Hatalmas öngólt lőtt Magyar Péter: olyannal viccelődött Facebookon, amitől minden jóérzésű embernek felfordul a gyomra

A hírre reagálva Magyar Péter a következőket írta viccesnek szánt Facebook-bejegyzésében: „A reptér az új MÁV. Volt egy zápor és emiatt le kellett zárni az egyik terminált és töröltek minden gépet. Itt is megvolt a repülőrajt. ui.: lehet, hogy Mávos János megkaparintotta a Liszt Ferenc Légikikötőt is? Természetesen a vasút is áll az egész országban. Kövessük figyelemmel a bukott batidai bakter jól időzített Lázárinfó extráját. Hátha kiderül,, hogy milyen összeomlás köthető még a TISZA-hoz.”

A bejegyzésből természetesen ezúttal sem maradtak le a „sírva röhögős” szmájlik, és szelfizés sem.

Magyar Péter megint túl messzire ment!”

– ezt már a Hibrid Rezsim írta közösségi oldalán. „A vihar óriási károkat okozott a reptéren, ő pedig azon szórakozik, hogy biztonsági okokból a repülőgépeket nem engedték se fel se leszállni. Magyar Péternek már a saját követői is nekimennek! A szekta tagjai ébredeznek. Megértjük, hogy Judit óta nem térsz magadhoz és kapkodsz, hogy rólad szóljanak a hírek, de ne más emberek életének veszélyeztetése legyen neked fontos. Az emberek nem felejtenek” – olvasható a bejegyzésben.

Nyitókép: Facebook