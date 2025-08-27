Kiderült, mennyivel keresnének kevesebbet az egészségügyben dolgozók Magyar Péter „adóreformja” után (VIDEÓ)

Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár szerdán reggel ismét a Harcosok Órájában vendégeskedett. A beszélgetés során foglalkoztak többek között a kórházakkal kapcsolatos álhírekkel, illetve a „már-már vicces” ellenzéki ígéretekkel, melyek az egészségügyet érintik, és nem utolsó sorban előkerült a Tisza Párt adópolitikai tervezete is, amely drasztikus hatással lenne a lakosságra.

A műsor elején Takács reagált arra a friss felmérésre, amely szerint a Fidesz nyerte a nyarat, és hiába vette ismét nyakába Magyar Péter stábjával az országot, nem tudta növelni a táborát. A kutatás többek között arra is rámutatott, hogy

a nagyobbik kormánypárt erősödésében a digitális polgári körök meghirdetése és az Otthon Start Program meghirdetése is hathatósan közrejátszott.

Öt százalékról nyolc százalékra nőtt a Fidesz előnye a Tiszához képest – húzta alá a műsorvezető.

A Belügyminisztérium államtitkára itt felhívta arra a figyelmet, hogy abból is látszik, hogy maga a Tisza-vezér sem hisz azoknak a „kamu közvélemény-kutatásoknak”, amivel a választók hangulatát akarják befolyásolni, hogy megváltozott a kommunikációja.

Egyre inkább a keménymaghoz beszél: letett arról, hogy a »csalódott fideszeseket targetelje«”.

„Tök mindegy mi van kiírva, egy vaskos hazugságot odakommentel, amiben hergel. (...) Látszik, hogy morzsolódott le. Elérte az üvegplafont, és neki már csökken a támogatottsága. Tehát azok az emberek, akikben bekapcsol az, hogy nem biztos, hogy egy ilyen hozzá nem értő ürgére kell bízni az országot, aki például a reptér dolgozóinak a döntéseit felülbírálja egy tornádó alatt” – húzta alá Takács Péter.