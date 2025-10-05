Ft
10. 05.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ligue 1 pénzügyi gond Lyon Olympique Lyon kizárás Crystal Palace

A nagy lyoni menekülés: földrengés, szégyen, rakétakilövés

2025. október 05. 05:56

Ami nem sikerült a DAC-nak és a Crystal Palace-nak, azt a lyoniak ügyesen kijogászkodták. Az Olympique Lyon fölött Franciaország és Európa meghatározó klubjaként is ott lebegett Damoklész kardja, de végül megúszta a másodosztályba sorolást, és az Európa-ligában is indulhatott: most sebzett vadként menetelnek mindkét sorozatban.

2025. október 05. 05:56
null
Kohán Gergely

Ha valaki átaludta volna az elmúlt éveket, s most magához térve véletlenül rápillant a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság, a Ligue 1 tabellájára, azt hihetné, tulajdonképpen semmi különös nem történt Csipkerózsika-álma alatt, hat forduló után minden „csak a szokásos”:

  1. Paris Saint-Germain 15 pont,
  2. Lyon 15,
  3. Marseille 12,
  4. Monaco 12.

Talán csak a Bordeaux-t hiányolhatná a nagy négyes környékéről – meg úgy az egész ligából… –, de erről később.

Merthogy a látvány roppant csalóka. A valóság tudniillik ezzel szemben az, hogy az Olympique Lyon hiába a francia klubfutball egyik legsikeresebb, legpatinásabb csapata – 2002 és 2008 között zsinórban hét bajnoki címet nyert, története során 22-szer szerepelt az európai kupaporondon, a Bajnokok Ligájában még 2020-ban is elődöntős volt –, s hiába tartja az új idényben egyelőre egyedüliként a lépést a legutóbb az Európa csúcsára is megérdemelten felérő „szuper-PSG-vel”, az Olympique esetében a nyáron még nagyon nem az volt a kérdés, hosszú idő után újra beszállhat-e a bajnoki versenyfutásba. Hanem konkrétan 

hajszál híja volt, hogy ezt az idényt a másodosztályban, a Ligue 2-ben kezdje – ilyesmire szűk négy évtizede, 1988-ban volt legutóbb példa, amikor még Division 2-nek hívták a francia másodvonalat. 

Lyon-drukkerek
Hajszálon múlt, hogy a fantasztikus lyoni drukkerek csak a másodosztályban szurkolhassanak kedvenceiknek / Fotó: AFP/OLIVIER CHASSIGNOLE

 

Olyannyira hajszál híja volt, hogy június végén már a kezdeti, ideiglenes kizárást véglegesítő ítélet is hivatalosan kimondatott, amikor a lyoniak rögtönzött pániküzemmódba kapcsoltak, és belekapaszkodtak az utolsó szalmaszálba, ami végül komoly diplomáciai sikert hozott számukra.

Adóssághalmozás Lyon-módra, klubhalmozás Textor-módra...

De miről is van szó pontosan? A 2022 óta a sokszor és sokat kifogásolt nemzetközi multisportklub-modellek egyikében működő Olympiqe idénre tetemes, félmilliárd eurót (540 millió) meghaladó adósságot halmozott fel – legfőképpen a klub többségi tulajdonrészét, 77,5%-át 2022 végén felvásárló John Textornak „köszönhetően” –, ezt pedig már nem nézte tétlenül az ítélethozó DNCG, vagyis a francia futballklubok pénzügyi felügyelő szervezete. 

Ha a Textor név ismerős valahonnan, nem véletlenül: az amerikai üzletember egyike azon „klubgyűjtögető” pénzembereknek, akik a minél nagyobb profit reményében előszeretettel vásárolják be magukat patinás sportcsapatokba, s aztán a fejük tetejére állítanak mindent, nem feltétlenül a jó értelemben.

A sportvállalata, az Eagle Football Holdings révén a brazil Botafogo, a belga RWDM Brussels, a már említett Lyon és az angol Crystal Palace tulajdonrészét is birtokló Textor például a Lyon majdnem-kizáratása mellett azt is elérte, hogy tavalyi történelmi idénye után a Palace se indulhasson el az Európa-ligában az UEFA tulajdonosi összeférhetetlenségre vonatkozó szabálya miatt – faramuci módon éppen azért, mert a Lyon bajnoki 6. helyével ugyancsak kvalifikálta magát a sorozatba, tehát így kvázi Textor egyik csapata ütötte el a másikat az azonos sorozatban való szerepléstől. 

Fogalmazzunk úgy, John Textor nem lett közönségkedvenc Lyonban / Fotó: AFP/Jeff Pachoud

Az emlékezetes ügynek annyiban magyar érintettsége is van, hogy dióhéjban ugyanezért zárta ki az UEFA a DAC-ot a Konferencia-ligából, míg az ETO-t engedte indulni: ebben az esetben Világi Oszkár közös tulajdonosi szerepvállalása volt az összeférhetetlenségi indok.  

