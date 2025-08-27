Kiderült, mennyivel keresnének kevesebbet az egészségügyben dolgozók Magyar Péter „adóreformja” után (VIDEÓ)

Ha Magyar Péter meglátja ezt a felmérést, akkor tutira nagyon ideges lesz!
A Fidesz nyerte a nyarat, Magyar Péter országjárása nem növelte a táborát.
Takács Péter a Harcosok Órájában arra is rámutatott, hogy Magyar Péter elérte az üvegplafont, és most már csökken a támogatottsága.
Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár szerdán reggel ismét a Harcosok Órájában vendégeskedett. A beszélgetés során foglalkoztak többek között a kórházakkal kapcsolatos álhírekkel, illetve a „már-már vicces” ellenzéki ígéretekkel, melyek az egészségügyet érintik, és nem utolsó sorban előkerült a Tisza Párt adópolitikai tervezete is, amely drasztikus hatással lenne a lakosságra.
A műsor elején Takács reagált arra a friss felmérésre, amely szerint a Fidesz nyerte a nyarat, és hiába vette ismét nyakába Magyar Péter stábjával az országot, nem tudta növelni a táborát. A kutatás többek között arra is rámutatott, hogy
a nagyobbik kormánypárt erősödésében a digitális polgári körök meghirdetése és az Otthon Start Program meghirdetése is hathatósan közrejátszott.
Öt százalékról nyolc százalékra nőtt a Fidesz előnye a Tiszához képest – húzta alá a műsorvezető.
A Belügyminisztérium államtitkára itt felhívta arra a figyelmet, hogy abból is látszik, hogy maga a Tisza-vezér sem hisz azoknak a „kamu közvélemény-kutatásoknak”, amivel a választók hangulatát akarják befolyásolni, hogy megváltozott a kommunikációja.
Egyre inkább a keménymaghoz beszél: letett arról, hogy a »csalódott fideszeseket targetelje«”.
„Tök mindegy mi van kiírva, egy vaskos hazugságot odakommentel, amiben hergel. (...) Látszik, hogy morzsolódott le. Elérte az üvegplafont, és neki már csökken a támogatottsága. Tehát azok az emberek, akikben bekapcsol az, hogy nem biztos, hogy egy ilyen hozzá nem értő ürgére kell bízni az országot, aki például a reptér dolgozóinak a döntéseit felülbírálja egy tornádó alatt” – húzta alá Takács Péter.
Ezt is ajánljuk a témában
A Fidesz nyerte a nyarat, Magyar Péter országjárása nem növelte a táborát.
A egészségügyért felelős államtitkár arról is beszélt, hogy Magyar többek között azt írogatta neki, hogy szakítsa meg a nyaralását a fehérvári kórház körül kialakult helyzet miatt. Felidézte, hogy valószínűleg vannak informátorai, akiktől megtudja, hogy Takács mikor megy el szabadságra, mert 2024-ben is akkor jelent meg az államtitkárságon, amikor az államtitkár egy napra kiírta magát.
Elhangzott, hogy a szakpolitikus rájött, ki látja el információkkal Magyar Pétert a programjait illetően, épp ezért az idén ahhoz a cselhez folyamodott, hogy az illetőnek dezinformációkat adott át. Így történhetett, hogy bár nem utazott el nyaralni, – mint azt a Tisza Párt elnöke híresztelte –, de ennek ellenére Magyar akkor lendült támadásba a fehérvár kórház kapcsán, mikor eljött Takács szabadságának első napja.
Az államtitkár szerint Magyar Péter végletekben kommunikál. „Őt nem zavarja, hogy a valósággal teljesen szembe megy, de a normálisan gondolkodó emberek többségét igen. Így hát
hajrá, Péter, ezt javaslom, ezt csináld, és tényleg csak egy szűk szektor marad körülötted. (...) Köszönjük, hogy erősíted a Fidesz táborát!”
– szögezte le Takács Péter.
A beszélgetés vége felé előkerül az a hétfőn kiszivárgott tiszás tervezet is, amely a jelenlegi egykulcsos adórendszer helyett háromkulcsos személyi jövedelemadózásban gondolkozik, és egyúttal felülvizsgálná a kedvezményeket is. Magyar Péter nem meglepő mód tagadta, hogy megszorításokra készülnének. (Annak ellenére, hogy saját szakértője hónapokkal ezelőtt ennek az ellenkezőjéről beszélt egy Tisza szigetes fórumon – szerk.).
A tervezet kapcsán Takács elmondta, hogy már dolgozott abban az időszakban, mikor a „progresszív adózás” érvényesült, és akkor keződ orvosként „gazdagnak” minősült az átlagkeresetet el nem érő akkori fizetésével.
„Ahogy nézegettem, a középső adózási sávban, a 22 százalékosba esne az összes egészségügyi szakdolgozó. A diplomás szakdolgozók pedig kimondottan gazdagnak minősülnének a Tisza Párt szerint, így ők már a 33 százalékkal adóznának, akárcsak az orvosok” – mutatott rá az államtitkár.
Példaként elmondta, hogy az az orvos, akinek a keresete bruttó 2,2 millió forint körül van, az nettóban hazavisz 1 millió 145 ezer forintot. A Tisza Párt szerint neki 33 százalékos szja-t kellene fizetni, így több mint 228 ezer forinttal lenne kevesebb a nettó bére. De
ez az adópolitika a nővéreknek és az ápolóknak is „súlyos tízezeres” kiesést eredményezne. A diplomásoknál pedig százezres nagyságrendű kiesésekről beszélhetnénk
– sorolta.
A Harcosok Órájából az is kiderült, hogy a Székesfehérváron megfertőződött 8 hónapos csecsemő ügye sem fedi a valóságot. Takács Péter tudomására jutott, hogy Magyar Péter „kétségbe esetten” keresett olyan családot, ahol bakteriális fertőzés történt. Végül talált egyet, ahol 6 héttel azután mutatták ki a gyermeknél a megbetegedést, hogy a kórházban járt. Így jó eséllyel nem ott fertőződött meg – húzta alá az egészségügyért felelős államtitkár.
A beszélgetés alább nézhető vissza:
Nyitókép: Képernyőfotó
Ezt is ajánljuk a témában
A Tisza Párt tervei szerint az emberek kétharmadának többet kellene fizetnie, több százezer munkavállaló fizetése kerülne veszélybe.