Momentum: a párt, ami mára már csak a balhéból él

Az elmúlt évek legnagyobb politikai vesztese a Momentum lett: a lila párt, bár három éve az ellenzéki összefogás részeként bejutott története során először a parlamentbe, azonban ezt nem tudta készpénzzé tenni, sőt Magyar Péter megjelenésével és a saját maguk belső harcaival, alkalmatlanságával megszűntek tényezővé lenni. A szebb napokat és kedvezőbb népszerűségi mutatókkal is rendelkező párt mozzanatait leginkább a vészterhes kapálózás jellemzi:

minden momentumot megragadnak, hogy újra címlapokra kerüljenek.

Elítélt pártelnök

Bár tűnhet úgy is, hogy a Momentum csak az elmúlt hónapokban lépett az agresszió talajára, hogy róluk szóljanak a hírek, velük legyen tele a sajtó, a NOlimpia kampány kivételével, amit lehoztak erőszak nélkül, a párt mindig is erőszakosan viselkedett. Egykori pártelnöküket, Fekete-Győr Andrást a bíróság jogerősen el is ítélte csoportosan, társtettesként elkövetett hivatalos személy elleni erőszakért, mivel egy 2018-as tüntetésen Szarvas Koppány Bendegúz párttársával együtt füstgyertyával dobta meg a rendőröket a parlamentnél.

Fotó: Ficsor Márton/Mandiner