Ha Szalah azt gondolja, ő a legjobb, téved – Szoboszlai a lista élén

Azt tehát túlzás lenne állítani, hogy ő az első számú felelős a Liverpool gyengélkedéséért – sokkal inkább csapat szinten keresendők a problémák –, bár az kétségtelen, hogy visszaesett a teljesítménye az előző szezonhoz képest, amelyet 34 góllal és 23 assziszttal zárt.

Ami azonban magyar szempontból a leghízelgőbb:

a listát Szoboszlai Dominik (7.1) vezeti, és Kerkez Milos (6.53) sem áll olyan rosszul,

mint amilyen kritikákat néha kap, ő a tizedik a rangsorban.