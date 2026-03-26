Marco Rossi csalódást okozott a ferencvárosi játékosnak

A mérkőzés végül nem alakult a legjobban, a vendégek Binjamin révén még az első félidőben vezetést szereztek, nem is érdemtelenül. A második félidőben Tuboly Máté korán eltalálta a kapufát, aztán Gruber hagyott ki két lehetőséget egy támadáson belül. Többször is közel állt a magyar csapat az egyenlítéshez, ami végül nem sikerült, Izrael 1–0-s győzelmet aratott.

Az U21-es válogatott legközelebb jövő kedden lép pályára, akkor már Európa-bajnoki selejtezőn fogadja Ukrajna csapatát a Hidegkuti Nándor Stadionban.

