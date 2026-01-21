Robbie Keane a Mandinernek árulta el: csak viccelt egy korábbi interjúban Rafa Benítezzel kapcsolatban

Varga Barnabásék megmutatták a Fradinak: így kell kiütni a Panathinaikoszt
Luka Jovics mesternégyesével nyert az AEK.
Robbie Keane korábbi edzője, a Bajnokok Ligája-győztes Rafa Benítez ellen meccselhet csütörtökön. FTC–Panathinaikosz: a magyar csapat megtartotta szokásos, mérkőzés előtti sajtótájékoztatóját.
A magyar csapatok közül a Ferencváros kezdi meg először a 2026-os évet, miután az NB I „tavaszi” folytatása előtt már csütörtökön pályára lép a Groupama Arénában az Európa-liga főtáblájának 7. fordulójában. Az FTC–Panathinaikosz tétje magyar szempontból az, hogy a már biztos továbbjutó, eddig veretlen Fradi tesz-e egy újabb nagy lépést a legjobb 8-ba, vagyis a közvetlen negyeddöntőbe jutás felé. Mindeközben a patinás görög klub még nem biztosította helyét a legjobb 24 között, úgyhogy a győzelemben reménykedik a Bajnokok Ligája-győztes Rafa Benítez vezetésével.
A Ferencváros egy nappal a találkozó előtt meg is tartotta ilyenkor szokásos sajtótájékoztatóját – a játékosokat a Dibusz Dénes sérülése miatt ismét szerepet kapó Gróf Dávid képviselte, aki tavaly februárban éppen egy másik görög együttestől, a Levadiakosztól igazolt a Fradiba.
„Másfél éve játszottam utoljára a Panathinaikosz ellen – emlékezett vissza görögországi légióskodására a kapus. – Fölényben voltak ellenünk, de szoros meccset játszottunk, csak a hosszabbításban szerezték meg a győztes gólt. Technikailag nagyon jó játékosokból áll a Pana, de nagyon sok változáson mentek keresztül azóta, Benítez talán már a harmadik edzőjük és a labdarúgókat is cserélgetik. Egy-két játékost ismerek még, úgyhogy velük kapcsolatban tudok néhány tanácsot adni.”
Az FTC 11 napot edzőtáborozott Spanyolországban, ahol három felkészülési mérkőzést is játszott (két vereség, egy döntetlen).
„Nagyon jót tett az összetartás, remek hangulatban építhettük tovább a csapategységet. Három jó együttessel játszottunk, de azokból az eredményekből nem szabad következtetéseket levonni. Egyre jobb állapotban van a csapat, remélem, ez holnap csúcsosodik ki.”
A Panathinaikosz kicsit más ritmusból érkezik a találkozóra, hiszen pályára lépett a hétvégén a bajnokságban – igaz, négygólos vereséget szenvedett a Varga Barnabással felálló AEK Athéntól.
„Mindig jó, ha az ember meccsritmusban van, de én igyekszem mindennek a pozitív oldalát nézni: talán ők fáradtabbak lesznek emiatt, mi meg frissebbek.”
A Ferencváros vezetőedzőjét, Robbie Keane-t a Mandiner kérdezhette először. Arra voltunk kíváncsiak, neki személy szerint mit jelent korábbi liverpooli mestere, Rafa Benítez ellen meccselni. Főleg azért, mert a Liverpool Echonak adott másfél évvel ezelőtti nyilatkozatában azt mondta, nem az volt pályafutása legszebb időszaka, amikor a spanyol szakember balszélsőt szeretett volna belőle faragni.
Az csak egyszer fordult elő talán, viccből emlegettem csak fel
– válaszolta az ír szakember a Mandinernek. –
Egy nagyon tapasztalt edzőről beszéltünk, hozzá képest én csak ma kezdtem a szakmát.
Ő már nagyon régóta sikeres edző és egy nagyon erős csapattal fogunk holnap találkozni.”
Természetesen arról is kérdezték: mekkora kihívás, hogy a Varga Barnabás mellett a Bournemouth-ba távozó Tóth Alexet is elveszítette őszi meghatározó játékosai közül.
„Barnának mindenképpen hiányozni fognak a góljai, emellett kiváló ember is. Két kulcsjátékost elveszíteni januárban nem egyszerű, főleg, ha magyarok, hiszen ügyelnünk kell a magyarszabályra is. Alex egy éve majdnem a második csapatban landolt, de megláttam benne valamit, azóta pedig folyamatosan fejlődik, és egyre jobbá válik. Hihetetlen tehetsége mellett ő is nagyon jó ember, hiányozni fognak mindketten. De ilyen a futball, alkalmazkodnunk kell, illetve mindenképp változtatnunk kell emiatt akár taktikailag is.”
