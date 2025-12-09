Ft
Ha Szalah azt gondolja, ő a legjobb, téved – Szoboszlai a lista élén

2025. december 09. 13:13

Egy helyi portál kigyűjtötte a Liverpool játékosainak átlagértékelését ebben az idényben. A rangsor élén Szoboszlai Dominik áll, Mohamed Szalah a hetedik, Kerkez Milos a tizedik.

2025. december 09. 13:13
null

Mohamed Szalah a napokban kisebbfajta földrengést idézett elő azzal a nyilatkozatával, amelyben elmondta, hogy óriásit csalódott a Liverpoolban, és hogy gyakorlatilag teljesen megszűnt a kapcsolata Arne Slot vezetőedzővel, valamint belengette, hogy akár már a téli átigazolási időszakban elhagyhatja a klubot. Az egyiptomi klasszis arra is utalt, az elmúlt években letett már annyit az asztalra, hogy alanyi jogon ott legyen a kezdőcsapatban, ezzel szemben a Vörösök legutóbbi három mérkőzésén a kispadra szorult.

Szalah kijelentéseinek apropójából a LiverpoolWorld című honlap a WhoScored statisztikáira támaszkodva megvizsgálta, a Mersey-parti együttes játékosai ebben az idényben eddig milyen értékeléseket kaptak, és hogy ezek alapján jogosak-e a klub örök góllövőlistáján Ian Rush és Roger Hunt mögött harmadik helyen álló afrikai labdarúgó panaszai.

A számok azt mutatják, hogy 

a mostani szezonban öt gólnál és három gólpassznál járó Szalah 6.66 pontos átlagértékeléseket kapott a mérkőzéseken, ezzel a csapaton belüli rangsor hetedik helyén áll, s a támadók között megelőzi Florian Wirtzet (6.45) és Alexander Isakot (6.2) is.

Azt tehát túlzás lenne állítani, hogy ő az első számú felelős a Liverpool gyengélkedéséért – sokkal inkább csapat szinten keresendők a problémák –, bár az kétségtelen, hogy visszaesett a teljesítménye az előző szezonhoz képest, amelyet 34 góllal és 23 assziszttal zárt.

Ami azonban magyar szempontból a leghízelgőbb: 

a listát Szoboszlai Dominik (7.1) vezeti, és Kerkez Milos (6.53) sem áll olyan rosszul,

mint amilyen kritikákat néha kap, ő a tizedik a rangsorban.

A Liverpool a következő mérkőzését kedd este az olasz Internazionale vendégeként vívja a Bajnokok Ligájában. A találkozón Szalah büntetésből, míg Cody Gakpo és Federico Chiesa sérülés miatt nem lép majd pályára.

A TOP 10 LIVERPOOL-JÁTÉKOS ÁTLAGÉRTÉKELÉSE A WHOSCORED.COM-NÁL

  1. Szoboszlai Dominik 7.1 (1350 játékperc)
  2. virgil van dijk 7.03 (1350)
  3. ryan gravenberch 7.01 (1142)
  4. cody gakpo 6.98 (1140)
  5. ibrahima konaté 6.8 (1251)
  6. hugo ekitike 6.76 (794)
  7. mohamed szalah 6.66 (1120)
  8. giorgi mamardasvili 6.58 (450)
  9. andy robertson 6.53 (406)
  10.  kerkez milos 6.53 (945)

Nyitókép: Darren Staples / AFP

 

