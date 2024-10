Jogerős: Fekete-Győr András és Szarvas Koppány Bendegúz is bűnös hivatalos személy elleni erőszakban

Íme az ítélet

A Fővárosi Ítélőtábla csütörtöki tárgyalására eljött a Momentum „színe-java”, Cseh Katalintól Gelencsér Ferencig, de itt volt a párbeszédes Szabó Tímea és a független Hadházy Ákos is. A tárgyaláson az utolsó szó jogán tett felszólalásában Szarvas-Koppány az ügyészség vádiratát egy abszurd viccnek nevezte, amelyet sem a rendőrtanúk sem a videófevételek nem támasztottak alá. Szarvas szellemesen szánt, papírból felolvasott beszédében többször is sértegette a vádhatóságot.

Fekete-Győr koncepciós és politikailag motivált eljárásról beszélt, és ártatlanságát hangsúlyozta. Mint mondta, egy olyan mozgalmat alapított, amely „mindig az első sorokban harcolt" . Elmondta azt is, hogy most is mindent úgy tenne, mint hat évvel ezelőtt.

Az Ítélőtábla ezek után határozathozatalra vonult vissza, majd ítéletet hirdetett. A táblabíróság

alapvetően helyben hagyta a másodfokú ítéletet, de egyben helyt adott az ügyészségi indítványnak.

Eszerint Szarvas Koppány Bendegúz esetében a kétrendbeli elkövetést, míg Fekete-Győr esetében a társtettesi minőséget állapította meg. Szarvast emellett előzetes mentesítésben részesítette, ahogy a Momentum volt elnökét is.

Az indoklás szerint a másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék helyesen állapította meg a térnyállást és eleget tett indoklási kötelezettségének. A bíró indoklásában egyebek mellett arra mutatott rá, hogy a rendőrök felé dobálás nem fér bele a vélemény-nyilvánítás szabadságába.

Az ítélet jogerős.