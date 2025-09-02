A Telex megpróbálta bevédeni Magyar Pétert és a Tiszát, de megsemmisítő kritika lett a vége

Lakner arra is felhívta a figyelmet, hogy a Tarr-ügy arra is rávilágít, hogy az ellenzéki párt egyik visszatérő problémájára az is, hogy Magyar Péter mellett nem nagyon vannak fajsúlyos, karakteres arcai a pártnak, főleg a nyilvánosságban szereplő szakpolitikusokból van hiány.
A politikai elemző azzal folytatta, hogy sokat javítana Magyar Péterék helyzetén, ha a Tiszának lenne hiteles és ismert gazdaságpolitikusa, főleg, hogy a gazdaság helyzete a 2026-os választási kampány egyik legfontosabb témája lesz. Azaz
maga Lakner Zoltán is elismerte, hogy a Tiszának nincs hiteles gazdaságpolitikusa.
Így a Telex cikke mondhatni célt tévesztett, hiszen
mosdatás helyett éles kritikába csapott át.
Lakner Zoltán kijelentése kapcsán érdemes egy kicsit górcső alá venni az eddig megismert tanácsadók körét, akik közül többen is reflektorfénybe kerültek meghökkentő kijelentéseikkel. Egyikük Petschnig Mária Zita közgazdász, aki már aki már jó ideje erősíti a baloldali holdudvart, és a sajtóban szokás megszorításpárti közgazdászként is emlegetni.
Kéri László újságíró felesége többek között elhibázott lépésnek tartotta az egykulcsos adó bevezetését, és 2010 után is folyamatosan a megszorítások bevezetése mellett érvelt.
De érdemes megemlíteni Raskó György agrárközgazdászt is, aki tavaly ősszel azzal irányította magára a figyelmet, hogy egy azóta eltűnt posztban a Fidesz szavazóinak kihalását vetítette előre. Emellett kritizálta a gazdáknak járó földalapú agrártámogatásokat, dicsérte a más országokban üzemelő kanabiszboltokat, de tett háborúpárti kijelentéseket is.
