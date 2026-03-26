Marco Rossi csalódást okozott a ferencvárosi játékosnak

Heves reakciókat váltott ki a szurkolókból a Liverpool harmadik magyar játékosa
Többen elviccelték a vele kapcsolatos friss híreket.
Csalódott volt, hogy nem Marco Rossitól kapott meghívót, de mindegyik válogatottba szívesen megy. Gruber Zsombor kezdett az U21-es csapatban, amelyik 1–0-ra kikapott új edzőjével Izraeltől.
Azok után, hogy Szélesi Zoltán szövetségi edző elhagyta az U21-es válogatottat az Újpest kispadjáért, először lépett pályára a korosztályos csapat Németh Antal irányításával. A magyar alakulat Izraelt fogadta Felcsúton a Pancho Arénában. A magyar kezdőcsapatban ott volt többek közt a Liverpoolban pallérozódó Pécsi Ármin, a korábbi felnőttválogatott kerettag, Yaakobishvili Antal, a Marco Rossi csapatában már kétszer is pályára lépő Vancsa Zalán – és a már háromszoros A-válogatott, a felnőttek között már gólt is szerző ferencvárosi támadó, Gruber Zsombor is.
Az FTC-vel már jelentős nemzetközi tapasztalatokat is szerző játékos még a találkozó előtt nyilatkozott az M4 Sportnak:
„Mindig szívesen jön az ember a válogatottba, mindegy, milyen korosztályról van szó.
Mikor megtudtam, hogy jönnöm kell az U21-be, nyilván amiatt csalódott voltam, hogy nem a felnőttekhez kaptam meghívót, de tudom, hogy most nem játszottam annyit, hogy ez megadasson.
Most itt kell teljesítenem, lesz két kemény mérkőzésünk, itt kell szerepelni. Itt sok játékost régebb óta ismerek, sokakkal nagyon jó a kapcsolatom. Vannak, akiket nem ismerek úgy, de próbálom őket is segíteni. Ám ők is ugyanúgy az első vagy a másodosztályban játszanak, szerintem ezzel nem lesz probléma. Nagyon jó közösség van itt is, mint a felnőtteknél, szerintem sikeresek tudunk lenni” – jelentette ki.
A mérkőzés végül nem alakult a legjobban, a vendégek Binjamin révén még az első félidőben vezetést szereztek, nem is érdemtelenül. A második félidőben Tuboly Máté korán eltalálta a kapufát, aztán Gruber hagyott ki két lehetőséget egy támadáson belül. Többször is közel állt a magyar csapat az egyenlítéshez, ami végül nem sikerült, Izrael 1–0-s győzelmet aratott.
Az U21-es válogatott legközelebb jövő kedden lép pályára, akkor már Európa-bajnoki selejtezőn fogadja Ukrajna csapatát a Hidegkuti Nándor Stadionban.
***
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor