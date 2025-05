Nemcsak Gyurcsány kapitulált — így hullott atomjaira pár nap alatt a régi balliberális ellenzék

Az elmúlt napokban történt valami a baloldalon. Meglepően egy időben érkező ki- és beszólogatások, önkritikus megjegyzések érkeztek.

A momentumos Bedő Dávid egyszer csak kijelenti,

nem biztos, hogy jövőre is ott lesznek a Tisztelt Házban.

Majd hozzáteszi, párttársával, Hajnal Miklóssal egyetemben januárban alapítottak egy kampánytanácsadói céget, amely révén egyértelműen a parlament utáni időszakra készülnek.

Mellár Tamás (a Párbeszéd frakcióvezető-helyettese) egy interjúban kifejti, Magyarországot semmi baj nem érné, ha a Párbeszéd, vagy bármely hasonló kispárt megszűnne. Hozzáfűzi,

teljesen felesleges közös ellenzéki listát állítani a 2026-os országgyűlési választásokra, ő maga is a TISZA Párt listájára fog szavazni,

aminek, ha kormányra kerül, szívesen adna tanácsokat.

Jön Orosz Anna (Momentum), aki bejelenti, lemond parlamenti mandátumáról, és jövőre sem indul újra semmilyen formában.

Oroszról azt rebesgetik, nincs kizárva, hogy Magyar Péterék mellett fog kikötni,

hiszen frakciótársa, Hajnal korábban már közölte, nem indul saját körzetében, ahol a TISZA-vezér viszont szeretné magát megmérettetni.

Pár napra rá Fekete-Győr András (szintén Momentum) megszellőzteti,

mi történne, ha nem indulnának az országgyűlési megmérettetéseken.

Mi több, javasolja, hogy állítsanak fel egy 500 millió forintos Rendszerváltó Alapot. A korábbi pártvezér „döbbenten és aggodalommal figyeli”, ahogy napról napra nő azoknak a pártoknak a száma, amelyek – az új rendszerváltás esélyét kockáztatva – saját önös politikai érdekeiket követve sorra jelentik be az indulásukat, s ez alól a Momentum sem kivétel. Vagy mégis?

LMP? Egyetlen, egyéni mandátumot nyert parlamenti képviselőjük, Csárdi Antal már tavaly ősszel hagyta maga mögött a régóta süllyedő hajót, a zöldpárt frakciója ezzel meg is szűnt, jelentős állami támogatástól estek el.

Ugyanakkor Csárdi nem tervezi, hogy hátat fordítana a politikának. Korábban lapunk érdeklődésére azt válaszolta, amint aktuális lesz a kérdés és döntést hoz benne, nagy tisztelettel ad tájékoztatást.

Ekkor még minden rendben volt köztük...

A legnagyobb bejelentés – minden kétséget kizáróan – a Demokratikus Koalíció háza tájáról érkezett.

Gyurcsány Ferenc bejelentette visszavonulását – lemondott a DK elnöki tisztségéről, frakcióvezetői posztjáról, országgyűlési képviselői mandátumáról, visszavonult a közélettől, a voksolásokon nem kíván elindulni, törölni fogják a közösségimédia-felületeit. Tőle a stafétát minden bizonnyal Dobrev Klára fogja átvenni, akitől el is válik. Gyurcsány helyére Rónai Sándor ül be, a DK új frakcióvezetője Sebián-Petrovszki László lesz. Hatalmas sokk mindez a DK-fanatikusok számára. De nem is igazán az egykori kormányfő kapitulációja – amit régóta pedzegettek már a párton belül is –, sokkal inkább Gyurcsány és Dobrev válása az, ami heves reakciókat váltott ki a szimpatizánsok körében.

Úgy hírlik, Gyurcsány maga jelentette be visszavonulását, de a részletekről Molnár Csaba európai parlamenti képviselő beszélt az elnökség előtt, majd egy nappal később a sajtónak.

Hogy a korábbi miniszterelnök blöffnek szánta lépését – abban bízva, hogy marasztalják –, nem tudni,

hiszen Molnár állítása alapján egyfelől Gyurcsány nem hajlandó már sajtómegkeresésekre reagálni, másrészt az elnökség sem próbálta Gyurcsányt lebeszélni a döntéséről.

Az EP-képviselő május 9-én pénteken azt is leszögezte, a válásnak és a visszavonulásnak nincs köze egymáshoz. Ami pedig a jövőt illeti: biztos abban, hogy a DK 2026-ban bejut a Tisztelt Házba, 106 egyéni körzetben indulnak, önálló listával készülnek, ám ha valaki össze akar fogni velük, az keresse őket.

***

Adódik az első kérdés: miért omlott össze a balliberális ellenzék?

Természetesen több forgatókönyv is lehetséges, amelyek egyszerre, egymás mellett, de akár önmagukban is működhetnek.

Megindultak a pártközi egyeztetések, ki (már ez is kérdés), hogyan (önállóan, koordináltan vagy összefogással) és kivel (milyen jelöltekkel) indul neki a 2026-os parlamenti választásoknak. Beérkeztek a belső köröknek szánt közvélemény-kutatások, a számok alapján szintén értelmet nyer a Momentum, a Párbeszéd és a Demokratikus Koalíció kálváriája. De egy harmadik, geopolitikai szempont is felmerül: a Néppárt és a szociáldemokraták európai együttműködésének mintájára Magyarországon is koalíció épülhet a TISZA és a DK között, amihez már a voksolásokat megelőzően meg kell teremteni a feltételeket.