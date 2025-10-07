Hiába szedik szét Kerkezt, a külföldi szakírók nagyon bíznak benne

Ezért cserélték le Kerkezt egygólos hátrányban
Az egyik brit portál sorrendbe állította az angol bajnokság balhátvédjeit. A Liverpool magyar játékosát, Kerkez Milost a harmadik helyre tették.
Nyári szerződtetése után Kerkez Milos azonnal beverekedte magát a Liverpool kezdőcsapatába. A magyar válogatott játékos a tartósan jó teljesítménnyel egyelőre adós, de Arne Slot vezetőedző bízik benne. Kerkez múlt szombaton a Chelsea ellen 2–1-re elveszített rangadón is a Vörösök kezdő tizenegyének tagja volt, s bár Gary Neville-től, a Manchester United legendás védőjétől kőkemény kritikát kapott a meccs után, a szakértők összességében egészen más véleménnyel vannak róla.
Ennek ékes bizonyítéka, hogy a GiveMeSport című portálnál
Kerkezt az angol bajnokság (Premier League) jelenlegi harmadik legjobb balhátvédjének nevezték meg
Marc Cucurella (Chelsea) és Riccardo Calafiori (Arsenal) mögött.
Lehet, hogy az Anfielden töltött kezdeti időszakában akadt egy-két nehézsége, de egyvalami biztos: hatalmas szíve van. Könyörtelen, szenvedélyes és sosem riad vissza a kemény belépőktől. Épp egy új rendszerhez alkalmazkodik, és tiszteletet érdemlő munkát végez. Minden adottsága megvan ahhoz, hogy posztján a legjobb legyen, de amíg egyes meccseken világszínvonalú produkciót nyújt, addig másokon komoly hibák árnyékolják be a teljesítményét – és egyelőre ez a hullámzó forma az, ami visszatartja őt
– írták Kerkezről.
A Liverpool másik balhátvédjét, Andy Robertsont a kilencedik helyre tették a listán.
Kerkez eddig 11 tétmérkőzésen lépett pályára a Mersey-parti együttesben, gólt és gólpasszt még nem jegyzett. A Vörösök a következő meccsüket jövő vasárnap (október 19.) a Manchester United ellen vívják a Premier League-ben.
Nyitókép: PAUL ELLIS / AFP