úgy nézett ki, mint a 70-es években, hivatalosan non-rated volt, mégis hirdethette magát 4 csillagosnak minden következmény nélkül, mert több kritériumnak is megfelelt. Azt meg mellékesen mondom, hogy azért mert valaki egy témában nálad jártasabb, még nem hazaáruló. Bár felőlem aztán azt gondolsz, amit csak akarsz. 😂😂😂😂
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 10. 11:00
>>nogradi 2025. szeptember 10. 10:11 nogradi 2025. szeptember 10. 09:20 • Szerkesztve Takács Közpénz Péter letiltotta.🐽 Ja, a középső fiát nevezte el Közpénznek. 🤣🤣<< Multinickes internetes segédmunkásoknál előfordul, hogy a közlő fióból megy a válasz is az imitált beszélgetésbe. 😂😂😂😂
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!