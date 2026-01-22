Egykori edzője abban bízik, Robbie Keane hibázik a Panathinaikosz ellen

Tóth Alex és Varga Barnabás nélkül – ezt várják a ferencvárosi legendák a tavasztól
Bánki József, Telek András és Sowunmi Thomas nyilatkozott a Mandinernek.
Rafa Benítez dicsérte a Ferencvárost. A Panathinaikosz edzőjét Robbie Keane-ről is kérdezték.
Csütörtök este a Ferencváros a görög Panathinaikoszt fogadja a labdarúgó Európa-liga-alapszakasz 7. fordulójában. A vendégek vezetőedzője az a Rafael Benítez, akinek egykoron még játékosa volt a Fradi trénere, Robbie Keane.
Az írek ikonja 2008 júliusában került a Vörösökhöz, de a következő év februárjában visszakerült a Spursbe. A Liverpoolban összesen 28 tétmeccsen játszott, ezeken hét gólt és öt gólpasszt jegyzett.
„Őszintén nem volt túl sokáig velünk, mert akkor más típusú játékost kerestünk, de mindig nagyon profin viselkedett, és nemrég, körülbelül hat hónapja találkoztunk is egy UEFA-eseményen.
Úgy látom, eredményesen dolgozik, egy remek srác, de bízom benne, hogy csütörtök este elkövet egy-két hibát, és utána újra jól teljesít majd”
– nyilatkozta az M4 Sportnak Benítez.
A 65 éves szakember a Ferencvárosról is beszélt.
„Van egy remek edzőjük, egy kiváló csapat, amelynek van négy győzelme és két döntetlenje, tehát jól teljesít. Elveszített pár játékost az elmúlt időszakban, de még így is egy erős gárda.
Egyébként szeretem a várost, tetszik minden, jó itt lenni.”
A Ferencváros–Panathinaikosz El-mérkőzést 21 órakor rendezik, a meccset az M4 Sport élőben közvetíti, a Mandiner pedig szövegesen tudósítja.
A spanyol edzőlegenda, Rafa Benítez egy korábbi műsorban elárulta, hazánkból is megkeresték. Hogy a Fradi volt-e, azt nem tudni, de az biztos, hogy az FTC és a Panathinaikosz mellett mester és tanítványa is összecsap csütörtökön, a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 7. fordulójában.
Robbie Keane korábbi edzője, a Bajnokok Ligája-győztes Rafa Benítez ellen meccselhet csütörtökön. FTC–Panathinaikosz: a magyar csapat megtartotta szokásos, mérkőzés előtti sajtótájékoztatóját.
Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA