Rögtön leleplezték a Tisza Párt új alelnökét, akinek a szállodájával kapcsolatban is átverést emlegetnek

A Tények arról ír, hogy Kötcsén mutatta be Magyar Péter Forsthoffer Ágnest, aki a Tisza Párt új alelnökeként lépett színre. Hozzáteszik: Forsthoffer neve eddig leginkább a balatonfüredi Hotel Margaréta botrányai kapcsán került elő, ugyanis „a négycsillagosként hirdetett szálloda valójában messze elmarad ettől a szinttől.”

Mint kiderült, a vendégek sorra számolnak be koszos, elhanyagolt szobákról, pókhálókról, lestrapált bútorokról, működésképtelen klímáról és fűtés nélküli téli éjszakákról.

A hotel kínálata átverésnek tűnik: a svédasztal hiányzik, helyette feláras szolgáltatásokkal átverik és lehúzzák a vendégeket,

akiknek még a fürdőköpenyért és a felszolgált csapvízért is fizetniük kell – írják.