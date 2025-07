„Tordai Bence megüzente Magyar Péternek, Magyar Péter megüzente az óellenzéknek, Hadházy megüzente Magyar Péternek, a DK megüzente a Momentumnak, Jakab Péter is üzent valakiknek valamit, Vona Gábor is, Tompos azzal üzent, hogy lemondott, Gelencsér is üzent a DK-nak. Kihagytam valakit?

Szóval drága véreim nekem is van egy üzenetem.

Megy mindenki a picsába!

De ha kellőképpen kiüzengettétek és celebkedtétek magatokat és még ezután is akartok mondani egymásnak valamit személyesen, akkor gyertek holnap 10-re Gyöngyöstarjánba a gyár elé!

A melósok melletti kiállás után beszélgethettek hatalomváltásról is!”