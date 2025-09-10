Rögtön leleplezték a Tisza Párt új alelnökét, akinek a szállodájával kapcsolatban is átverést emlegetnek

Bukott emberek a színpadon: Magyar Péter bemutatta a Tisza új arcait
Ismét nem hallottunk semmit a konkrét kormányzati tervekről.
Forsthoffer Ágnes balatoni szállásvendégeinél betelt a pohár.
A Tények arról ír, hogy Kötcsén mutatta be Magyar Péter Forsthoffer Ágnest, aki a Tisza Párt új alelnökeként lépett színre. Hozzáteszik: Forsthoffer neve eddig leginkább a balatonfüredi Hotel Margaréta botrányai kapcsán került elő, ugyanis „a négycsillagosként hirdetett szálloda valójában messze elmarad ettől a szinttől.”
Mint kiderült, a vendégek sorra számolnak be koszos, elhanyagolt szobákról, pókhálókról, lestrapált bútorokról, működésképtelen klímáról és fűtés nélküli téli éjszakákról.
A hotel kínálata átverésnek tűnik: a svédasztal hiányzik, helyette feláras szolgáltatásokkal átverik és lehúzzák a vendégeket,
akiknek még a fürdőköpenyért és a felszolgált csapvízért is fizetniük kell – írják.
A legfelháborítóbb esetek között említik a wellness-részleg botrányát, ahol a csúszós padló miatt egy kisgyermek balesetet szenvedett. Bár figyelmeztető táblákat kihelyeztek, sokan úgy vélik: a hotel üzemeltetője szándékosan spórol a biztonságon – tudjuk meg.
Íme, egypár értékelés:
Emlékeztetnek, hogy Forsthoffer Ágnes politikai pályája sem indult fényesen:
2024-ben Balatonfüreden függetlenként indult az önkormányzati választáson, de „csúfos vereséget” szenvedett.
Kötcsén tehát
hazugsággal indította bemutatkozását, hiszen azt állította, most először áll politikai színpadon,
és ezek az első mondatai. Holott köztudott, hogy már egy évvel korábban próbálkozott a politikában – sikertelenül – írják.
Ehhez képest most, egy évvel később a Tisza Párt harmadik alelnökeként tevékenykedik.
