Pikáns találkozóra van kilátás: Magyarországról csábították a Bajnokok Ligája-győztes edzőt

A csütörtöki meccset felvezető sajtótájékoztatón azonban rutinosan nem árult el semmit.

„Néhány hónappal ezelőtt találkoztam Robbie-val egy eseményen, ahol leginkább a fociról beszélgettünk. Jó edzőnek tartom, az eredmények is őt igazolják, látványos futballt játszik a csapata. Szerintem büszke lehet arra, ahol a karrierje tart.

Számunkra nagyon fontos összecsapás jön, amire a lehető legjobban felkészültünk. Egy biztos, száz százalékot szeretnénk nyújtani és nyerni. Örülök, hogy a játékosaim is így gondolják, és maguk mögött hagyták már a hétvégi vereséget a görög bajnokságban. Nehéz helyzetben vagyunk, de mindig a következő feladatra koncentrálunk és ez most a Fradi lesz.”

Rafa Benítez kijelentette: komolyan veszik az Európa-ligát, de a hazai és nemzetközi porondot külön kezelik. Mint ismert, a Panathinaikosz a csalódást keltő ötödik helyen áll a görög ligában és az El-ben sincs a legjobbak között, a tizenötödik. „Láttuk, hogy jó csapat a Ferencváros, amely nagy hangsúlyt fektet a labdatartásra, de közben szeret magasan letámadni és presszingelni.