Hiába szedik szét Kerkezt, a külföldi szakírók nagyon bíznak benne

2025. október 07. 15:01

Az egyik brit portál sorrendbe állította az angol bajnokság balhátvédjeit. A Liverpool magyar játékosát, Kerkez Milost a harmadik helyre tették.

2025. október 07. 15:01
null

Nyári szerződtetése után Kerkez Milos azonnal beverekedte magát a Liverpool kezdőcsapatába. A magyar válogatott játékos a tartósan jó teljesítménnyel egyelőre adós, de Arne Slot vezetőedző bízik benne. Kerkez múlt szombaton a Chelsea ellen 2–1-re elveszített rangadón is a Vörösök kezdő tizenegyének tagja volt, s bár Gary Neville-től, a Manchester United legendás védőjétől kőkemény kritikát kapott a meccs után, a szakértők összességében egészen más véleménnyel vannak róla.

Ennek ékes bizonyítéka, hogy a GiveMeSport című portálnál 

Kerkezt az angol bajnokság (Premier League) jelenlegi harmadik legjobb balhátvédjének nevezték meg

Marc Cucurella (Chelsea) és Riccardo Calafiori (Arsenal) mögött.

Lehet, hogy az Anfielden töltött kezdeti időszakában akadt egy-két nehézsége, de egyvalami biztos: hatalmas szíve van. Könyörtelen, szenvedélyes és sosem riad vissza a kemény belépőktől. Épp egy új rendszerhez alkalmazkodik, és tiszteletet érdemlő munkát végez. Minden adottsága megvan ahhoz, hogy posztján a legjobb legyen, de amíg egyes meccseken világszínvonalú produkciót nyújt, addig másokon komoly hibák árnyékolják be a teljesítményét – és egyelőre ez a hullámzó forma az, ami visszatartja őt

– írták Kerkezről.

A Liverpool másik balhátvédjét, Andy Robertsont a kilencedik helyre tették a listán.

Kerkez eddig 11 tétmérkőzésen lépett pályára a Mersey-parti együttesben, gólt és gólpasszt még nem jegyzett. A Vörösök a következő meccsüket jövő vasárnap (október 19.) a Manchester United ellen vívják a Premier League-ben.

Nyitókép: PAUL ELLIS / AFP

polárüveg
2025. október 07. 15:48
A hullámzó formának a kulcsát a magánéleti bulizásban érdemes keresni. Mindenki tudja, hogy egy ilyen után hiába tud az ember fizikailag akár 90-95 % körül teljesíteni, az összefogottság, a koncentrálóképesség, a pályán való látás, és főként az azonnali helyes gyors döntések azok viszont jó ha fele annyira működnek a szokásosnál. Az állóképesség se a top, és amikor pont csak egy kicsi többlet kellene a labda eléréshez, az már nincs. Szoboszlainál is volt ilyen időszak. Bár még most se lett igazi harapós tigrisként küzdő gladiátor. Egy jól kereső fiatalnál nagy a kísértés.
