A nagy lyoni menekülés: földrengés, szégyen, rakétakilövés

Ha valaki átaludta volna az elmúlt éveket, s most magához térve véletlenül rápillant a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság, a Ligue 1 tabellájára, azt hihetné, tulajdonképpen semmi különös nem történt Csipkerózsika-álma alatt, hat forduló után minden „csak a szokásos”:

Paris Saint-Germain 15 pont, Lyon 15, Marseille 12, Monaco 12.

Talán csak a Bordeaux-t hiányolhatná a nagy négyes környékéről – meg úgy az egész ligából… –, de erről később.

Merthogy a látvány roppant csalóka. A valóság tudniillik ezzel szemben az, hogy az Olympique Lyon hiába a francia klubfutball egyik legsikeresebb, legpatinásabb csapata – 2002 és 2008 között zsinórban hét bajnoki címet nyert, története során 22-szer szerepelt az európai kupaporondon, a Bajnokok Ligájában még 2020-ban is elődöntős volt –, s hiába tartja az új idényben egyelőre egyedüliként a lépést a legutóbb az Európa csúcsára is megérdemelten felérő „szuper-PSG-vel”, az Olympique esetében a nyáron még nagyon nem az volt a kérdés, hosszú idő után újra beszállhat-e a bajnoki versenyfutásba. Hanem konkrétan