A Telex megpróbálta bevédeni Magyar Pétert és a Tiszát, de megsemmisítő kritika lett a vége

Napok óta a Tisza-adó ügye forog a köztudatban: mint ismert, egy, az Index birtokába került belső feljegyzés arról tanúskodik, hogy a Tisza Párt radikális adópolitikai fordulatra készülhet. A párt gazdasági kabinetje háromkulcsos progresszív szja bevezetését javasolja, amelynek értelmében már

az átlagbér is a 22 százalékos kulcs alá esne, míg a havi 1 millió 250 ezer forint felett keresőknek 33 százalékos adót kellene fizetniük.

Ez különösen szembetűnő annak fényében, hogy Magyar Péter korábban még a személyi jövedelemadó csökkentését ígérte. Ez azt jelentené, hogy már havi 416 ezer forint felett emelkedne az adóteher, vagyis nemcsak az átlag-, de a mediánjövedelműek is érintettek lennének. A legfelső kategória pedig például az orvosok többségét is sújtaná.

Nem meglepő mód Magyar Péter napokkal az etyeki fórumon elhangzottakról azt állította, hogy azok hamisított felvételek, és csak azt akarják elhitetni az emberekkel, hogy a Tisza Párt „esetleg rosszat akar”.