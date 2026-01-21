Robbie Keane a Mandinernek árulta el: csak viccelt egy korábbi interjúban Rafa Benítezzel kapcsolatban

A magyar csapatok közül a Ferencváros kezdi meg először a 2026-os évet, miután az NB I „tavaszi” folytatása előtt már csütörtökön pályára lép a Groupama Arénában az Európa-liga főtáblájának 7. fordulójában. Az FTC–Panathinaikosz tétje magyar szempontból az, hogy a már biztos továbbjutó, eddig veretlen Fradi tesz-e egy újabb nagy lépést a legjobb 8-ba, vagyis a közvetlen negyeddöntőbe jutás felé. Mindeközben a patinás görög klub még nem biztosította helyét a legjobb 24 között, úgyhogy a győzelemben reménykedik a Bajnokok Ligája-győztes Rafa Benítez vezetésével.

A Ferencváros egy nappal a találkozó előtt meg is tartotta ilyenkor szokásos sajtótájékoztatóját – a játékosokat a Dibusz Dénes sérülése miatt ismét szerepet kapó Gróf Dávid képviselte, aki tavaly februárban éppen egy másik görög együttestől, a Levadiakosztól igazolt a Fradiba.