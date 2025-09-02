Ft
09. 02.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
probléma Tisza Párt gazdaságpolitikus Tisza-adó MSZP kritika Magyar Péter telex Lakner Zoltán

A Telex megpróbálta bevédeni Magyar Pétert és a Tiszát, de megsemmisítő kritika lett a vége

2025. szeptember 02. 14:52

A vállaltan baloldali politikai elemző rávilágított: a Tiszának nincs hiteles gazdaságpolitikusa.

2025. szeptember 02. 14:52
null

Napok óta a Tisza-adó ügye forog a köztudatban: mint ismert, egy, az Index birtokába került belső feljegyzés arról tanúskodik, hogy a Tisza Párt radikális adópolitikai fordulatra készülhet. A párt gazdasági kabinetje háromkulcsos progresszív szja bevezetését javasolja, amelynek értelmében már

az átlagbér is a 22 százalékos kulcs alá esne, míg a havi 1 millió 250 ezer forint felett keresőknek 33 százalékos adót kellene fizetniük.

Ez különösen szembetűnő annak fényében, hogy Magyar Péter korábban még a személyi jövedelemadó csökkentését ígérte. Ez azt jelentené, hogy már havi 416 ezer forint felett emelkedne az adóteher, vagyis nemcsak az átlag-, de a mediánjövedelműek is érintettek lennének. A legfelső kategória pedig például az orvosok többségét is sújtaná.

Nem meglepő mód Magyar Péter napokkal az etyeki fórumon elhangzottakról azt állította, hogy azok hamisított felvételek, és csak azt akarják elhitetni az emberekkel, hogy a Tisza Párt „esetleg rosszat akar”.

A Telex kedden kísérletet tett arra, hogy a kormánypártisággal nem vádolható Lakner Zoltán politikai elemzővel bevédje mind Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét mind Tarr Zoltán alelnököt. 

Az elemző többek között úgy fogalmazott, hogy a politika egyik alapszabálya, hogy 

ha egy politikus veszélyesnek tart egy témát, akkor az a legegyszerűbb, hogy nem beszél róla. 

Mégis, a magyar politikában is találni olyan eseteket, amikor az adott politikus valamiért – esetleg a közeg, a közönség miatt – figyelmen kívül hagyja ezt az alapvetést, mint ebben az esetben Tarr Zoltán – idézte fel.

Lakner arra is felhívta a figyelmet, hogy a Tarr-ügy arra is rávilágít, hogy az ellenzéki párt egyik visszatérő problémájára az is, hogy Magyar Péter mellett nem nagyon vannak fajsúlyos, karakteres arcai a pártnak, főleg a nyilvánosságban szereplő szakpolitikusokból van hiány. 

A politikai elemző azzal folytatta, hogy sokat javítana Magyar Péterék helyzetén, ha a Tiszának lenne hiteles és ismert gazdaságpolitikusa, főleg, hogy a gazdaság helyzete a 2026-os választási kampány egyik legfontosabb témája lesz. Azaz

maga Lakner Zoltán is elismerte, hogy a Tiszának nincs hiteles gazdaságpolitikusa.

Így a Telex cikke mondhatni célt tévesztett, hiszen 

mosdatás helyett éles kritikába csapott át.

Lakner Zoltán kijelentése kapcsán érdemes egy kicsit górcső alá venni az eddig megismert tanácsadók körét, akik közül többen is reflektorfénybe kerültek meghökkentő kijelentéseikkel. Egyikük Petschnig Mária Zita közgazdász, aki már aki már jó ideje erősíti a baloldali holdudvart, és a sajtóban szokás megszorításpárti közgazdászként is emlegetni.

Kéri László újságíró felesége többek között elhibázott lépésnek tartotta az egykulcsos adó bevezetését, és 2010 után is folyamatosan a megszorítások bevezetése mellett érvelt.

De érdemes megemlíteni Raskó György agrárközgazdászt is, aki tavaly ősszel azzal irányította magára a figyelmet, hogy egy azóta eltűnt posztban a Fidesz szavazóinak kihalását vetítette előre. Emellett  kritizálta a gazdáknak járó földalapú agrártámogatásokat, dicsérte a más országokban üzemelő kanabiszboltokat, de tett háborúpárti kijelentéseket is. 

Nyitókép: Isza Ferenc/AFP

Medici
2025. szeptember 02. 16:24
Szóval a fahangú prédikátor fajsúlyos. Következésképpen gammasugárzás árad belőle. Az viszont égési sérülést, daganatot és mutációt okoz. Ami azt illeti a brancsából már láttunk leégést és mutánst is.
Robert-N
2025. szeptember 02. 16:15
dundi-fan3 2025. szeptember 02. 15:32 "[...] sokat javítana Magyar Péterék helyzetén, ha a Tiszának lenne hiteles és ismert gazdaságpolitikusa [...]" Mondjuk az a fidesz helyzetén is sokat javítana, mert egyelőre csak Nagy Marcit tudják felmutatni, akiről lassan kiderül, hogy annyira van barátságban a számokkal, mint a jegybanki alapítványokról elhíresült sámán, Matolcsy Gyurka --- Aha te balfasz. Akkor miért vergődik Prüsszel 15 éve Orbán eltakarításán?
kailniris
2025. szeptember 02. 16:00
Hiteles semmilye sincs neki.
gullwing
2025. szeptember 02. 15:58
A ratyi lakner adjon neked tanácsot...🤣🤣🤣🤣🤣 Mert annyi de annyi jó tanácsa volt eddig is....
