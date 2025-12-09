Ha Szalah azt gondolja, ő a legjobb, téved – Szoboszlai a lista élén

Áll a bál Liverpoolban: Szoboszlai cimborája ország-világ előtt kiteregette a szennyest
A klublegendának tönkrement a kapcsolata a vezetőedzővel, és úgy érzi, az utóbbi napokban elfogadhatatlanul bántak vele.
Egy helyi portál kigyűjtötte a Liverpool játékosainak átlagértékelését ebben az idényben. A rangsor élén Szoboszlai Dominik áll, Mohamed Szalah a hetedik, Kerkez Milos a tizedik.
Mohamed Szalah a napokban kisebbfajta földrengést idézett elő azzal a nyilatkozatával, amelyben elmondta, hogy óriásit csalódott a Liverpoolban, és hogy gyakorlatilag teljesen megszűnt a kapcsolata Arne Slot vezetőedzővel, valamint belengette, hogy akár már a téli átigazolási időszakban elhagyhatja a klubot. Az egyiptomi klasszis arra is utalt, az elmúlt években letett már annyit az asztalra, hogy alanyi jogon ott legyen a kezdőcsapatban, ezzel szemben a Vörösök legutóbbi három mérkőzésén a kispadra szorult.
Szalah kijelentéseinek apropójából a LiverpoolWorld című honlap a WhoScored statisztikáira támaszkodva megvizsgálta, a Mersey-parti együttes játékosai ebben az idényben eddig milyen értékeléseket kaptak, és hogy ezek alapján jogosak-e a klub örök góllövőlistáján Ian Rush és Roger Hunt mögött harmadik helyen álló afrikai labdarúgó panaszai.
A számok azt mutatják, hogy
a mostani szezonban öt gólnál és három gólpassznál járó Szalah 6.66 pontos átlagértékeléseket kapott a mérkőzéseken, ezzel a csapaton belüli rangsor hetedik helyén áll, s a támadók között megelőzi Florian Wirtzet (6.45) és Alexander Isakot (6.2) is.
Azt tehát túlzás lenne állítani, hogy ő az első számú felelős a Liverpool gyengélkedéséért – sokkal inkább csapat szinten keresendők a problémák –, bár az kétségtelen, hogy visszaesett a teljesítménye az előző szezonhoz képest, amelyet 34 góllal és 23 assziszttal zárt.
Ami azonban magyar szempontból a leghízelgőbb:
a listát Szoboszlai Dominik (7.1) vezeti, és Kerkez Milos (6.53) sem áll olyan rosszul,
mint amilyen kritikákat néha kap, ő a tizedik a rangsorban.
A Liverpool a következő mérkőzését kedd este az olasz Internazionale vendégeként vívja a Bajnokok Ligájában. A találkozón Szalah büntetésből, míg Cody Gakpo és Federico Chiesa sérülés miatt nem lép majd pályára.
A TOP 10 LIVERPOOL-JÁTÉKOS ÁTLAGÉRTÉKELÉSE A WHOSCORED.COM-NÁL
Nyitókép: Darren Staples / AFP