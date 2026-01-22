Ft
01. 23.
péntek
európa-liga Robbie Keane Rafa Benítez Fradi Panathinaikosz videó Ferencváros

Egykori edzője abban bízik, Robbie Keane hibázik a Panathinaikosz ellen

2026. január 22. 16:55

Rafa Benítez dicsérte a Ferencvárost. A Panathinaikosz edzőjét Robbie Keane-ről is kérdezték.

2026. január 22. 16:55
null

Csütörtök este a Ferencváros a görög Panathinaikoszt fogadja a labdarúgó Európa-liga-alapszakasz 7. fordulójában. A vendégek vezetőedzője az a Rafael Benítez, akinek egykoron még játékosa volt a Fradi trénere, Robbie Keane.

Az írek ikonja 2008 júliusában került a Vörösökhöz, de a következő év februárjában visszakerült a Spursbe. A Liverpoolban összesen 28 tétmeccsen játszott, ezeken hét gólt és öt gólpasszt jegyzett.

„Őszintén nem volt túl sokáig velünk, mert akkor más típusú játékost kerestünk, de mindig nagyon profin viselkedett, és nemrég, körülbelül hat hónapja találkoztunk is egy UEFA-eseményen.

Úgy látom, eredményesen dolgozik, egy remek srác, de bízom benne, hogy csütörtök este elkövet egy-két hibát, és utána újra jól teljesít majd”

– nyilatkozta az M4 Sportnak Benítez.

Benítezékre nagy mérkőzés vár Keane-ék ellen
Benítezékre nagy mérkőzés vár Keane-ék ellen (Fotó: Aris Messinis/AFP)

Keane mellett a Fradit is dicsérte

A 65 éves szakember a Ferencvárosról is beszélt.

„Van egy remek edzőjük, egy kiváló csapat, amelynek van négy győzelme és két döntetlenje, tehát jól teljesít. Elveszített pár játékost az elmúlt időszakban, de még így is egy erős gárda.

Egyébként szeretem a várost, tetszik minden, jó itt lenni.”


A Ferencváros–Panathinaikosz El-mérkőzést 21 órakor rendezik, a meccset az M4 Sport élőben közvetíti, a Mandiner pedig szövegesen tudósítja.

Kapcsolódó cikkek

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

 