Lyonban lemondott, Londonban eladott

A lényeg, hogy a francia pénzügyi bizottság figyelmeztetéseit illik komolyan venni, sok szervezettel ellentétben ugyanis a DCNG fenyegetőzései nem csupán üres fenyegetőzések. Pont nem érdekelte őket tavaly például, hogy egy másik ikonikus klub, a csődbe jutó Girondins Bordeaux valaha a francia foci legmeghatározóbb klubjai közé tartozott: 

úgy penderítették ki az együttest előbb a harmad-, majd a csődeljárás után profi státuszukat megszüntetve egészen a negyedosztályig, hogy a 2009-ben még bajnok bordeaux-iaknak a lábuk sem érte a földet.

 (De hasonlóképpen járt korábban az 1928-ban a Peugeot autógyár főnöke, a Jean-Pierre Peugeot alapította kétszeres bajnok Socheaux is, amely 2023-as visszasorolása óta a francia harmadosztályban senyved). 

A Lyon márpedig döbbenetesen közel került ahhoz, hogy kövesse őket. Végül az mentette meg a hétszeres bajnok klubot a másodosztálytól, hogy a kizárásról szóló június végi ítéletet követően még maradt egy esélyük a fellebbezésre, így aztán gyorsan eltávolították Textort az elnöki székből (a helyére papíron beültették a Lyon rendkívül sikeres, nyolcszoros BL-győztes női csapatának tulajdonosát, Michele Kangot), 

ezzel együtt Textor a Crystal Palace-részesedésén is SOS túladott a New York Jets NFL-csapatát birtokló Woody Johnson egykori londoni amerikai nagykövetnek.

Innentől annyit tudtak tenni Lyonban, hogy beadták a fellebbezést, és reménykedtek, a bravúros zöld asztalos ügyintézés és jogászkodás meggyőzi a felügyelőszervet arról, hogy ezek már elegendő garanciák a pénzügyi fedezetre. Végül így lett: a Francia Labdarúgó Szövetség (FFF) azon az áron elfogadta a lyoni fellebbezést, hogy egyúttal maximalizálta a klub költségvetésében a 2025/26-os bértömegeket és transzferdíjakat is. 

John Textor jött, látott, befektektett – aztán kénytelen-kelletlen eladott... / Fotó: AFP/Franck Fife

Megúszták a szégyent, hogy aztán rakétaként lőjenek ki

Mindezen előzmények tükrében válik tehát még elképesztőbbé a Lyon bravúros repülőrajtja, s hogy jelenleg pontazonossággal állnak a világ egyik legjobb és leggazdagabb csapatával, az éllovas PSG-vel. Ráadásul a lyoniak nem csak a bajnokságban, de 

az Európa-ligában is menetelnek, ha már ott is elindulhattak: két forduló után két győzelemmel, kapott gól nélkül az ötödik helyen állnak a főtáblán!

Az elmúlt években (volt, hogy a Textor-érában kieső helyen állt a Lyon, a játékosokkal a mezt is levetették a fenyegetőző ultrák), valamint a közelmúltban közösen átélt viszontagságok bizonyára extrán összekovácsolták a brigádot, emellett Paulo Fonseca vezetőedző nagyon összerakta a védelmet, miközben olyan nem várt meglepetésemberek is főszereplővé léptek elő, mint a 22 évesen a középpálya motorjaként és a csapat egyik legjobbjaként teljesítő Tyler Morton (akiben egyesek már a következő Steven Gerrardot látják.

A szakadék széléről visszatáncoló Lyon esete ezzel együtt újabb tanulság arra vonatkozóan, hogy a nemzetközi szervezetek egyre komolyabban felveszik a kesztyűt a kesze-kusza szervezeti átfedésekkel, közös tulajdonosi körös és egyéb pénzügyi trükközésekkel. Még ha naivság volna is azt hinni, hogy például a FIFA vagy az UEFA ezt teljesen egyforma mércével teszi: ahogy arra nemrég Torghelle Sándor is burkoltan utalt nekünk egykori csapata, a Crystal Palace Konferencia-ligába visszasorolásával kapcsolatban, 

mindig lesznek az egyenlőknél egyenlőbbek, az erősebb nagykutyák végtelen forrásaikat és befolyásukat kihasználva sokkal könnyebben ki tudják használni a nyitva hagyott kiskapukat, mint a kiscsapatok – elég csak mondjuk a Manchester Cityre vagy a Red Bull-birodalomra gondolni… 

A Lyon uruguayi csatára, Martin Satriano a Red Bull Salzburg ellen aratott Európa-liga-siker során / Fotó: AFP/Olivier Chassignole

(Nyitókép: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

