01. 22.
csütörtök
01. 22.
csütörtök
európa-liga Rafa Benítez Fradi Panathinaikosz Ferencváros FTC

Pikáns találkozóra van kilátás: Magyarországról csábították a Bajnokok Ligája-győztes edzőt

2026. január 21. 19:28

A spanyol edzőlegenda, Rafa Benítez egy korábbi műsorban elárulta, hazánkból is megkeresték. Hogy a Fradi volt-e, azt nem tudni, de az biztos, hogy az FTC és a Panathinaikosz mellett mester és tanítványa is összecsap csütörtökön, a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 7. fordulójában.

2026. január 21. 19:28
null
Nagy Péter

Ahogy azt felvezetőnkben írtuk, az FTC ír mestere, Robbie Keane egykori edzőjével, a görög Panathinaikoszt irányító spanyol Rafa Benítezzel néz farkasszemet csütörtökön, az Európa-liga alapszakaszának 7. fordulójában. A két szakember még az angol Liverpoolnál dolgozott együtt rövid ideig a 2008–2009-es idényben, Keane viccesen megjegyezte, akkori főnöke balszélsőt szeretett volna faragni belőle.

Volt két ajánlatom Görögországból, egy Törökországból, egy Magyarországról, kettő Mexikóból, egy az Emirátusokból, egy Katarból, másik kettő Szaúd-Arábiából és néhány válogatott is megkeresett. De a Premier League a prioritás, csak az a kérdés, hogy versenyképes vagyok-e még. Nem akarok túlélő lenni”

 – mondta a The Overlap című podcastműsorban a többiek között Jamie Carraghernek, Gary Neville-nek, Roy Keane-nek és Ian Wrightnak.

A spanyol szakvezető mindent megnyert klubszinten, amit csak lehetett:

  • a Liverpoollal a Bajnokok Ligáját
  • a Chelsea-vel az Európa-ligát,
  • a Valenciával UEFA-kupát, miközben megfordult
  • a Real Madrid, 
  • az Inter, 
  • a Napoli,
  • a Newcastle és 
  • az Everton kispadján is.

A csütörtöki meccset felvezető sajtótájékoztatón azonban rutinosan nem árult el semmit. 

„Néhány hónappal ezelőtt találkoztam Robbie-val egy eseményen, ahol leginkább a fociról beszélgettünk. Jó edzőnek tartom, az eredmények is őt igazolják, látványos futballt játszik a csapata. Szerintem büszke lehet arra, ahol a karrierje tart.

Számunkra nagyon fontos összecsapás jön, amire a lehető legjobban felkészültünk. Egy biztos, száz százalékot szeretnénk nyújtani és nyerni. Örülök, hogy a játékosaim is így gondolják, és maguk mögött hagyták már a hétvégi vereséget a görög bajnokságban. Nehéz helyzetben vagyunk, de mindig a következő feladatra koncentrálunk és ez most a Fradi lesz.”

Rafa Benítez kijelentette: komolyan veszik az Európa-ligát, de a hazai és nemzetközi porondot külön kezelik. Mint ismert, a Panathinaikosz a csalódást keltő ötödik helyen áll a görög ligában és az El-ben sincs a legjobbak között, a tizenötödik. „Láttuk, hogy jó csapat a Ferencváros, amely nagy hangsúlyt fektet a labdatartásra, de közben szeret magasan letámadni és presszingelni. 

Nehéz mérkőzésre számítok, de nem is tehetnék másként egy olyan riválissal szemben, amely négyszer győzött és kétszer ikszelt a sorozatban, vagyis még veretlen. Ők azok, akik magabiztosabban várhatják ezt a meccset, de ehhez nekünk is lesz egy-két szavunk”

– magyarázta a spanyol tréner.

FTC, Panathinaikosz, Európa-liga, Rafa Benítez
Rafa Beníteznek ezúttal nem a Barcelona, hanem az FTC ellen kell felkészítenie aktuális csapatát / Fotó: MIGUEL RIOPA / AFP

Benítez a játékoskeretükre vonatkozó kérdéseket is kikerülte, de annyit azért elárult, hogy a Fradi fegyverét használva ők is magasan fognak letámadni és a labdatartásra törekedni a magas tempó mellett, de a kontrákat sem zárta ki. „Ha van rá lehetőség, megpróbáljuk őket beszorítani, és arra is egyből reagálni akarunk, ha nem tudnak rögtön visszarendeződni a védők” – tette hozzá.

Tóth Alex és Varga Barnabás távozásával kapcsolatban sem engedte bő lére: „A csapatot elemezzük elsősorban. Tudjuk, mit fog játszani a Fradi, nem várok nagy változást a taktikáját illetően, annak ellenére sem, hogy a télen elveszítette két kulcsemberét. Mindenki pótolható ebben a sportágban is. Egyébként is inkább magunkra fókuszálunk, tőlünk is mentek el meghatározó futballisták, akiket nem sikerült helyettesíteni és a szabályok miatt nem is tudtuk őket.” 

Az FTC–Panathinaikosz Európa-liga-mérkőzést csütörtök 21 órától rendezik a Groupama Arénában.

Nyitókép: Aris MESSINIS / AFP

